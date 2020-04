Bolsonaro tente d’isoler Maia et offre des positions aux partis

Sans soutien au Congrès et avec une popularité en baisse, le président Jair Bolsonaro essaie maintenant de construire une base de soutien parlementaire avec l’ancien Centrão, offrant des postes en échange de votes. La stratégie vise à diviser le bloc en isolant le DEM du maire, Rodrigo Maia (RJ), que Bolsonaro appelle un politicien qui agit pour promouvoir sa destitution.

Depuis le mois dernier, lorsque la crise des coronavirus s’est aggravée et que la démission du ministre de la Santé de l’époque, Luiz Henrique Mandetta (DEM), est entrée dans le radar, Bolsonaro a commencé à rencontrer les présidents et les chefs de partis du groupe nommé “Centrão Root” “, y compris PP, PL, PSD et républicains. Mais il n’a pas invité DEM, qui fait également partie du bloc.

Dans les rangs du DEM, il n’a appelé que le président du Sénat, Davi Alcolumbre (AP), qui cherche à se reconnecter. Jusqu’à présent, elle n’a pas réussi, à tel point qu’Hier, Alcolumbre a suspendu l’analyse de la mesure provisoire (MP) établissant le contrat vert et jaune, en réponse à la demande de l’opposition. Avec la manœuvre, la mesure envoyée par le gouvernement pour assouplir les droits des travailleurs expirera, car elle expire lundi.

Convaincu que Maia veut “lui enfoncer le couteau” dans le cou pour le faire tomber, Bolsonaro a décidé de changer le modèle d’articulation au Congrès et de nouer des alliances directement avec les députés et les sénateurs qu’il avait auparavant estampillés en tant que représentants de la “vieille politique”.

Le journal O Estado de S. Paulo a constaté que le DEM perdrait le contrôle de la société de développement des vallées de São Francisco et Parnaíba (Codevasf), qui doit être remise au PP du sénateur Ciro Nogueira. De plus, la direction et les surintendances du Département National des Infrastructures de Transport (Dnit), désormais avec du personnel militaire, peuvent avoir le PL de Valdemar Costa Neto. Dans les gouvernements précédents, le parti de Valdemar dominait dans le domaine des transports.

Dans la danse sur chaise, Banco do Nordeste aura également de nouveaux occupants. Selon des chefs de partis entendus sous couvert d’anonymat, les négociations impliquent également de donner la priorité à la publication d’amendements parlementaires pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Comme le montre l’État, sur les 8 milliards de reais annoncés par Bolsonaro en mars, seuls 119 millions de reais (1,5%) ont jusqu’à présent quitté les coffres publics.

Selon Bolsonaro, il existe une “bombe à retardement” fiscale, mise en place par Maia, dans le but de blesser son administration à mort. Face à ce qu’il considère comme une «conspiration», le président fait désormais tout pour vider le pouvoir de Maia.

Le nouveau chapitre de la lutte contre les armes est le programme d’aide aux États et aux municipalités, approuvé par la Chambre, pour un montant de 89,6 milliards de reais. Le ministre de l’Economie Paulo Guedes – qui ne parle plus à Maia – est même allé jusqu’à dire qu’un “chèque en blanc” ne pouvait pas être remis aux gouverneurs des États riches. C’était une référence à João Doria (São Paulo) et Wilson Witzel (Rio), adversaires et pré-candidats de Bolsonaro pour le Planalto, en 2022.

“Il semble que l’intention soit de me faire sortir du gouvernement. Je veux croire que je me trompe”, a déclaré Bolsonaro, jeudi soir, dans une interview à . Brasil. “Quel est le but de M. Rodrigo Maia? Il veut attaquer le gouvernement fédéral, enfoncer le couteau. (…) Il entraîne le pays dans le chaos”, at-il attaqué.

Deux jours plus tôt, Maia s’était déjà plainte des “pots-de-vin” accordés par Planalto. Cette fois, cependant, il a réagi aux déclarations de Bolsonaro sur un ton différent. “Il jette des pierres et le Parlement va lancer des fleurs.”

Le leader du gouvernement à la Chambre, Vitor Hugo (PSL-GO), a admis que la stratégie du gouvernement allait changer face aux critiques excessives de Maia contre l’exécutif. “Je ressens une plus grande volonté de la part du président et des ministres d’interagir directement, sans nécessairement (la négociation) passer par les présidents des deux chambres”, a-t-il déclaré, dans une interview publiée par l’Etat, en référence à Maia et Alcolumbre.

Pour ACM Neto, président du DEM, la démission de Mandetta et les critiques de Maia ont “dégradé” le soutien qu’il pouvait encore avoir au sein du parti. “Nous considérons ces attaques comme une stratégie pour détourner l’attention, en raison de la gravité de la crise”, a déclaré ACM Neto à l’Etat (plus d’informations sur cette page).

Même avec le départ de Mandetta, le DEM contrôle toujours deux ministères (Citoyenneté, avec Onyx Lorenzoni, et Agriculture, avec Tereza Cristina). Maire de Salvador, ACM Neto a refusé de commenter la subdivision du gouvernement pour obtenir un soutien au Congrès. “Ce serait la voie de la démoralisation si le gouvernement cédait à tout type de” prenez-le, donnez-le “”, at-il dit. “Mais il ne m’appartient pas de porter un jugement sur l’articulation d’un gouvernement qui n’a jamais été articulé”.

