baisse des ventes de 95% – . Dallas (39)

CIUDAD JUÁREZ – Après avoir restreint la traversée sans motif “essentiel” des ponts internationaux entre les États-Unis et le Mexique, des dizaines de petits hommes d’affaires mexicains qui dépendent principalement de clients américains se disent désespérés face à la pandémie.

Des magasins tels que des pharmacies, des cabinets médicaux ou dentaires et des bureaux de change ont toujours été installés près des postes frontaliers pour offrir leurs produits ou services aux Américains qui viennent à Juárez – une ville du nord de l’État de Chihuahua – pour faire fructifier leur argent au Mexique.

Mais le 20 mars, les gouvernements du Mexique et des États-Unis ont annoncé la suspension du trafic “non essentiel” entre les deux pays, exonérant le commerce et certains cas de force majeure tels que des problèmes de santé.

Alors que le Mexique compte actuellement 6 875 cas et 546 décès, les États-Unis sont déjà le pays le plus touché par la pandémie de coronavirus avec plus de 675 000 cas et 34 500 décès.

UNE FRONTIÈRE PHRENTIQUE

Le commerce entre le Mexique et les États-Unis via sa frontière terrestre est considéré comme l’un des plus frénétiques au monde, à raison d’un million de dollars d’échange par minute.

Avant la phase 3, dans la capitale mexicaine, les réunions ont été interdites, les parcs et les lieux publics sont fermés et les gens sont invités à ne pas aller en famille dans les magasins et les supermarchés.

“Pratiquement tous (les Américains) viennent acheter ici, tout, je peux vous dire que même pour un sirop contre la toux, ils viennent en prendre jusqu’à cinq morceaux”, a déclaré Carmen Zúñiga ce vendredi.

Cet employé d’une pharmacie à seulement 30 mètres du pont frontalier a indiqué qu’il achetait parfois pratiquement en gros – jusqu’à 15 unités du même produit – et fournissait ainsi des médicaments de toutes sortes.

Mais au cours des dernières semaines, les ventes ont diminué de près de 95%, entraînant une réduction des heures de travail pour les employés d’entreprise qui dépendent des visiteurs.

ENTRE LA PEUR ET LE BESOIN

Pour María Renteria, née au Mexique mais résidant au Texan El Paso, la nécessité d’acquérir des médicaments pour prendre soin de sa santé l’a encouragée à traverser la frontière à pied et malgré les contrôles des deux côtés, car le gouvernement de Chihuahua fait examens médicaux.

L’élaboration de masques buccaux est l’une des options que les entrepreneurs utilisent pour générer des revenus.

“Comme nous le voyons dans les nouvelles, ils imposent de nombreuses restrictions. (…) Je suis à court de médicaments et je dois venir l’acheter même si on ne veut pas”, a expliqué la femme, qui a traversé la frontière exclusivement pendant quelques minutes pour acheter des médicaments en même temps que sa fille.

D’un autre côté, José Arias-Rodríguez, qui distribue de la publicité pour un cabinet dentaire et une pharmacie dans le centre-ville, voit très peu d’afflux d’Américains de nos jours.

Mais il pense que les citoyens de Ciudad Juárez commencent lentement à sortir de chez eux, en particulier ceux qui vivent au jour le jour et doivent subvenir aux besoins de leur famille.

Le Mexique a mis en place des mesures de distanciation sociale jusqu’au 30 avril au moins et a paralysé des activités non essentielles sans imposer de quarantaine obligatoire, puisque plus de la moitié de la population est engagée dans un travail informel

“Beaucoup de gens il y a quelques jours ne sont pas sortis et maintenant ils sortent déjà pour la même raison, si nous ne mourons pas de coronavirus, nous mourrons de faim. Il faut sortir et aller chercher ce que Dieu vous donne”, résume la distribution des brochures.

Le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, a clarifié les doutes sur le plan.

Malgré les besoins de beaucoup, l’économie locale de cette région frontalière n’a pas un avenir à court terme très encourageant, du moins pour les prochaines semaines et tant que dureront les restrictions.

La plupart des habitants de la région ont baissé leurs rideaux et il n’y a aucun aperçu d’une nouvelle date d’ouverture dans ce coin du monde qui ne reposait pas auparavant.

