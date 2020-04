Cas Covid-19 dans CdMx, en dessous des prévisions: Claudia Sheinbaum

Il a indiqué que c’était grâce “au comportement responsable de la grande majorité des gens” et parce que les mesures sanitaires ont été prises à temps.

Le nombre de personnes infectées par Covid-19 à Mexico est en dessous des prédictions mondiales, a souligné la chef du gouvernement de la capitale, Claudia Sheinbaum.

«Jusqu’à présent, nous sommes toujours en deçà des prévisions mondiales pour Mexico. Et c’est parce que nous agissons à temps et le comportement responsable de la grande majorité des gens “, a-t-il assuré.

Il a mentionné que pendant environ un mois, la mise en quarantaine empêcher la propagation de masse du virus; Cependant, il a rappelé que le pire moment est maintenant connu dans la phase 3 de l’urgence sanitaire, il a donc à nouveau invité la population à rester chez elle et, en cas de départ, à garder une distance saine.

«Il y aura un temps pour profiter des espaces publics, des nouveaux parcs, du Cablebus, du Trolleybus surélevé et des sentiers. Mais, pour sortir de cette situation, il est encore temps de rester à la maison et suivre les mesures sanitaires », a-t-il souligné dans un message sur les réseaux sociaux.

Il a reconnu les fonctionnaires qui travaillent à atténuer les risques pour la santé, le personnel médical, ceux qui travaillent dans les transports publics, le nettoyage et l’eau, les pompiers, la police.

Au 27 avril, le chef du gouvernement de la capitale avait signalé 3 966 cas positifs de Covid-19, 723 personnes intubées et 309 décès.

Plus tard, le gouvernement de la capitale a partagé dans ses réseaux sociaux le nombre de confirmés et fréquentés par les systèmes Locatel et par SMS, de sorte que 4 152 seraient infectés par Covid-19 au total et 1 419 actifs.

Nous partageons la coupure de ce lundi 27 avril sur les cas # Covid19 confirmés et suivis par les systèmes @locatel_mx et SMS. # QuédateEnCasa 🏡 #SalvaVidas pic.twitter.com/6jqCdgeoK2 – Gouvernement CDMX (@GobCDMX) 28 avril 2020