c’est ainsi que les corps sont traités avec COVID-19 à Mexico – . Dallas (39)

MEXIQUE – La pneumonie COVID-19 a jusqu’à présent fait 136 morts à Mexico, une ville où les salons funéraires, qui préparent des contingences face à des phases plus graves de la pandémie, se précipitent pour se conformer à un protocole qui nécessite une crémation sans réveil préalable. décédé avec un coronavirus.

“C’est un équipement qui est utilisé actuellement et qui est jeté pour le moment. Les deux gants, un masque et une combinaison complète”, explique Jesús Rodríguez, propriétaire d’un salon funéraire dans le centre de la capitale mexicaine.

Rodríguez, qui dirige le salon funéraire Balbuena, juste à côté de l’hôpital du même nom, a jusqu’à présent traité “10 ou 15” corps de patients COVID, un chiffre qui danse parce que les diagnostics n’étaient pas clairs au début.

Dans tout le pays, selon le rapport de vendredi, 546 personnes infectées par un coronavirus étaient décédées et 6 875 infections avaient été enregistrées.

“Nous examinons ce qu’est le certificat de décès avant de retirer le corps. Et dans les hôpitaux, ils mettent déjà une étiquette sur ceux qui sont de COVID”, précise-t-il, à partir de là où l’opération spéciale est lancée.

Deux des hommes en uniforme sont morts.

Les employés de son salon funéraire se rendent à la morgue de l’hôpital avec un singe payé par Rodríguez lui-même, qui “couvre la tête aux pieds et est complètement fermé”, conformément au protocole établi par le ministère de la Santé de Mexico.

“Ils parlent au crématorium pour retirer un four. Après cela, il est traité directement devant le juge de l’état civil, et il est conduit au four du crématorium”, poursuit-il.

Cependant, l’autorité sanitaire fédérale a interdit vendredi l’incinération de corps qui n’ont pas été réclamés et sont morts à cause du COVID.

MORTS SANS VOILE

L’homme d’affaires funéraire confirme que les morts ne peuvent pas être voilés avec des coronavirus, une situation compliquée et que cela rend «très douloureux» le décès d’un membre de la famille avec COVID.

“Nous leur disons avec un peu de calme pour qu’ils ne dérangent pas. On leur explique pourquoi cela se produit et d’une certaine manière, ils sont conscients”, explique Rodríguez, qui met en avant la diffusion d’informations “des chaînes de télévision, du ministère de la Santé et les médecins”.

Avant la phase 3, dans la capitale mexicaine, les réunions ont été interdites, les parcs et les lieux publics sont fermés et les gens sont invités à ne pas aller en famille dans les magasins et les supermarchés.

Cependant, Rodríguez révèle que les hôpitaux se limitent parfois à faciliter le processus d’élimination des cadavres, mais qu’ils n’expliquent pas le protocole d’enterrement à leurs proches.

Face à cette situation très particulière, le propriétaire du salon funéraire de Balbuena souligne surtout le «respect» des corps professés par ses employés malgré ces protocoles stricts.

“Les gens traversent ces moments très tristes. En tant qu’organisme funéraire, nous les soutenons autant que possible et leur offrons un meilleur service, afin que … cela donne une certaine tranquillité aux proches”, dit-il.

Vendredi, les autorités de Mexico ont exclu la pratique des funérailles et de l’autopsie des personnes tuées par COVID-19.

Dans la présentation du << Protocole pour la gestion interinstitutionnelle des personnes décédées pour cause de suspicion ou de confirmation de COVID-19 >>, des scénarios de décès sont prévus dans les hôpitaux, les maisons et les voies publiques et pour chacun, ils ont une procédure d’action sanitaire et juridique.

.