celui qui n’attend rien du gouvernement et qui ne se reposera pas jusqu’à ce qu’un changement soit réalisé

Avec douleur, comme c’est généralement le cas pour l’accouchement d’une femme, un nouveau citoyen est né au Nicaragua. Plus engagé dans le pays, qui ne fait pas taire les injustices des politiques, il a dénoncé le régime de Daniel Ortega et ne croit rien et n’attend rien. Un citoyen autoproclamé, qui a eu le courage de dénoncer les abus de l’orégégisme au niveau international, exige une nouvelle culture politique et, si cela ne suffisait pas, il a également réévalué les symboles nationaux, revendiqué des caractères et parié pour un changement par des moyens pacifiques.

Ces conclusions sont tirées par les sociologues Cirilo Otero et Manuel Ortega Hegg, aujourd’hui deux ans après la flambée sociale dans le pays et dont la réponse par le régime a été une répression brutale qui a versé tant de sang, pleuré des milliers de familles et envoyé plus de personnes en exil. 100 000 Nicaraguayens, ne sachant pas quand retourner enlacer leurs proches.

Otero explique qu’avec la lutte sociale d’il y a deux ans, il y a un tournant. En d’autres termes, vous pouvez parler du Nicaragua avant le 18 avril 2018 et de la vue depuis cette date. “Cela a changé la structure de la pensée sociale et politique nicaraguayenne”, dit-il et donne un exemple actuel de ce nouveau citoyen: avec le coronavirus, les gens ont conçu des protocoles et les ont mis en pratique pour se protéger. “Si nous écoutions le gouvernement ou M. Ortega, dans le pire des cas, cela nous aurait déjà conduits dans le piège”, maintient-il.

Selon le sociologue Manuel Ortega Hegg, à partir de ce mois d’avril tumultueux, la revendication d’une politique éthique et honnête de la part des opérateurs politiques, des partis et des dirigeants est également héritée. Également cohérence et cohérence entre ce qui est dit et fait. Le sauvetage de symboles nationaux tels que le bleu et le blanc; Sandino, qui n’est plus kidnappé par Ortega et se récupère pour ce qu’il est, un héros national. Pour tous.

De cette conquête à laquelle Ortega Hegg fait référence, il y a un fait très représentatif. Pour ce faire, nous avons déménagé en mai 2018, en pleine protestation sociale contre le régime. L’effigie de Sandino, placée à l’entrée de sa ville natale, Niquinohomo, laisse les couleurs rouge et noir et devient bleu et blanc. Cette action entreprise par un groupe de personnes auto-convoquées dépeint cette lutte civique pour l’émancipation du caudillo.

“Et un problème central, il me semble, est ce processus qui indique non seulement une façon de faire de la politique, mais de le faire pacifiquement. C’est nouveau dans l’histoire du Nicaragua. Dans l’histoire, les remplacements du gouvernement ont toujours été effectués par des moyens violents et armés, et ils répètent en quelque sorte que celui qui est arrivé et a renversé l’autre par la voie armée doit être renversé de la même manière. Ce processus et l’énorme cohérence du mouvement citoyen exigeant que le changement se fasse par des moyens pacifiques me paraissent extraordinaires », explique Ortega Hegg.

Leçons et transformations

Otero reconnaît qu’après ces deux années de résistance, le poing levé et les cris au sommet de ses poumons; persécution, prison et sang versé, il y a des leçons apprises: qu’il ne doit pas y avoir de frustration car après tout Ortega continue avec sa main de fer. «En termes d’histoire sociale, il y a des transformations à long terme. Rien à court terme », précise-t-il.

Pour sa part, Ortega Hegg affirme que l’essence de la protestation civique est maintenue vivante «mais qu’elle s’est adaptée aux conditions, nous sommes dans une réalité de répression absolue où l’expression minimale de ces nouvelles valeurs et cette volonté de changement ne sont pas permises. Évidemment, cela oblige à chercher de nouveaux espaces, de nouvelles façons de l’exprimer. C’est un mouvement qui est né sur les réseaux sociaux et qu’il ne faut pas oublier. C’est nouveau au Nicaragua et c’est un mouvement qui a récupéré les réseaux sociaux pour recommencer la politique, pas seulement les rues. »