Capufe ajoute quatre caisses de COVID-19; renforce les mesures de protection du personnel

Le ministère des Communications et des Transports (SCT) ont indiqué que Federal Roads and Bridges (Capufe) somme quatre cas de contagion par le coronavirus COVID-19, raison pour laquelle elle a pris des mesures strictes pour protéger son personnel dans les centres de collecte.

Dans une déclaration, le SCT a ajouté que tout le personnel de Capufe reçoit constamment gants en latex, gel antibactérien, cache-bouche et chlore.

Il a expliqué que le 133 lieux de collecte qu’il administre sont désinfectés et désinfectés en permanence. Outre le fait que du personnel médical a été équipe de protection (costumes et lunettes spéciaux).

Ces pratiques sont menées dans le but de protéger la santé des utilisateurs et des travailleurs et de pouvoir fournir un service fondamental pour la circulation des personnes et des biens à travers le pays », a-t-il déclaré.