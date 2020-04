Ces pays ont tout fait contre le coronavirus – . Dallas (39)

COPENHAGUE / HELSINSKI – Avec un

stratégie de communication basée sur la transparence et l’ouverture, dans laquelle

experts jouent un rôle de premier plan, les gouvernements des pays nordiques

ont été très favorables à leur gestion de la pandémie, avec peu de critiques et de

petite tournée pour les fausses nouvelles

Situé un an de plus au sommet

du classement mondial de la liberté de la presse publié cette semaine par

Reporters sans frontières (RSF), la Norvège, la Finlande, le Danemark et la Suède ont

Il a utilisé son ouverture et sa sobriété traditionnelles pour communiquer les restrictions

ils ont promu à mesure que la crise progressait.

Aucun n’a imposé

confinement, bien qu’il existe des restrictions sur la mobilité et la distance sociale, sur

tout le Danemark et la Norvège, et tous ont réussi à contenir les

épidémie, qui s’est déjà traduite par une réouverture progressive et lente du

dans ces deux pays.

Les derniers sondages

semaines révèlent un soutien croissant dans les pays nordiques pour leurs cadres et

leurs chefs de gouvernement, phénomène courant dans les situations de crise, mais

également lié dans ce cas à la confiance traditionnelle qui existe dans

autorités.

“C’est l’un des principaux

Pour cette raison, il existe une grande confiance dans les gouvernements, les autorités et les médias, qui

facilite la gestion de certaines situations. Cette confiance est ce qui fait

Les Danois ont été parmi les meilleurs à suivre les recommandations “,

explique Efe Anders Dybdal, expert en communication.

Le Danemark était l’un des

Premiers pays à fermer les institutions et les frontières et à limiter les concentrations

en Europe à la mi-mars, et le gouvernement de la social-démocrate Mette

Frederiksen a été le premier dans l’Union européenne (UE) à rouvrir des crèches et

les écoles.

“Frederiksen a su

bien gérer, est apparu entouré des autorités sanitaires, envoyant des

un message clair. Et pour la réouverture, il a réussi à intégrer l’opposition à

négociations “, déclare Dybdal, co-fondateur du prestigieux laboratoire

Idées Cevea, orientation centre-gauche.

Depuis le début de la crise, Frederiksen a beaucoup utilisé les réseaux sociaux, avec des conférences de presse destinées aux enfants ou des messages lancés par des youtubeurs bien connus, tandis que la télévision publique propose des actualités adaptées au jeune public sur sa chaîne jeunesse.

En Finlande, le gouvernement dirigé par le Premier ministre Sanna Marin a également fondé sa politique de communication sur la transparence et les recommandations d’experts, avec des conférences de presse presque quotidiennes de Marin elle-même, de ses ministres ou des autorités sanitaires.

La fermeté du gouvernement au

temps pour faire face à la pandémie, déclarant l’état d’urgence

La Finlande n’avait que 277 cas confirmés de coronavirus et aucun décès,

fait gagner la faveur de la majorité de la population, bien qu’elles n’aient pas manqué

aussi quelques critiques de sa gestion dans la presse.

Le jeune Premier ministre

reçu le plus de reproches après avoir publié un tweet déclarant que “le

les temps de crise ne sont pas le meilleur moment pour remettre en question la concurrence et

capacité des autorités “, expression interprétée par les médias comme

tenter de faire taire les critiques de l’exécutif.

Comme expliqué à Efe Jarmo

Mäkelä, président de la section finlandaise de RSF, c’était une phrase

regrettable, mais ce n’était qu’une simple opinion personnelle qui n’avait

aucune conséquence pratique sur la liberté de la presse.

“L’une des choses qu’ils font

La particularité des pays nordiques est que leurs gouvernements n’ont tout simplement pas

aucun instrument juridique pour tenter de forcer ou de faire taire les médias,

ils enfreindraient la loi simplement en essayant “, explique Mäkelä.

À votre avis, le seul

les problèmes affectant la liberté d’expression dans les pays nordiques ont

caractère individuel et originaire des réseaux sociaux, sous forme de discours

de haine.

“C’est bien sûr un

très grave, mais c’est quelque chose de totalement différent d’avoir des partis politiques

cette exigence restreignant la liberté de la presse “, dit-il.

La Suède a adopté une ligne

contre le coronavirus plus doux que les autres, selon les critères de la

autorités sanitaires, avec de nombreuses recommandations et quelques restrictions, mais

sans fermer les écoles, les jardins d’enfants, les bars ou les restaurants, bien que

limitations de votre activité.

Loin des chiffres de l’Espagne,

Italie ou France, la Suède (avec un peu plus de 10 millions d’habitants) ne dépasse pas

Malgré les 2 000 décès, avec un taux de mortalité deux fois supérieur à

Danemark et quatre fois celle de la Norvège et de la Finlande.

Mais cela ne semble pas être

affecté la confiance des Suédois dans le gouvernement: au contraire, le Parti

Le social-démocrate du Premier ministre Stefan Löfven a accru son soutien à

30%, plusieurs points de plus que les enquêtes précédentes, selon les dernières

sondage télévisé public SVT.

“Il y a eu un bon

stratégie de communication, mettant les experts au premier plan. Il y a un grand

confiance dans les autorités. La bonne chose avec les experts est que personne ne croit

il y a un programme politique derrière cela “, explique Paul Ronge, conseiller à

communication spécialisée en situation de crise.

La tradition d’autonomie des

Les agences publiques expliquent qu’en Suède, ce sont les experts qui ont

sont apparus lors de conférences de presse, et bien que Löfven ait augmenté son

présence, il l’a fait plus “comme s’il était président”.

“Espagne, Italie et France

ils ont agi comme un sprinter, ils ont pris des mesures très rapides, et cela crée

panique En Suède, nous pouvons encore augmenter les restrictions, il y a que

possibilité. La Suède est comme un coureur de marathon “, dit-il.

Ronge.

L’éloge général n’a pas

évité une certaine confusion entre les autorités et des critiques spécifiques, car

exemple, à la dernière conférence de presse de Frederiksen pour expliquer la réouverture

des écoles et des garderies, plus un message à la nation qu’une apparence.

“S’ils invoquent une roue de

appuyez sur, je compte sur vous pour poser des questions, s’il n’y a pas de temps, ils n’ont pas

a tenu sa promesse. Si le gouvernement ne donne pas de réponses, j’échoue

lecteurs. Ils auraient dû dire qu’il allait faire un discours et ce n’était pas une roue

communiqué de presse “, regrette le journaliste Sebastian Risbøl Jacobsen.

Jacobsen, qui travaille pour “Politiken” (le principal journal danois), est directeur de l’Association de la presse (DJF), qui a envoyé une plainte au bureau du Premier ministre pour n’avoir autorisé que deux questions par journaliste et également aucune question de suivi.

Le manque de clarté pour signaler l’ouverture de crèches et d’écoles est un autre des reproches de Jacobsen, qui loue que le gouvernement soit apparu presque quotidiennement devant les médias.

