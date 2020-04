Babu est éliminé; Thelma et Rafa se disputent la finale avec Manu Gavassi

Babu Santana a été éliminé dans le dernier mur du ‘BBB20’, ce samedi (25). L’acteur est revenu de dix murs, mais n’a pas dépassé Rafa et Thelma en demi-finale de l’émission de téléréalité. Manu Gavassi a été le premier participant à garantir une place en finale après avoir remporté la dernière course du programme. En quittant la maison, Babu a été présenté avec une voiture

Babu Santana a pris le pire dans le dernier mur du “BBB20”, ce samedi (25). L’acteur a été éliminé avec 57% des voix, faisant que Rafa et Thelma atteignent la finale de la téléréalité. Manu Gavassi a été le premier participant à garantir une place dans le Top 3 en remportant le podium du match jeudi dernier (23). La finale du programme aura lieu lundi (27) après la prolongation du programme de quatre jours. En quittant la maison, Babu a reçu de Tiago Leifert la clé d’une Fiat Toro Ultra, un cadeau de marque pour l’acteur.

Manu est surpris par la victoire et Thelma pleure beaucoup: «Frustré»

Après avoir remporté une place en finale, Manu a été surpris, mais n’a pas célébré la victoire dans le quiz de confinement. Thelma a été secouée après avoir raté la dernière question et a beaucoup pleuré. “Je suis frustrée. J’ai passé toute la journée à décorer cette maison”, a-t-elle déclaré à Tiago Leifert. Après le programme, l’actrice – qui a été choquée par la présentation de Dua Lipa à la fête des Mestres – a parlé à Rafa. “Je devrais être reconnaissant, mais je me sens presque coupable. Vous êtes tous les trois dans une sensation et moi seul dans une autre. Comprenez-vous?”, A-t-il dit à l’influenceur.

Manu Gavassi pleure après s’être assuré une place en finale: «Tu es triste»

Au quatrième ciel, Manu a parlé à Thelma. “Nous nous sommes beaucoup réunis. Cela ne semble même pas être une compétition. Je déteste avoir l’air ingrat, car je sais que si vous aviez gagné, vous seriez en mesure de crier. Mais je pense que je ne mérite pas plus que vous et vous, mes partenaires, êtes tristes.” il semble que la prise tombe parce que je ne veux pas que tu aimes ça. Je ne sais pas comment rivaliser. Thelma a rassuré son amie: “Manu, tu es super véridique. Les gens comprennent parfaitement. Pas du tout. Nous vivons avec toi depuis 90 et quelques jours, nous te connaissons déjà”.

Bruna Marquezine s’explique à Mari Gonzalez après un groupe de travail sur le web. Comprenez!

Engagée à aider Manu, Bruna Marquezine a organisé un vote pour garder son amie dans le “BBB20”. Après le départ de Mari Gonzalez, l’actrice a tenu à faire l’éloge du confiné dans la première photo postée par l’ex-sœur après avoir quitté la réalité. “Déesse grecque! Elle brillera encore plus!”, A tordu l’actrice, en faisant une demande à la mariée de Jonas Sulzbach. “Ne me déteste pas, s’il te plaît, et laisse-moi continuer de t’appeler à la fête via DM! Je suis Pugli da Manu!”, A ajouté Marquezine, faisant référence à la meilleure amie de Mari Gonzalez, Gabriela Pugliesi.

