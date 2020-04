Avocats incorruptibles dans les procès contre les grandes sociétés débitrices: AMLO

Suivi personnel par AMLO des poursuites importantes contre les débiteurs d’impôts. Si vous rencontrez des juges corrompus, dénoncez

Avocats incorruptibles dans les grandes poursuites pour débiteurs d’impôts

Régénération, 23 avril 2020. AMLO a raconté la résistance des grandes entreprises à payer les impôts qu’elles doivent au Trésor, même l’une d’entre elles a menacé de poursuites “jusqu’en l’an 3000”. En réponse des avocats incorruptibles et dénonce les juges vénaux.

«…, il n’est pas nécessaire d’augmenter les impôts, c’est juste ce que nous mettons tous”, AMLO a synthétisé en abordant la question des grandes entreprises en défaut de paiement de leurs obligations fiscales.

Le président a indiqué que l’une des grandes entreprises qui devait plus de 10 milliards d’impôts devait leur dire qu’il en avait payé 500 milliards.

Et puis ils ont dit à l’homme d’affaires NON, qu’il devait plus de 10 milliards d’impôts.

Pour que le grand homme d’affaires ou sa représentation, Il a répondu qu’ils allaient alors poursuivre en justice jusqu’à l’an trois mille.

Après avoir raconté la bravade, il a indiqué qu’il suivrait personnellement les cas.

Le président a déclaré «-Il y a une équipe et je le dis avec tout le respect des entreprises », clarifié avant de terminer la déclaration.

«Je forme une équipe d’avocats très préparés, incorruptibles»puis ajouté.

Il a également déclaré qu’après le dépôt d’une plainte, il y aura un suivi de l’affaire.

Les juges

Parmi les actions dans le suivi des dossiers, AMLO a assuré qu’il a déposé une plainte auprès de la Cour suprême dans l’affaire des juges vénaux.

En ce sens, il a exprimé: «…, Et si un juge a déposé la plainte dans le tiroir et l’a laissée plus longtemps qu’elle ne devrait l’être, ce juge va être dénoncé devant la Cour suprême.

L’objectif est, selon lui, “de mettre fin à l’impunité”.

Et il acheva la déclaration égalitaire: “Il n’est pas nécessaire d’augmenter les impôts, c’est exactement ce que nous mettons tous”.

L’entrée des travailleurs agricoles aux États-Unis se poursuivra: AMLO

L’activité commerciale avec les États-Unis n’est pas paralysée et il n’y aura aucune restriction à l’entrée des travailleurs agricoles. UE-Mexique “nous avons besoin les uns des autres”

AMLO indique de bonnes relations avec les États-Unis

Regeneration, 23 avril 2020. Le président AMLO a souligné les relations avec les États-Unis, qui ont un niveau d’intégration tel que “la frontière ne pouvait plus être fermée complètement”.

Ceci suite à la détermination du président Trump de suspendre les permis de travail connus sous le nom de carte verte pour deux mois.

Ce sont des permis de travail principalement demandés par des personnes du Mexique, de Chine, d’Inde, entre autres, qui seront suspendus pour deux mois donc les travailleurs américains n’ont pas de concurrence, a déclaré Trump.

L’activité économique ne s’arrête pas

Dans ce contexte, AMLO Il a été interrogé par la presse sur sa position concernant la politique des États-Unis.

D’une part, le président du Mexique a déclaré que l’activité économique commerciale ne s’arrête pas.

Il a également souligné le fait que «Il n’y aura pas de limites pour les travailleurs agricoles migrants, nous avons besoin les uns des autres. “

Intégration nord-américaine

AMLO a également indiqué que «La frontière ne pouvait plus être fermée complètement. “

Il a expliqué qu’il existe un niveau d’intégration qui rend essentiel le maintien de cette relation commerciale ouverte.

L’économie à la frontière

En ce sens, il a indiqué qu’il sera analysé la relance commerciale à la frontière une fois que les États-Unis commencent à ouvrir leurs secteurs commerciaux, principalement celui de l’automobile.

Il a fait référence aux travailleurs agricoles et à ceux de l’industrie automobile pour illustrer les relations entre les deux nations.

– «(…), Seule l’industrie automobile mexicaine dédiée à l’exportation occupe un million de travailleurs mexicains »- Le président AMLO l’a souligné.

Des conditions imbattables pour attirer les investissements étrangers

En plus d’une bonne relation avec les États-Unis, notre pays a d’excellentes conditions pour attirer les investissements étrangers.

En ce sens, le président AMLO a révélé que les États-Unis avaient demandé au Mexique des informations sur la production de pièces automobiles car la chaîne de fabrication était interdépendante.

À propos des informations «maintenant ils nous demandent, ils commencent leurs activités économiques ».

Depuis qu’il a détaillé «Ils doivent considérer ce qui est produit au Mexique et qui fait partie de leur chaîne de fabrication».

– «(…), il existe de nombreuses parties de l’industrie automobile qui sont complètement interdépendantes“Il a ajouté.

Commencer à soutenir les employeurs et les petites entreprises solidaires

En réponse à l’urgence, un million d’économies de crédit est activé, il y a 645 000 petites entreprises. Un autre million pour les petites entreprises, formelles ou informelles

Soutien aux employeurs solidaires et aux petites entreprises

Regeneration, 23 avril 2020. À l’AMLO Morning Company, l’ouverture des portails d’enregistrement et de livraison à la fois du soutien aux employeurs solidaires qui ont maintenu un emploi en temps de crise et aux petites entreprises formelles et informelles a été annoncée.

Le directeur de l’IMSS et le secrétaire à l’Economie ont indiqué les portails et procédures d’accès aux crédits.

Le président a indiqué que même “le crédit a été accordé aux entreprises conformes et que les travailleurs sont enregistrés auprès de la sécurité sociale”.

– “… et malgré la crise économique ils n’ont pas été licenciés”, a-t-il souligné.

“On ne parle que dans ces deux programmes de 2 millions de crédits, mais en général il y aura 3 millions de crédits directs, directs, pour renforcer la consommation et l’économie familiale et populaire”: AMLO

Modèles de solidarité.

De son côté, Zoé Robledo a indiqué qu’ils sont 645 mille 102 petites entreprises lils sont donc soumis à crédit.

Il y a 25 mille pesos en crédits pour faire face à la crise économique que le gouvernement accordera à travers le programme «Soutien aux modèles de solidarité», annoncé ces derniers jours.

Ce que le gouvernement mexicain a souligné, c’est le soutien aux petits entrepreneurs qui sont ceux qui ont le plus soutenu leur main-d’œuvre en ces temps de crise.

À travers d’une procédure agile toutes les informations Il est disponible sur le portail de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS).

Ce car la structure des entrepreneurs bénéficiaires est basée sur le nombre de travailleurs inscrits à l’IMSS.

Où appeler

Pour plus d’informations, le numéro de téléphone est présenté: 800 623 23 23.

Lorsque vous composez, vous devez choisir l’option 2 qui est “Crédits aux petites entreprises”.

Graciela Márquez, prêts aux petites entreprises

Poursuivant, le secrétaire à l’Économie a précisé qu’il y avait deux millions de crédits.

Un million pour les employeurs solidaires comme expliqué ci-dessus, et l’autre million pour les entreprises formelles et informelles.

Concernant la répartition des soutiens, il a été indiqué que 50% des crédits seront délivrés dans 80 communes et dans trois zones métropolitaines: Mexico, Guadalajara, Puebla, Monterrey.

En revanche, 30% seront distribués dans 86 municipalités des États de Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Guerrero, Yucatan, Veracruz, Quintana Roo et Chiapas.

De plus, les 20% restants seront distribués dans 34 municipalités du reste du pays.

Bénéficiaires disponibles pour consultation

Pour sa part, Gabriel García Hernández, coordinateur général des programmes de développement, a indiqué que les listes des bénéficiaires des programmes sociaux sont disponibles pour consultation.

Il a également précisé qu’il s’agit de données étayées par des preuves de l’existence du bénéficiaire (photographique, témoignage, etc.).

“Toutes les listes de ceux qui reçoivent (soutien) seront mises à disposition et déjà publiées …»

(…) «Quelle est la différence, que tous ceux qui la trouveront disposent de preuves consultables.»

La transparence est le meilleur ami de l’honnêteté, dit-il.