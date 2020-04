AVIS | La suggestion scandaleuse de Trump sur les désinfectants a une sombre histoire

Les experts mettent en garde de ne pas injecter 7:10

Note de l’éditeur: Jennifer Le Zotte (@jennylezotte) est professeure adjointe d’histoire à l’Université de Caroline du Nord à Wilmington. Elle est l’auteur de “From Goodwill to Grunge: A History of Secondhand Styles and Alternative Economies”. Jacob Steere-Williams (@steerewilliams) est professeur agrégé d’histoire au College of Charleston et auteur du livre à paraître “The Filth Disease: Typhoid Fever and the Practice of Epidemiology in Victorian England”. Les opinions exprimées ici appartiennent aux auteurs. Lire plus d’opinion sur CNNe.com/opinion

(.) – Les pandémies, même lorsqu’elles causent des souffrances incommensurables, font plus que créer de nouveaux problèmes. Ils révèlent des attitudes culturelles de longue date, des approches de la foi en la gouvernance et différentes croyances concernant les droits individuels et la confiance dans la science. Historiquement parlant, ces innombrables réponses émergent d’une pandémie à l’autre dans des schémas de recyclage apparemment historiques de truismes. Nous ignorons, nions, blâmons.

Au milieu de la pandémie Covid-19, une suggestion scandaleuse du président Donald Trump jeudi dernier – selon laquelle l’injection de désinfectants ménagers pourrait aider les personnes atteintes de la maladie – a rencontré un rejet véhément de la part des scientifiques et même des fabricants des médicaments. produits. Peu de temps après les déclarations de Trump, Reckitt Benckiser, la société britannique qui fabrique Lysol et Dettol, a publié une déclaration qui réfute cette idée: «En tant que leader mondial des produits de santé et d’hygiène, nous devons être clairs: en aucun cas nos produits désinfectants ne devraient être être administré dans le corps humain (par injection, ingestion ou toute autre voie) ».

Il est essentiel pour tout le monde de tenir compte du message sur la dangerosité de cette suggestion, mais il est également important de réaliser que ce n’est pas la première fois que des désinfectants apparaissent au centre d’une crise sanitaire ou dans le cadre d’une résistance politisée aux conseils. solide médical. Voici une histoire plus longue qui pourrait aider à formuler la dernière méfiance et la perplexité des commentaires du président.

Une histoire sombre alimentée par la xénophobie

À la fin du 19e siècle, lorsque les germes responsables de maladies infectieuses dangereuses comme le choléra, la typhoïde et la tuberculose ont été découverts, l’acide carbolique est apparu comme le premier désinfectant largement utilisé pour lutter contre la propagation des maladies. Un dérivé de la production de gaz de houille, l’acide carbolique a été utilisé par les autorités écossaises pour traiter les odeurs miasmatiques dangereuses émanant des égouts. Dans les années 1860, le chirurgien bien connu Joseph Lister a lancé des techniques de chirurgie antiseptique et aseptique en utilisant des bandages imbibés d’acide carbolique pour les plaies et un spray phénolique pendant les opérations. Des chercheurs en laboratoire, comme le bactériologiste allemand Robert Koch, ont convenu qu ‘”il tue s’il a une force considérable et agit pendant une longue période”.

Mais rapidement, les dangers de l’acide carbolique ont été largement reconnus: tissus endommagés dans les mains du chirurgien, empoisonnement accidentel et suicide. Samuel Rideal, un officier de santé anglais, chimiste et auteur de la «Désinfection et désinfectants» de 1895, a noté que l’acide carbolique avait été inhalé, ingéré et absorbé par la peau humaine «avec des effets dangereux, voire mortels».

La pandémie de peste bubonique au milieu des années 1890, qui a tué plus de 12 millions de personnes dans le monde, a fourni le cadre pour que l’acide carbolique atteigne une utilisation sans précédent, malgré les avertissements de scientifiques. Le carburant était souvent de la xénophobie, stigmatisant les peuples non occidentaux comme seule propagation de l’infection.

L’incertitude de la pandémie a produit des résultats terribles

Les responsables britanniques de la santé ont forcé d’innombrables peuples autochtones des villes portuaires d’Asie et d’Afrique à plonger dans des gisements d’acide carbolique. L’immersion était une pratique vétérinaire utilisée pour contrôler les maladies de la peau chez les bovins et les ovins. Mais, à une époque d’incertitude pandémique, les gouvernements occidentaux se sont tournés vers la cure de phénix. C’était violent, dommageable et oppressant.

Une photographie survivante, publiée dans l’hebdomadaire britannique illustré “Black and White”, de 1898 à Karachi offre un aperçu inhabituel: “Tous les autochtones soupçonnés d’avoir été en contact avec des sources de contagion devraient visiter l’un de ces réservoirs et plonger dans l’eau “, a souligné l’article”, les indigènes, en règle générale, ne prennent pas gentiment une photo du processus, mais y insistent “. La submersion des humains dans des réservoirs d’acide carbolique brûlant la peau a certainement été un moment sombre de l’histoire moderne, mais ce n’était pas un événement isolé.

Au début des années 1900, les autorités sanitaires américaines ont érigé des stations de désinfection le long de la frontière de 3200 kilomètres entre la Californie et le Texas. Lors d’une épidémie particulièrement explosive de fièvre typhoïde en 1915, des médecins américains Ils ont ordonné à tous ceux qui tentaient de pénétrer sur le sol américain de se déshabiller et de pulvériser du désinfectant. Ensuite, il y a eu un retour de bâton parmi ceux qui ont été soumis à de telles pratiques intrusives, comme en témoigne l’émeute des toilettes de 1917, peu connue, sur le pont de Santa Fe.

Bien que la pandémie se soit apaisée, la ferveur phénolique ne l’a pas été, malgré les preuves médicales que cette substance était nocive et dans certains cas mortelle. Au cours des mêmes années, au début du 20e siècle, au cours desquelles l’émergence de la pandémie de grippe de 1918 a également été observée, des désinfectants ménagers commercialisés en masse sont apparus sur le marché. Le carbolique brut était maintenant vendu avec un poison clairement étiqueté «à ne pas prendre», mais une foule de produits similaires ont émergé: poudres, sprays, liquides, savon phéniqué («Savon de bouée de sauvetage»), dentifrice (Calvert’s ) et des produits à base d’huile de serpent comme la boule de fumée phéniquée utilisée pour «traiter» la grippe.

Dr Huerta: Désolé que Trump fasse ces affirmations 2:33

Une alternative “plus sûre” aux utilisations dangereuses

Le lysol est apparu sur la scène au cours de cette période comme une alternative plus sûre à l’acide phénique, vantant son remplacement de l’acide phénique toxique par une substance appelée crésol, une substance moins toxique et plus efficace pour tuer les germes. Depuis plus de 70 ans, Lysol est vendu aux professionnels de la santé et aux consommateurs comme un produit sûr, dont les utilisations vont (parfois indirectement) de la désinfection des plaies à la contraception. À partir des années 1920, Vaginal Lysol a été secrètement promue comme contraceptif aux États-Unis et au Canada, ainsi que comme moyen de dissiper les «odeurs féminines», à travers le langage à peine voilé de «l’hygiène féminine».

Selon l’historien Andrea Tone, en 1911, les médecins avaient déjà enregistré cinq décès – et beaucoup plus de brûlures et de blessures – à cause de la soi-disant «irrigation utérine» avec Lysol. Cependant, en 1940, des douches commerciales, dont Lysol, ont dominé le marché de la contraception. Les femmes ont répondu aux affirmations des annonceurs sur la valeur de Lysol pour maintenir une jeunesse fraîche et apaiser les «craintes du calendrier». Malgré des plaintes et des poursuites répétées, des publicités comme celle-ci ont continué à promettre que Lysol était “assez doux” “pour ne pas endommager les tissus délicats”. Lysol pour prévenir la grossesse n’a tout simplement pas fonctionné. Selon Tone, une étude de 1933 a montré que plus de la moitié des femmes qui prenaient une douche comme méthode contraceptive tombaient enceintes. Tone indique également qu’un tribunal a jugé que le fabricant de Lysol n’était pas tenu responsable des blessures prétendument infligées par le produit (en 1935, la société a contesté une action en justice faisant valoir que les brûlures d’une personne étaient le résultat “d’une allergie à Lysol” ).

Interrogé en 2018 sur l’utilisation passée de Lysol comme produit vaginal et contraceptif, le directeur marketing de Reckitt Benckiser a publié une déclaration: «Depuis plus de 100 ans, Lysol se consacre à protéger les familles des conséquences néfastes des germes – du choléra à la fin du XXe siècle au virus de la grippe aujourd’hui. Comme de nombreuses marques grand public, comme la connaissance de la santé et des soins personnels a évolué au cours du siècle dernier, l’utilisation de Lysol a également évolué. Lysol est passée d’une marque de soins personnels et de soins de surface à une marque principalement pour les soins de surface, avec des nettoyants, des désinfectants et des savons pour les mains Lysol largement utilisés dans les maisons, les écoles et les entreprises du monde entier.

Sexisme et méfiance envers la science solide

Parmi les personnes du public cible de Lysol, les jeunes femmes blanches de la classe moyenne, la honte induite par la société pour les fonctions féminines naturelles a soutenu l’utilisation de Lysol comme déodorant vaginal rafraîchissant. Les douches vaginales sont beaucoup plus susceptibles d’éradiquer les bonnes bactéries de l’écosystème vaginal que de «maintenir une jeunesse en bonne santé», comme le suggéraient les annonces de Lysol. Il est important de noter que la formule de Lysol a été modifiée en 1952 pour éliminer le crésol. Cependant, même aujourd’hui, des douches persistent dans de nombreuses régions du monde, principalement en raison de normes culturelles persistantes et de la publicité pour une variété de produits, ainsi que de la conviction que les régions inférieures des femmes sont en quelque sorte problématique.

Mais plus que des tabous ou des coutumes, ce sont les lois froides et dures qui ont contribué à promouvoir la croyance populaire selon laquelle les douches Lysol pouvaient empêcher la grossesse. La loi Comstock de 1873 interdisant la diffusion de matériel «obscène» signifiait que les informations contraceptives simples, ainsi que les produits réels, étaient illégaux dans l’ensemble des États-Unis. Les partisans de la pureté considéraient l’activité sexuelle à des fins autres que la procréation (lire: les femmes qui ont des relations sexuelles pour le plaisir) comme «contre nature». Avec l’aide de la Comstock Act, ils ont cherché à éradiquer complètement les contraceptifs. Au lieu de cela, ces défenseurs de la pureté ont encouragé l’essor d’un marché physiquement punitif pour les désinfectants pour le corps. Dans ce cas, le carburant était la résistance sexiste à donner aux femmes un contrôle éduqué sur leur vie reproductive.

Le fabricant de Lysol exhorte à ne pas ingérer de désinfectants 2:25

Malgré les suggestions du président Trump (qu’il a ensuite tenté de dévier sous forme de sarcasme), aucun rapport n’a encore été reçu d’expériences individuelles avec des injections d’eau de Javel ou des cocktails Lysol depuis jeudi. Peut-être y a-t-il suffisamment de bon sens et de mémoire historique pour savoir qu’il s’agit de fausses suggestions ou même d’actes politiques en soi. Moins qu’une recherche urgente d’un remède, les réflexions dangereuses de Trump témoignent d’une méfiance à l’égard d’une science solide et d’un Je vous salue politique.

.