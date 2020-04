Ce nouveau test de coronavirus permet de prélever des échantillons à domicile: voici comment cela fonctionne

Trump: Nous avons fait plus de tests Covid-19 que n’importe quel autre pays 1:43

(.) – Alors que la pandémie de coronavirus continue de se propager, la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) a autorisé un nouveau test pour détecter le covid-19.

Le nouveau test permet aux patients de prélever leurs propres échantillons à domicile à l’aide du kit de test Pixel coronavirus, développé par LabCorp, puis de les envoyer à un laboratoire pour analyse, selon l’annonce de la FDA mardi.

Avec une ordonnance médicale, les kits de collecte à domicile seront disponibles pour les consommateurs dans la plupart des États au cours des prochaines semaines, a indiqué l’agence.

“Tout au long de cette pandémie, nous avons facilité la mise au point de tests pour garantir que les patients ont accès à des diagnostics précis, notamment en soutenant le développement d’options de prélèvement d’échantillons à domicile fiables et précises”, a déclaré le commissaire de la FDA, Dr. Stephen Hahn, dans l’annonce.

Mardi, il y avait plus de 820 000 cas de coronavirus et 45 000 décès aux États-Unis, selon l’Université Johns Hopkins.

“Le travail ininterrompu de la FDA depuis le début de cette épidémie a abouti à l’autorisation de plus de 50 tests de diagnostic et à la participation de plus de 350 développeurs de tests”, a déclaré Hahn.

«Plus précisément, pour les examens qui incluent la collecte d’échantillons à domicile, nous travaillons avec LabCorp pour garantir que les données prouvées de la collecte d’échantillons de patients à domicile sont aussi sûres et précises que la collecte d’échantillons dans le cabinet d’un médecin. , hôpital ou autre site de test. Avec cette action, il existe désormais une option pratique et fiable pour prélever des échantillons dans le confort et la sécurité de votre maison “, a-t-il ajouté.

Le kit LabCorp comprend un tampon nasal en coton de style Q-tip spécialement conçu pour les patients à utiliser pour recueillir leur échantillon. Le prix initial du test est de 119 $, selon le site Web de l’entreprise.

La FDA a noté que l’autorisation d’utilisation d’urgence ne s’applique qu’au test LabCorp, qui nécessite un échantillon d’écouvillon nasal pour examen avec le nouveau kit de collecte à domicile.

“Nos kits de collecte à domicile sont conçus pour faciliter et sécuriser le test des saluts et des premiers intervenants en cette période importante”, a déclaré Adam Schechter, président et chef de la direction de LabCorp, dans un communiqué du compagnie.

Ce test de diagnostic des coronavirus a été autorisé par la FDA en mars pour une utilisation d’urgence par un fournisseur de soins de santé. L’agence a revu son autorisation lundi pour autoriser la méthode de prélèvement d’échantillons à domicile, selon une lettre de la FDA envoyée à LabCorp au sujet de l’approbation.

La FDA a mis en garde dans son annonce: “Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’une autorisation générale pour le prélèvement à domicile d’échantillons de patients à l’aide d’autres écouvillons, supports ou tests de prélèvement, ou pour des tests effectués entièrement à domicile”.

