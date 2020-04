Botafogo montre le désir de renouer avec Marcinho, mais l’équipe de l’équipe va dans la direction opposée

Si Botafogo a réussi à renouveler avec trois joueurs considérés comme essentiels dans cet arrêt dû au coronavirus, la dose ne doit pas être répétée avec Marcinho. Après les nouvelles signatures de Marcelo Benevenuto, Caio Alexandre et Kanu, le comité exécutif du football éprouve des difficultés dans les négociations avec l’arrière droit. La nouvelle a d’abord été donnée par le portail “Fogo na Rede” et confirmée par LANCER!.

Le contrat du joueur de 23 ans avec Alvinegro se termine en décembre 2020. Pour cette raison, il peut signer un pré-contrat et signer gratuitement avec une autre équipe à partir de juillet. Botafogo manque de temps pour ne pas perdre l’un des principaux actifs à un coût nul.

Le conseil d’administration d’Alvinegro a déjà contacté les hommes d’affaires de Marcinho, mais la réponse a été d’attendre qu’il revienne sur le terrain ou qu’il retourne au travail normalement – actuellement, l’arrière latéral se remet d’une blessure au genou droit, même au début de Janvier. La prévision est qu’il s’entraînera avec le ballon à partir du mois prochain.

En interne, les personnes liées au comité exécutif de football pensent que l’équipe de Marcinho ne veut pas que le joueur renouvelle avec Botafogo et, pour cette raison, elles retardent les conversations pour le renouvellement du but. Cette situation est pire pour Alvinegro, qui voit le temps passer et le joueur se rapproche de plus en plus du temps pour signer un pré-contrat avec une autre équipe. La mesure permet également aux hommes d’affaires de Marcinho de demander un salaire plus élevé pour le Botafogo, car ils travaillent avec la possibilité que le club soit désespéré avec le temps qui passe et paie un montant supérieur au plafond stipulé par le conseil d’administration.

Le Comité Exécutif de Football ne rendra pas fou Marcinho, ni ne proposera un salaire qui dépasse le plafond, quitte à courir le risque de le perdre gratuitement. Le conseil d’administration de Botafogo compte comme un allié pour présenter un plan de carrière et montrer que l’arrière droit a atteint l’équipe brésilienne en défendant les couleurs du club du général Severiano.

Pour l’instant, le conseil d’administration traite les questions concernant le renouvellement de Marcinho – que ce soit par la volonté du personnel ou par le désir de l’équipe d’attendre pour négocier avec le club du général Severiano – avec pessimisme.

Révélé par Botafogo et champion brésilien des moins de 20 ans en 2016, Marcinho a rejoint l’équipe professionnelle de Glorioso l’année suivante et compte déjà 101 matchs avec le maillot d’Alvinegro.

