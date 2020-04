Ce sont les deux grands modèles de santé qui coexistent en Europe

Cette année 2020 restera aussi dans les mémoires comme l’année ils ont été testés les systèmes de santé des différents pays européens en raison de la crise des coronavirus.

Selon un rapport de la Commission européenne, il a révélé que dans les différents pays de l’Union, il existe deux grands modèles de soins de santé qui coexistent: nous parlons de Service national de santé (Modèle Beveridge) ou Système de sécurité sociale (Modèle Bismark). Les différences entre les deux résident surtout dans la manière dont les services de santé sont financés et comment ils fonctionnent.

Le système national de santé, également appelé modèle anglais, est financé par les budgets de l’État. «L’Etat assume tout contrôle et toute gestion du système. Le financement de celui-ci, en plus, provient à 100% des Budgets Généraux de l’Etat », explique Álvaro Merino, journaliste de L’Ordre Mondial.

Au contraire, le système de sécurité sociale est financé par frais obligatoires payés par les employeurs et les travailleurs ou par taxe. “Dans ce cas, l’État n’est qu’un simple gestionnaire et ils sont, en réalité, les entreprises privées qui l’exploitent. En d’autres termes, l’État est responsable de la collecte des financements par le biais des impôts, puis les achemine vers les acteurs privés et assure également l’harmonisation du système », explique Merino.

Il s’agit de la carte des pays européens où règne l’un ou l’autre système de santé. Comme on peut le voir, en particulier dans le sud de l’Europe, il existe un modèle national de santé, tandis qu’en Europe centrale, c’est le modèle d’assurance sociale qui se démarque.

Source: rapport de la Commission européenne «La gestion des systèmes de santé dans les États membres de l’UE – Le rôle des collectivités locales et régionales» (2011)

«Ma situation par rapport à mes collègues en Espagne est très différente»

Chez Newtral.es, nous avons discuté avec différents professionnels de la santé travaillant dans des pays européens pour apprendre de première main comment ils vivent la pandémie.

C’est le cas de Marcos Bouza, infirmière à l’hôpital universitaire

de Southampton (Royaume-Uni) et de Maria Mesegar, également infirmière mais dans le Vaterland og Hagegata omsorgsbolig de Halden (La Norvège).

Alors que dans le cas de Marcos, ils ont «UCI fermé ensemble pour les patients atteints de Covid-19 ″, María, qui travaille dans un bloc de vie assistée, Cela n’a eu aucun effet positif.

“Oui, nous avons eu quelques soupçons, mais ma situation par rapport à mes collègues espagnols est très différente”, explique-t-il.

Marcos assure qu’ils ne testent pas le personnel de santé et plaisante avec ses collègues car c’est «pour que ne manque pas d’infirmières, sans toilettes ». Dans le cas de María, elle explique que plus de personnel est engagé “au cas où l’un de nous nous devenons infectés ou suspects et nous devons être en quarantaine ».