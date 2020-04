Braz craint la hausse de l’euro malgré le renouvellement avec Jésus: «Faisons notre part»

Le contrat de l’entraîneur portugais Jorge Jesus avec Flamengo se termine en mai et la proximité de celui-ci inquiète les dirigeants rouge-noir. Avec la crise provoquée par la pandémie du nouveau coronavirus, une chose peut gêner, et beaucoup, les projets du club: la hausse de l’euro, qui dans le prix de ce vendredi est passé de 6 R $.

“Tous les efforts seront faits à nouveau. Le président (Rodolfo) Landim a autorisé, nous parlons calmement, mais cette situation dans le monde est arrivée. L’euro dépasse 6 R $. C’est un mauvais facteur. Nous analysons plusieurs situations. Nous allons faire notre part, mais cela ne dépend pas seulement de Flamengo. Nous dépendons également de Jorge pour comprendre le moment “, a déclaré Marcos Braz, vice-président du football du club rubro-negro, dans une interview à FlaTV.

Le leader a souligné que la rénovation ne promet pas d’être facile. “Nous y retournons il y a un an, lorsque nous avons embauché le comité technique, nous avons fait un énorme effort. Nous avions beaucoup de sécurité, mais nous avons dû analyser la partie financière. Le président Landim était fondamental pour avoir cru. Nous avons fait tous les efforts possibles, ce qui s’est passé s’est produit titres et passé un an. Maintenant, il y a la situation de renouvellement, seulement maintenant dans une affaire plus facile. Ce n’est pas dans le noir comme il y avait de retour “, at-il commenté.

Marcos Braz a fait preuve de prudence lors de l’évaluation de l’avenir court du football du club. Le dernier match de Flamengo a eu lieu le 14 mars contre Portuguesa-RJ, à Maracanã, pour le championnat de Carioca, les portes étant déjà fermées en raison de la pandémie. Depuis lors, le casting est en vacances et devrait revenir le 1er mai. Cependant, tout dépend des conseils des autorités sanitaires.

“Même s’il revient, Flamengo ne s’entraînera guère le 1er mai. Jorge (Jésus) arrivera le 1er dans la nuit. Nous lui parlerons, voir le programme d’entraînement, et deux jours plus tard nous commencerons si nous avons le libération des autorités “, a révélé le dirigeant. “Ce n’est pas Flamengo qui doit revenir. Tous les clubs doivent revenir. Les joueurs sont en vacances jusqu’au 30 et nous sommes prêts, préparés. Mais cela ne dépend pas de Flamengo.”

Voir aussi:

Découvrez les nouveaux maillots des clubs européens

.