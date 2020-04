ce qui s’est passé dans le live de Fernando et Sorocaba

Le live de Fernando et Sorocaba a secoué Internet ce samedi (18). Avec la participation de Maiara, qui a chanté plusieurs chansons aux côtés de son petit ami, l’émission est devenue l’un des principaux sujets de Twitter. Mais qui a fini par voler la scène était Marcos Mion, qui, en demandant une chanson, a changé le nom de la femme de Sorocaba, enceinte du premier enfant du couple, et a fait un faux pas

Tout comme Wesley Safadão, Fernando et Sorocaba ont également mené une vie ce samedi (18) encourageant les gens à rester chez eux dans cette quarantaine et, ainsi, contribuent à réduire la propagation du Coronavirus. Lors de la présentation, diffusée par Record TV, le duo a chanté leurs plus grands succès ainsi que des succès d’autres artistes célèbres. Invitée à partager le chant avec son petit ami, Maiara a volé la vedette et la mélodie entre le couple a suscité de nombreux éloges sur les réseaux sociaux. “Je suis tombée amoureuse de ce couple … Maiara et Fernando !!! Elle chante et il fait la deuxième voix”, a supposé un adepte. “Sortez avec quelqu’un qui vous regarde comme Maiara et Fernando!”, A encouragé un autre. “Je ne sais pas comment gérer Fernando et Maiara en live! Quel joli couple”, a salué un troisième adepte.

Marcos Mion demande de la musique et fait gaffe

Fernando et Sorocaba ont également répondu à de nombreuses demandes célèbres, mais une en particulier a fini par voler la scène. Marcos Mion a enregistré une vidéo pour demander à Sorocaba de chanter la chanson qu’il a faite en l’honneur de son fils, Theo, qui naîtra le mois prochain. “L’autre jour, je regardais mes réseaux sociaux et j’ai vu que Sorocaba a appelé Gabi pour s’asseoir sur le canapé et écouter une chanson qu’il a faite pour Theo, leur fils qui vient”, a déclaré l’artiste en changeant le nom de Biah Rodrigues, paysanne, enceinte de 8 mois du premier enfant du couple. Ravie, Sorocaba a appelé la femme sur scène et a chanté la nouvelle composition intitulée “Ei Carinha”.

Sorocaba attire l’attention en chantant à cheval

Au début de la vie avec Fernando Zor, Sorocaba est apparu sur son cheval, un animal qu’il a depuis son enfance. En voyant la scène, le Web s’est déchaîné. “Quand on pense qu’ils ont déjà suffisamment innové dans la vie, Sorocaba chante au sommet d’un cheval”, s’amuse un fan. “Sorocaba a raconté toute la vie du cheval qui a 31 ans”, a plaisanté un autre.

Maiara a honoré Cristiano Araújo avec Maraisa

Vendredi soir, Maiara et Maraisa ont participé ensemble au festival sertanejo Work Show Live, qui a réuni de grands noms du style musical dans un live spécial pour cette quarantaine. Lors de la présentation, les sœurs, confinées à la maison en compagnie de leurs petits amis respectifs, ont rendu hommage à Cristiano Araújo, tué dans un accident de voiture en 2015, en chantant la chanson “Se Olha no Espelho”, un partenariat du trio. La beauté de la chanson a touché les internautes et le sujet est devenu l’un des plus commentés sur Twitter.

