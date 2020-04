Bracelets vibrants, le truc de Ford pour éviter les contagions dans vos plantes

Le fait que le coronavirus ait frappé durement aux États-Unis en dit peu, car le pays dirigé par Donald Trump affiche malheureusement des chiffres épouvantables par rapport au reste du monde avec plus de 2 millions de personnes infectées par Covid-19.

Par conséquent, des solutions doivent être trouvées pour empêcher la propagation de la pandémie, et le constructeur automobile Ford a testé un appareil à cet effet.

Bracelets vibrants Ford

Gardez la distance sociale d’au moins 2 mètres est l’une des mesures qui, selon l’OMS, est la plus efficace pour éviter d’être infecté. Mais il peut lui-même être difficile à maintenir, c’est pourquoi les travailleurs de Ford ont commencé à tester des bracelets qui vibrent lorsqu’ils détectent qu’ils sont inférieurs à la distance recommandée, leur conseillant de maintenir la séparation de sécurité.

Aussi simple que brillante, cette mesure prendra effet quand les usines Ford rouvriront en mai. Mais pour l’instant, un groupe de bénévoles de l’usine Ford de Plymouth a testé ce système de bracelet, qui émet une vibration chaque fois qu’il détecte que les travailleurs sont séparés de moins de 1,8 à 2 mètres.

Bracelets, scanners et autres accessoires portables

Après près de 6 semaines d’inactivité, Ford ne veut pas prendre de risques, il va donc distribuer les bracelets à ses employés. Mais ce ne sera pas la seule mesure, car le constructeur automobile pionnier prévoit d’utiliser scanners d’imagerie thermique contrôler la température des travailleurs à l’entrée de l’usine et détecter les cas de fièvre. Et à cela il faut ajouter l’essentiel masques et, si nécessaire, écrans faciaux en plastique.