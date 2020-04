ce qui a conduit Amazonas à l’explosion de cas de covid-19

Le premier cas de covid-19 en Amazonas a été confirmé le 13 mars – l’État était le 13e du pays à identifier la contagion avec le nouveau coronavirus. Un peu plus d’un mois plus tard, l’état de l’épidémie dans l’État est le plus grave du pays.

Le taux de mortalité de Covid-19 en Amazonie est supérieur à la moyenne nationale

Photo: . / BBC News Brasil

Amazonas a le pire taux d’incidence au Brésil: il y a 521 cas pour chaque million d’habitants, selon le dernier bulletin du ministère de la Santé du 20 avril.

Selon les données du 17 avril, le taux dans l’État était de 2,75 fois la moyenne nationale. Dans le bulletin du 20, le ministère de la Santé n’a pas renseigné le taux d’incidence au Brésil et dans l’Etat.

Amazonas a également le pire taux de mortalité, avec 45 décès par million d’habitants, presque le double de celui enregistré dans les finalistes, Pernambuco et Rio de Janeiro, qui ont 24 décès par million.

À Manaus, où environ 80% des cas confirmés jusqu’à présent dans l’État, ces taux sont encore plus élevés. Il y a eu jusqu’à présent 762 cas par million d’habitants, le cinquième pire taux parmi les capitales, et 72 décès par million d’habitants, le plus élevé de toutes les capitales.

Jusqu’à mardi dernier (21/4), 2 270 cas et 193 décès ont été confirmés – le quatrième et le cinquième total le plus élevé du pays respectivement. Le taux de mortalité du virus en Amazonie, 8,5%, est également supérieur à la moyenne nationale, 6,4%.

L’État a le deuxième taux d’incidence le plus défavorable dans la population

Photo: . / BBC News Brasil

La situation s’est encore aggravée car Amazonas est dangereusement proche d’avoir occupé tous ses lits dans les unités de soins intensifs (USI) du réseau public, qui se trouvent toutes à Manaus.

Le taux d’occupation a atteint 95% début avril et a incité les gouvernements fédéral et des États à mobiliser des fonds, du matériel, des professionnels et à ouvrir de nouveaux hôpitaux dans un régime d’urgence pour tenter d’empêcher l’effondrement total du système de santé.

Mardi dernier (14), la ville de Manaus a annoncé dans une note qu’en raison de la forte augmentation du nombre de sépultures dans le cimetière public Nossa Senhora Aparecida, elle avait décidé d’ouvrir des charniers pour enterrer les victimes du nouveau coronavirus.

La gravité de la crise a conduit le maire de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), à rencontrer lundi (20/4) le vice-président, Hamilton Mourão, pour demander au gouvernement fédéral de l’aider dans une situation qui, selon a déclaré dans une interview à Folha de S. Paulo, il est passé d’une situation d’urgence à un “état de calamité”.

Dans l’interview, Virgílio a critiqué le président Jair Bolsonaro (sans parti) pour avoir répondu “Je ne suis pas un entrepreneur de pompes funèbres” lorsqu’on lui a demandé le nombre acceptable de morts dans cette pandémie.

“Je ne sais pas s’il servirait de pompes funèbres. Peut-être ne le servirait-il pas. J’espère qu’il assumera le rôle de véritable président de la République. L’un d’eux est de respecter les pompes funèbres”, a déclaré Virgílio, qui a pleuré en parlant de l’affaire, selon Folha.

BBC News Brasil s’est entretenu avec des professionnels de la santé travaillant en Amazonie pour comprendre ce qui a conduit à l’aggravation de la situation là-bas si rapidement, et ils ont souligné certaines des raisons qui ont contribué à ce que l’État ait la situation la plus critique du pays dans cette pandémie.

La saison des pluies augmente la circulation des virus et les hospitalisations pour les syndromes respiratoires

La première raison est le climat. Les mois de novembre et avril concentrent la plus grande quantité de pluie dans l’État, ce qui favorise la prolifération des virus qui provoquent des syndromes respiratoires, explique l’immunologue Bárbara Baptista, chercheur à la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz) à Amazonas.

“Pendant la saison des pluies, les gens sont plus à l’intérieur, avec peu de ventilation, respirant le même air, ce qui génère une augmentation des infections virales”, explique Baptista.

La saison des pluies coïncidait exactement avec le moment où le nouveau coronavirus, découvert en décembre en Chine, a commencé à se répandre dans le monde.

Et cette année, il a plu au-dessus de la moyenne, selon l’Institut météorologique national (Inmet). À Manaus, il était de 441,9 mm en janvier, bien plus que les 270 à 300 mm qui pleuvent normalement ce mois-ci. En février, il y avait 232,1 mm de plus, en dessous de la moyenne du mois.

Mais l’accumulation de 674 mm en janvier et février a fait des deux premiers mois de 2020 les plus pluvieux en quatre ans. Et en mars, il a encore plu plus que d’habitude.

La saison des pluies favorise la prolifération des virus qui provoquent des syndromes respiratoires

Photo: . / BBC News Brasil

La saison des pluies augmente la circulation des virus qui causent des problèmes respiratoires – tels que la grippe commune, l’adénovirus et le H1N1 – et augmente le nombre de personnes admises dans les hôpitaux pour les maladies qu’elles causent.

L’État a un système de santé de capacité limitée. À la mi-mars, il y avait 533 lits de soins intensifs dans les réseaux publics et privés, selon le gouvernement de l’État. Cela correspond à 13 lits pour 100 000 habitants, soit 40% de moins que la moyenne nationale, à 20 lits pour 100 000 habitants.

À une époque où il y a encore moins de lits disponibles en raison d’autres maladies, les chances qu’un hôpital se remplisse du flux de patients supplémentaire généré par la pandémie de virus hautement contagieux augmente considérablement.

Une étude récente a révélé qu’une personne est capable d’infecter 2,79 autres personnes, mais sa propagation rapide a conduit les épidémiologistes à réviser l’indice à plus de 3.

“Le système de santé de la région peut ne pas être capable de faire face non seulement à cause de la covid-19, mais à cause d’autres maladies qui circulent dans la région en ce moment”, explique Baptista.

BBC News Brasil a demandé au Secrétariat de la santé d’Amazonas une interview sur l’augmentation du nombre de cas dans l’État, mais n’a reçu aucune réponse jusqu’à la publication de ce rapport.

La population adhère moins à l’isolement social

Baptista souligne également que de nombreux Amazoniens, en particulier à Manaus, n’ont pas correctement suivi les recommandations d’isolement social.

“Le gouvernement a commencé à faire campagne au début du mois de mars, mais il n’y a pas eu de réponse. Nous avons vu beaucoup de gens dans les marchés, les pharmacies et les règles de distanciation dans ces endroits n’étaient pas respectées pour éviter la diffusion”, explique le chercheur.

“Peut-être que les gens pensaient avoir affaire à quelque chose de lointain, qui se passait dans les grandes villes, mais ils ont oublié que Manaus a tout ce que ces villes ont.”

C’est également l’avis de Guilherme Pivoto, consultant pour la Société brésilienne des maladies infectieuses de l’État.

“Manaus est la capitale financière de la région du Nord, avec un flux important de personnes venant de l’extérieur du pays, principalement d’Amérique du Nord. Nous avons un vol direct pour Miami, par exemple.”

Le médecin dit que lui et ses collègues ont tendance à beaucoup se déplacer dans la ville, car ils travaillent dans plusieurs hôpitaux, et la perception commune est qu’il y avait beaucoup de mouvement dans les rues avec un commerce ouvert, même après la confirmation des premiers cas.

“Au fur et à mesure que les mesures se renforçaient, les gens se sont progressivement ralliés, même dans les quartiers périphériques, mais, à mon avis, il y avait plus de gens dans la rue qu’ils auraient dû l’être”, explique Pivoto.

Le suivi de l’adhésion à l’isolement social par les entreprises technologiques va dans le même sens, comme l’a constaté BBC News Brasil.

Sur la base des signaux GPS des téléphones portables, Google suit la baisse de la circulation dans les établissements commerciaux et de loisirs, les supermarchés et les pharmacies, les parcs, les stations de transports publics et les lieux de travail dans 26 États et le District fédéral.

La société a déjà publié deux rapports sur le sujet, tous deux faits après des décrets d’État d’isolement social – à Amazonas, la décision a commencé à prendre effet le 23 mars. Les tarifs pour ces dates – 29 mars et 5 avril – ont été comparés à la diffusion moyenne enregistrée dans les semaines du 3 janvier au 6 février.

La surveillance de l’isolement social montre que l’adhésion en Amazonie était inférieure à la moyenne nationale

Photo: . / BBC News Brasil

Dans les deux enquêtes, la circulation en Amazonie a diminué moins que la moyenne du pays dans les cinq catégories.

Le 29 mars, l’État a enregistré la plus faible réduction du nombre de mouvements de stations de transport public dans le pays et la sixième en termes de commerce et de loisirs.

Une semaine plus tard, Amazonas a enregistré la deuxième plus petite baisse des saisons, derrière Goiás seulement, et la neuvième plus petite dans le commerce et les loisirs.

À son tour, la société In Loco a créé son propre indice d’isolement social, basé sur les informations de 60 millions de téléphones portables, collectées depuis le 1er mars.

Les données montrent que, dans la première semaine après l’entrée en vigueur du décret d’isolement social en Amazonie, le taux d’adhésion dans l’État était de 51%, cinq points de pourcentage de moins que la moyenne brésilienne de 56% – et cette différence a atteint à un sommet de 11 points de pourcentage le 25 mars.

Cette semaine-là, Amazonas était bien en deçà des adhésions les plus importantes du pays, comme au Ceará et au Rio Grande do Sul (60%), à Goiás (61%), à Santa Catarina (62%) et dans le district fédéral ( 64%).

Le spécialiste des maladies infectieuses Bernardino Albuquerque, président du comité de confrontation contre les coronavirus de l’Université fédérale d’Amazonas (Ufam), estime qu’au début, il manquait une campagne de communication plus efficace pour clarifier à la population l’importance de rester à la maison.

“La population n’a pas l’habitude de le faire lorsqu’elle a une grippe commune. Et cela n’a pas été obéi, en particulier par ceux qui présentaient des symptômes plus bénins, et la maladie prenait forme”, explique le médecin.

Barbara Baptista, de Fiocruz, pense qu’il peut également y avoir eu des échecs dans l’application du décret.

“La semaine dernière, il y avait encore beaucoup de transactions non essentielles ouvertes. Si cela se produit à ce stade, quelque chose ne va pas, non seulement de la part des commerçants, mais aussi parce que quelqu’un n’y est pas allé et a ordonné sa fermeture”, explique l’immunologue.

La bonne nouvelle est que, dans la deuxième semaine après le décret, la différence entre l’indice d’Amazonas et du Brésil est passée de cinq à trois points de pourcentage.

Et au cours de la troisième semaine, l’État était près de deux points de pourcentage au-dessus de la moyenne nationale – avec 54%, c’était la moyenne hebdomadaire la plus élevée depuis le décret jusque-là.

Avec peu de tests, il n’est pas possible de suivre les cas et de connaître la taille réelle de l’épidémie

Bernardino Albuquerque, de l’Ufam, dit également que les tests sont insuffisants dans l’état – un problème commun à travers le pays.

«La confirmation des cas a été très sélective et longue, à un rythme beaucoup plus lent que la propagation du virus», explique l’infectologue.

Les données du ministère de la Santé montrent que, jusqu’au 16 avril, 8 072, soit 1,69% des 476 272 tests de laboratoire pour covid-19 distribués aux États-Unis, étaient destinés à Amazonas.

Avec de nombreux cas suspects et peu de tests, les tests dans tout le Brésil étaient limités aux cas les plus graves.

Des tests bas ne permettent pas de connaître la taille réelle de l’épidémie locale et de contrôler les contagions

Photo: . / BBC News Brasil

De plus, il n’y a qu’un seul centre accrédité dans l’État pour passer les examens. Le laboratoire central de santé publique de Manaus a pu analyser 80 échantillons par jour fin mars, selon le gouvernement de l’État.

“Le système de surveillance de l’État a une petite capacité et il est épuisé. Il fonctionne à sa capacité maximale”, explique l’infectologue Guilherme Pivoto.

Selon le ministère de la Santé, Amazonas a déjà terminé, le 16 avril, 4 298 examens de cas suspects de covid-19, le dixième total le plus élevé des États-Unis.

Mais les réactifs utilisés pour identifier le coronavirus dans les tests de laboratoire manquent sur le marché, a déclaré la Health Surveillance Foundation, qui est liée au département d’État de la Santé.

Cela a généré une accumulation de centaines d’examens en attente d’analyse. Le délai pour obtenir le résultat, qui était il y a deux semaines, était de 24 à 48 heures, est passé à cinq jours.

Albuquerque explique que cela ne nous permet pas de connaître la taille réelle de l’épidémie amazonienne ou de suivre tous les cas, ce qui augmente les chances de propagation du coronavirus.

Les personnes présentant des symptômes légers ou asymptomatiques, qui représentent en moyenne 80% des cas, ne sont pas identifiées et isolées. Ils continuent de circuler et peuvent infecter les personnes à risque, où la maladie a tendance à être plus dévastatrice.

Par conséquent, Albuquerque avertit: “Nous entrons dans un moment très difficile, où la maladie se déplace de la classe moyenne vers les classes défavorisées, dans lesquelles les mesures d’isolement sont beaucoup plus difficiles à appliquer, car il y a plus de personnes vivant dans petites maisons. Donc, comme ce virus est très transmissible, la situation a tendance à s’aggraver. “

