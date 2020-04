Bolsonaro reçoit Teich dans le Plateau lors d’une réunion imprévue

Assermenté le vendredi 17, Teich doit également indiquer de nouveaux noms pour composer l’équipe du ministère

BRASILIA – Le président Jair Bolsonaro est ce lundi 20, avec le ministre de la Santé, Nelson Teichdans le Palais Planalto. La nomination n’était pas prévue dans l’agenda officiel du président pour aujourd’hui, ni inscrite dans celui du nouveau chef du portefeuille santé.

Teich est arrivé au Plateau il y a environ une heure et demie et rencontre toujours le chef de la direction. Entré en fonction le vendredi 17, Teich doit également indiquer de nouveaux noms pour composer l’équipe du ministère. Bolsonaro a même déclaré le jour même qu’il avait annoncé que Teich serait le nouveau responsable du portefeuille et qu’il ferait également des nominations.

Le président Jair Bolsonaro marche aux côtés du ministre de la Santé Nelson Teich au milieu de la crise des coronavirus. 16/04/2020. / Photo prise le 9 novembre 2018 / . / Adriano Machado

Lundi, Planalto organisera une autre conférence de presse pour mettre à jour les mesures de l’Exécutif face à la nouvelle crise des coronavirus. Le secrétariat spécial à la communication de la présidence (Secom) a informé que la participation de Teich n’est pas prévue lors de la conférence de presse. Cependant, le secrétariat n’a pas encore confirmé les noms des ministres participants.

Le Secom a également communiqué au moyen d’un avis qu’il n’y aurait pas aujourd’hui de conférence technique du ministère de la Santé pour mettre à jour les données sur l’avancement de Covid-19 dans le pays. La mise à jour avec les secrétaires du portefeuille a eu lieu quotidiennement pendant l’administration de Luiz Henrique Mandetta, licencié la semaine dernière.

