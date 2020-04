Braz craint qu’un euro élevé n’entrave le renouvellement avec Jésus: “Bad Factor”

Jésus n’a pas encore accepté de renouveler avec Rubro-Negro

Jorge Jesus a un contrat avec le Flamand jusqu’à la fin du mois de mai et, jusqu’à présent, le club de carioca n’a pas encore conclu d’accord avec l’entraîneur pour la prolongation du cautionnement. Ce samedi, Marcos Braz, vice-président du football chez Rubro-Negro, a évoqué la négociation avec les Portugais.

Dans une conversation avec FlaTV, Braz a assuré que Flamengo mobilise toutes ses ressources pour atteindre un dénominateur commun avec Jésus. Cependant, l’exécutif a souligné que la hausse de l’euro pourrait être un aspect difficile du processus.

“Tous les efforts seront faits à nouveau. Le président Landim a autorisé, nous parlons calmement, mais cette situation dans le monde est arrivée. L’euro dépasse 6 R $. C’est un mauvais facteur. Nous analysons plusieurs situations. notre part, mais cela ne dépend pas seulement de Flamengo. Nous comptons également sur Jorge pour comprendre le moment “, a déclaré Braz.

“Nous y retournons il y a un an, lorsque nous avons embauché le comité technique, nous avons fait un énorme effort. Nous avions beaucoup de sécurité, mais nous avons dû analyser la partie financière. Le président Landim était fondamental pour avoir cru. Nous avons fait tous les efforts possibles, ce qui s’est passé s’est produit titres et passé un an. Maintenant, il y a la situation de renouvellement, seulement maintenant dans une affaire plus facile.

Braz a également commenté le retour de Flamengo aux activités après la fin de l’arrêt. Le député de football a souligné que le club est subordonné aux décisions qui seront prises par les autorités.

“Ce n’est pas Flamengo qui doit rentrer. Tous les clubs doivent rentrer. Les joueurs sont en vacances jusqu’au 30 et nous sommes prêts, préparés. Mais cela ne dépend pas de Flamengo”, a expliqué Braz.

“Cela dépend des agences gouvernementales. Nous devons voir la flexibilité du gouvernement, de la mairie. Nous sommes prêts et disposés, mais nous suivrons tous les ordres du gouvernement et les protocoles de sécurité. Cela ne dépend pas seulement de Flamengo”, a-t-il conclu.



Gazette du sport

