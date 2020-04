AVIS | Covid-19 sauvera-t-il le monde?

Note de l’éditeur: Ira Helfand est médecin urgentiste et coprésidente des Médecins internationaux pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW) et lauréate du prix Nobel de la paix en 1985. Arun Mitra est chirurgien travaillant dans la ville de Ludhiana, en Inde, et coprésident. d’IPPNW. Tilman Ruff est médecin de santé publique et des maladies infectieuses et coprésident de l’IPPNW. Les opinions exprimées dans ce commentaire sont celles des auteurs. Voir plus d’opinion sur CNNe.com/opinion

(.) – En tant que médecins qui ont répondu à cette crise, les dernières semaines ont été remplies non seulement de traitement et de gestion de crise, mais aussi de frustration. Frustration que la pandémie de Covid-19 ne nous ait pas seulement “trompés”. Des experts en santé publique nous mettent en garde depuis des décennies; nous choisissons simplement de ne pas écouter.

L’administration Trump a été critiquée à juste titre pour sa réponse épique et incompétente à cette crise. Premièrement, l’administration a dissous deux groupes qui étaient censés faire face à des pandémies au sein du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche et du Department of Homeland Security en 2018. Deuxièmement, le président Donald Trump a ignoré les avertissements de la communauté du renseignement concernant une éventuelle pandémie déjà en janvier. Et systématiquement, cette administration a minimisé la gravité de la crise et la nécessité de prendre des mesures décisives pour contenir l’épidémie.

Cependant, cet échec catastrophique à court terme n’est qu’une partie de l’histoire.

Pendant des décennies, les experts nous ont dit que ce n’était pas “si” mais “quand” la prochaine grande pandémie allait frapper. Dès 1992, un rapport de l’Institut de médecine a attiré l’attention sur ce danger. Et comme l’a fait remarquer un rapport plus récent de l’Organisation mondiale de la santé, “peu de gens doutent que les grandes épidémies et pandémies frappent à nouveau, et peu soutiendront que le monde est bien préparé”.

Malgré ces avertissements clairs, les dirigeants mondiaux n’ont pas pu se préparer et le grand public ne s’est pas mobilisé pour les contraindre à agir. Il n’est pas possible d’empêcher l’émergence de nouveaux agents pathogènes capables de provoquer une pandémie mondiale, mais il est possible de préparer une réponse adéquate à ces maladies lorsqu’elles surviennent. Nous ne l’avons pas fait, et maintenant le monde paie un prix terrible.

Au milieu d’une pandémie, comme celle que nous connaissons actuellement, il est difficile d’imaginer que les choses auraient pu être encore pires. Nous aurions pu être affectés par un type de virus différent et beaucoup plus dévastateur avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé. Cela aurait pu être encore plus contagieux que Covid-19. La prochaine pandémie, et il y en aura d’autres, en fait, pourrait être plus intense. Nous pouvons et devons apprendre de cette catastrophe et mieux nous préparer aux futures flambées.

S’il y a une leçon que nous pouvons tirer de cette crise, c’est celle-ci: quand les experts nous disent que le ciel va tomber si nous n’agissons pas, il vaut mieux que nous agissions ou le ciel peut vraiment tomber.

Et nous devons appliquer cette leçon aux deux autres menaces existentielles auxquelles l’humanité est confrontée: la crise climatique et le danger croissant de guerre nucléaire.

Dans le cas de la crise climatique, les avertissements de la communauté scientifique ne sauraient être plus clairs. Si nous n’arrêtons pas de dépendre des combustibles fossiles et n’atteignons aucune émission nette de carbone d’ici 2050, nous condamnons la planète et nos enfants à une catastrophe climatique qui rendra de grandes parties de la planète inhabitables, déplacera des centaines de millions de personnes et causera des dommages humains, souffrance à une échelle inimaginable.

Ces avertissements sont largement connus et ont incité les gouvernements et les particuliers à travers le monde à agir, comme l’Accord de Paris de 2015. Mais les mesures prises jusqu’à présent ont toujours été inférieures à ce que les experts nous disent de faire, car nous continuons donc sur la voie d’une catastrophe complètement évitable.

En ce qui concerne le danger d’une guerre nucléaire, les avertissements ont été tout aussi clairs, bien qu’ils aient reçu beaucoup moins d’attention. L’ancien secrétaire américain à la Défense William Perry a répété à plusieurs reprises que nous sommes plus proches de la guerre nucléaire que pendant la guerre froide. Le panel d’experts du Bulletin of Atomic Scientists, qui comprend 13 lauréats du prix Nobel, a déterminé que “la situation en matière de sécurité internationale est désormais plus dangereuse qu’elle ne l’a jamais été”. Cette année, ils ont réglé leur horloge Doomsday emblématique sur 100 secondes à minuit, ou une catastrophe mondiale possible, la plus proche de l’apocalypse planétaire qui ait jamais existé.

La communauté des soins de santé souffre du stress de la pandémie actuelle; et il s’effondrerait si une seule bombe nucléaire était utilisée contre une cible urbaine.

Une guerre nucléaire, même une guerre nucléaire limitée, serait un désastre pour la planète entière. Les scientifiques du climat et de la médecine ont averti qu’une guerre entre l’Inde et le Pakistan pourrait provoquer un trouble climatique brutal suffisamment pour réduire considérablement la production alimentaire dans le monde. Cela déclencherait une famine mondiale qui mettrait des milliards en danger et mettrait presque certainement fin à la civilisation moderne. Une guerre nucléaire à grande échelle entre les États-Unis et la Russie tuerait des centaines de millions en un après-midi et déclencherait un hiver nucléaire qui tuerait la grande majorité de la race humaine.

Reconnaissant ce danger, 122 nations du monde entier ont voté en 2017 pour adopter le Traité d’interdiction des armes nucléaires (TPNW), qui exige l’élimination de ces armes. Cependant, malgré les avertissements, les États dotés d’armes nucléaires se sont activement opposés au traité, et tous participent à des programmes coûteux pour moderniser leurs arsenaux nucléaires.

Nous pouvons empêcher l’émergence de nouveaux agents pathogènes, mais pour la plupart, nous ne pouvons que nous préparer. Mais nous pouvons en fait empêcher une catastrophe climatique imminente et une guerre nucléaire mortelle. Nous devons agir le plus rapidement possible pour éliminer de nouvelles émissions de gaz à effet de serre, et les neuf États dotés d’armes nucléaires doivent adhérer au TPNW et négocier immédiatement un plan vérifiable, exécutoire et assorti de délais pour éliminer leurs arsenaux nucléaires.

En écoutant et en prenant au sérieux les avertissements des experts, nous pouvons éviter ces calamités. Sinon, le ciel peut vraiment tomber. Nous survivrons à cette pandémie et si nous en tirons des leçons, peut-être que covid-19 sauvera le monde.

