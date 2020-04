Ce que vous devez savoir pour commencer votre journée (30 avril)

Le Nicaragua fait face à la menace d’une épidémie du nouveau coronavirus qui, selon le régime d’Ortega, a infecté 13 personnes dans le pays, fait quatre morts et deux autres personnes ont été libérées. Ce sont les nouvelles les plus importantes de ce jeudi 30 avril.

Funides projette entre 59 300 et 123 400 nouveaux chômeurs en raison de l’impact du Covid-19

L’impact que la crise sanitaire causée par le coronavirus aura, plus l’absence d’un plan de confinement pour y faire face, amènera entre 59 300 et 123 400 personnes à rejoindre la liste des chômeurs cette année, la Fondation nicaraguayenne pour la Développement économique et social (Funides) dans son rapport de situation. Lisez plus ici.

Un patient décède à l’hôpital de Monte España. Des sources non officielles assurent que c’était pour Covid-19

Sur les 14 cas positifs de Covid-19 que le gouvernement n’a pas inclus dans ses rapports quotidiens ces dernières semaines et qui se trouvent dans des hôpitaux privés, au moins 7 d’entre eux se trouvent à l’hôpital de Monte España, selon une source médicale. La même source a rapporté que l’un des patients qui est entré dans un état critique samedi est décédé tôt mercredi matin. Lisez plus ici.

Quelle est l’efficacité des cabines de désinfection contre Covid-19? Nous sommes allés à un et c’est ce qu’ils font

Les institutions publiques et les locaux commerciaux les utilisent. Ils sont devenus populaires sur les médias sociaux et les groupes d’achat et de vente Facebook sont de plus en plus courants. Ce sont les soi-disant cabines de désinfection, utilisées comme mesure de prévention contre l’épidémie de coronavirus dans le pays. Lisez plus ici.

Pourquoi la Minsa utilise-t-elle des termes que personne ne comprend pour faire rapport sur le Covid-19 au Nicaragua?

Depuis que le gouvernement de Daniel Ortega a ordonné au ministère de la Santé (Minsa) de présenter un rapport quotidien sur la situation de Covid-19 au Nicaragua; le docteur Carlos Sáenz, secrétaire général de la Minsa, est chargé d’expliquer en termes confus à la population, la manière dont les patients ont été infectés, quel est leur état de santé et ce qui arrive aux personnes isolées. Lisez plus ici.

Tests de masse, bons alimentaires, ajuster les heures de travail. Certaines des 43 propositions de l’Alliance civique pour la crise sanitaire

L’opposition Civic Alliance a proposé un plan de 43 mesures d’urgence pour donner “un répit” aux travailleurs et aux entreprises pendant la crise économique du pays en raison des effets drastiques de la nouvelle pandémie de coronavirus Covid-19. L’opposition s’attend à ce que le dictateur Daniel Ortega soit réceptif aux propositions, s’il souhaite éviter l’effondrement total du Nicaragua, a assuré le coordinateur national de l’Alliance, Carlos Tünnermann Bernheim. Lisez plus ici.