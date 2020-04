AVIS | Quel message allons-nous laisser dans l’histoire après le Covid-19?

(Fonds Anne Frank – Bâle via .)

Note de l’éditeur: David Bittan Obadia est avocat. Analyste des questions politiques et internationales. Chroniqueur pour le journal El Universal de Venezuela. Il a participé au Congrès juif mondial. Il est membre du Comité juif américain et de la Fédération des communautés juives d’Espagne

(. espagnol) – Cette semaine, le monde se souvient d’une date cruciale: le soulèvement du ghetto de Varsovie qui, de par sa nature, était sans aucun doute l’acte de résistance le plus héroïque connu de l’histoire contemporaine.

De nos jours, nous nous souvenons souvent des victimes du pire événement de l’humanité: l’Holocauste. Dans mon cas, il y a des réflexions récurrentes sur les 1,5 million d’enfants tués et l’enfermement qu’Anne Frank a dû subir, une fille qui, à travers son journal et malgré le fait qu’elle n’a pas survécu à la guerre, a laissé une marque sur l’histoire.

Anne Frank a passé plus de deux ans de sa vie cachée dans une petite étagère avec sept autres personnes, dont seul son père a survécu. De ce confinement, il y a beaucoup à apprendre, en particulier de sa façon d’apprécier l’environnement et de la façon dont il a vécu chaque jour, malgré le fait que la mort était la plus grande possibilité. Il ne s’agissait pas de se protéger de la maladie: la lutte était contre la machinerie nazie. Tout s’est passé autour de la faim, de l’insalubrité, de l’obscurité et de l’absence de connexion avec le monde extérieur.

Malgré les adversités, Anne Frank a écrit: “Tant qu’il y a ce soleil et ce ciel sans nuages, et tant que vous pouvez en profiter, comment pourriez-vous être triste?” Un soleil et un ciel qui n’étaient qu’imaginaires.

Anne Frank n’a cessé de rêver, comme des millions de personnes enfermées dans des camps de la mort. Là, les violons, les pianos et le studio n’ont pas été abandonnés. La préoccupation de beaucoup était de savoir si quelqu’un allait découvrir leur mort et, malgré cela, ils étaient toujours optimistes.

Maintenant, nous sommes au milieu d’une quarantaine, mais la plupart avec tout le confort, avec accès à la technologie, à la nourriture, aux services de base et à de grandes distractions. Cependant, beaucoup semblent désespérés: ils ne peuvent plus supporter que le monde se soit immobilisé pendant quelques instants malgré le fait qu’à un moment donné, cela passera.

Sans vouloir banaliser la transcendance de l’Holocauste, l’opportunité est propice pour apprécier notre quarantaine d’un vrai point de vue, et penser à ceux qui, avec peu de chances de survie, ont passé leurs jours dans les couloirs de la mort avec espoir.

Aujourd’hui, nous valorisons tous nos familles et amis comme jamais auparavant. Nous manquons le toucher, les câlins et le contact face à face. Cependant, j’espère qu’au terme de ce cauchemar, nous ne continuerons pas dans un monde où nous sommes conditionnés par le passeport, par notre situation économique ou notre origine. Nous vivons plutôt dans un pays où nous respectons nos différences et considérons la nature, en supposant qu’à mon avis, nous avons trahi notre propre humanité.

Chaque épisode de l’histoire laisse un message, un enseignement. J’espère que nous rendrons valables ce que les livres d’histoire écrivent sur nous.

“Je ne pense pas à la misère mais à la beauté qui subsiste”, a expliqué Anne Frank.

