Le capitaine anglais de 21 ans Wilfred Nevill il était en 1916 à la tête d’un bataillon destiné à une mort certaine. Ses soldats savaient que ses chances d’atteindre les lignes allemandes vivantes étaient minces derrière la tranchée. Aucun honneur n’a compensé la terreur. Nevill n’a trouvé qu’un seul manuel d’instructions: le football. À l’aube, il a distribué quatre balles. “La Grande Finale de la Coupe d’Europe: East Surrey vs les Bavarois”il a écrit en un. “Sans arbitres”, il a étiqueté dans un autre. À 7 h 27, les quatre balles ont été lancées vers les Allemands. L’objectif des quatre sections était de les récupérer et de les amener à la ligne de but. Au cours des 24 premières heures de Bataille de la Somme de la Première Guerre mondiale à Moutaban (France) 20 000 hommes sont morts. Bataillon Surrey Est il a dépassé ses objectifs malgré la mort des quatre soldats qui ont jeté les peaux, dont le capitaine Nevill.

Maintenant qu’il est tellement question de guerre, il convient de rappeler l’importance de jouer en équipe pour gagner des batailles. Espagne Il s’est avéré être une puissance mondiale dans les sports collectifs. Tous ces blocs de champions étaient composés de personnes de toutes sortes d’idées et d’origines. Unis pour gagner et pour souffrir. Le Courrier quotidien Il a consacré le poème suivant à l’exploit du bataillon du capitaine Nevill. “Ils conduisent le ballon, pour eux la peur de la mort est une expression vide. Fidèles à la terre qui leur a donné naissance à East Surrey, ils ont joué le jeu.”

Le capitaine Nevill prend un coup de pied d’honneur.

Nous sommes enfermés depuis plusieurs jours. Les finales de Coupe répété depuis Téléportation ils commencent à perdre leur effet nostalgique. Les pertes de salaires et d’emplois limitent la confiance dans la politique, la science et même le mariage. Maintenant, la partie difficile commence. Le football peut être une métaphore plus puissante que la guerre pour expliquer les adversités. Et si nous décidons de négocier la quarantaine par nous-mêmes, nous avons beaucoup plus d’options pour perdre le match que si nous jouons en équipe, nous restons à la maison et nous souffrons ensemble. Jouons au jeu comme les gars d’East Surrey.