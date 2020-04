C’est ainsi que le New York Times illustre la famille moyenne espagnole

Le journal américain The New York Times a publié un rapport sur le confinement en Espagne en raison de l’état d’alarme décrété par la crise sanitaire des coronavirus et comment il peut affecter les enfants de manière unique, expliquant que certaines voix se sont posées ces dernières années jours, ils peuvent sortir.

Mais quelque chose attire fortement l’attention dans ce rapport: la photographie avec laquelle ils illustrent leur article. Dans une pièce sur l’Espagne, la photographie choisie pour diriger l’histoire est saisissante. C’est l’image d’une famille dans un appartement à Barcelone, les parents et deux enfants qui, comme une image typiquement espagnole, au moins, attirent l’attention.

Les traits des protagonistes sont nettement arabes. Ceci est confirmé par les noms, spécifiés dans la légende. Les racines des noms des protagonistes de la scène ne semblent pas vraiment catalanes, ni d’aucune autre partie de l’Espagne. Le mari s’appelle Mafus Rohman et son épouse, Samina. Les enfants sont Misha et Maliha. La photographie est signée par Samuel Aranda, pour le New York Times.

Le rapport est signé par Elian Peltier et Raphael Minder, un journaliste qui dans le passé a montré sa sympathie pour le séparatisme catalan et qui, d’autre part, a critiqué la gestion du gouvernement de Pedro Sánchez dans le même journal sur la crise de la virus.

Ce rapport souligne que les mesures prises en Espagne ont provoqué «l’ennui, l’épuisement et parfois la dépression» des enfants, garantissant que «même dans la majeure partie de l’Italie, le pays ayant le pire impact sur le continent en ce qui concerne nombre de morts, les parents peuvent emmener leurs enfants faire une petite promenade “, se demandant comment en Espagne” on peut emmener le chien et non le fils “.

Dans le rapport, il est précisé que Pedro Sánchez a déjà avancé qu’à partir du 27 avril, le confinement des enfants commencera à se détendre, mais sans préciser comment ces mesures seront prises.