AVIS | Le sac ou la vie

Note de l’éditeur: Carlos Alberto Montaner est écrivain et analyste politique pour .. Ses chroniques sont publiées dans des dizaines de journaux en Espagne, aux États-Unis et en Amérique latine. Montaner est également vice-président de l’Internationale libérale. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur.

(. espagnol) – Le fameux cri d’assaut “Le sac ou la vie!” Cela posait un choix clair.

La pandémie est un retour à cette terrible formule. Soit l’économie s’ouvre et plus de gens meurent, soit la société reste enfermée dans leurs maisons et le nombre de morts est plus faible.

Aux États-Unis, le président Donald Trump semble osciller entre les deux positions. Son instinct lui dit de s’ouvrir. Ses conseillers, qui sont des médecins, des personnes formées pour sauver des vies, recommandent d’attendre.

Les partisans de l’ouverture immédiate de la société ont avancé des arguments philosophiques et pratiques.

Parmi les premiers, la liberté. L’État ne devrait pas décider pour les particuliers ce qui est dans leur meilleur intérêt.

Parmi les arguments pratiques, il y a la pauvreté. Les travailleurs ont besoin de moyens de subsistance pour leurs familles.

Cependant, le prestigieux mathématicien israélien et général à la retraite Isaac Ben-Israel soutient une autre hypothèse. Selon son analyse, le virus suit un modèle de comportement inévitable, donc peu importe si la société est totalement ou partiellement fermée.

La contagion se développe énormément jusqu’à 40 jours, mais tombe de là. Au cours de la dixième semaine, c’est-à-dire après 70 jours, le danger de contracter le virus tombe à presque zéro, selon la projection statistique Ben-Isarel.

Cela, bien sûr, ne répond pas à la question de savoir pourquoi les attaques Covid-19 avec une plus grande virulence dans certains pays. Pourquoi l’Espagne a 47,42 décès pour 100 000 habitants, alors que le Portugal n’en enregistre que 7,98?

Cela a à voir avec la préparation préalable: le nombre de tests pour savoir qui a été infecté et qui a les anticorps, ce qu’on a appelé la «distanciation sociale», les masques et les gants, les respirateurs artificiels, la fourniture de lits d’hôpitaux et la disponibilité de spécialistes appropriés.

Lorsque la société n’est pas polarisée, comme en Allemagne, il n’y a que 6,72 décès pour 100 000 habitants. Alors qu’en Angleterre, où il est divisé en solidarité, le taux est de 28,26 décès.

Cependant, c’est en Angleterre que l’Université d’Oxford a préparé un vaccin qui pourrait conjurer le danger. Il y aura suffisamment de données dans les deux prochains mois si les infections restent élevées et si elles baissent, l’information arrivera dans 6 mois.

A cette époque, le sac peut être conservé … et la vie.

