C’est ainsi que l’Italie reprend ses activités industrielles contre le coronavirus

L’Italie, pays d’Europe le plus touché par la pandémie, a autorisé l’ouverture de secteurs “stratégiques” pour son économie, comme l’industrie automobile.

..- L’industrie stratégique de l’Italie, troisième économie d’Europe, a lentement commencé à se réactiver lundi, bien que touchée par les mesures de sécurité drastiques pour éviter un rebond de l’épidémie de coronavirus.

Le gouvernement italien est confronté à un dilemme difficile: “Comment arrêter la pandémie en évitant des dommages” irréversibles “dans l’économie?”, A expliqué le chef du gouvernement Giuseppe Conte en illustrant dimanche le calendrier de la fin de l’isolement.

Le pays le plus durement touché en Europe par le coronavirus, avec plus de 26 000 morts, a autorisé lundi l’ouverture de secteurs “stratégiques” pour l’économie du pays, notamment les “activités productives et industrielles les plus tournées vers l’exportation”.

Il s’agit notamment des industries de l’automobile et de la mode, pénalisées contre leurs rivales étrangères.

À l’usine de Mirafiori, dans la banlieue nord de Turin, une centaine d’employés sont entrés ce lundi, auxquels 150 autres se joindront dans les prochaines 48 heures.

Les ingénieurs et les chefs d’équipe sont entrés dans l’usine automobile Fiat Chrysler (FCA) pour la première fois, suivis des fonctionnaires et des travailleurs qui ont dû passer par un scanner thermique.

Tous ont reçu du matériel de protection: masques, gants et lunettes.

La marque travaille sur plusieurs prototypes de la nouvelle Fiat 500 électrique, tout comme les 60 ouvriers de l’autre usine de Turin.

“Un nouveau départ qui nous mènera à bien d’autres”, écrit le quotidien La Stampa, propriété de la famille Agnelli-Elkann, fondatrice de Fiat.

Dans l’usine de Sevel, située à Atessa, dans le centre de l’Italie, Fiat et le constructeur français PSA (Peugeot Citroën), spécialisé dans les véhicules utilitaires et les mini-fourgonnettes, 6000 des 6700 employés sont revenus à l’usine pour reprendre la production.

Pour cela, 300 000 m2 ont été désinfectés et 130 distributeurs de gel désinfectant et plusieurs caméras de surveillance de la température ont été installés. 600 points ont également été créés pour nettoyer le matériau de travail lui-même.

“C’est un exemple concret de notre engagement pour la santé des employés (…) grâce à un travail intensif avec des experts et des virologues, également approuvé par les organisations syndicales”, a déclaré Pietro Gorlier, chef des opérations pour l’Europe, région d’Oriente. FCA Middle et Africa.

En plus de l’industrie automobile, qui contribue à 5,6% du PIB italien, l’usine des célèbres motos Ducati, près de Bologne (nord), a progressivement repris ses activités ce lundi, même si elle privilégie le télétravail pour les activités liées à la vente, au marketing et à la finance .

Les chantiers navals de Fincantieri ont ouvert il y a une semaine, avec 10% des salariés et calculent un retour à la normale avec l’ensemble du personnel d’ici fin mai ou début juin.

Lire aussi: Le coronavirus effondre l’économie italienne

4 mai, date cruciale

Dans le sud du pays, la zone la plus pauvre du pays, de grandes entreprises ont commencé à ouvrir leurs portes, dont la multinationale Whirlpool, dont l’usine de Naples garantit actuellement un emploi à 420 personnes.

Plus au sud à Reggio di Calabria, l’usine Hitachi Rail, qui produit des composants ferroviaires pour tous, a progressivement repris la production.

Le géant aéronautique Leonardo SpA, deuxième groupe industriel italien, spécialisé dans le secteur de l’aéronautique ainsi que des systèmes de défense et des hélicoptères, a pratiquement cessé ses activités dans son usine de Grottaglie, près de Tarente (sud), où il produit sections en fibre de carbone pour le fuselage du Boeing 787.

À partir du 4 mai, l’Italie rouvrira “l’ensemble du secteur manufacturier et de la construction, ainsi que le commerce de gros de ces secteurs”, a déclaré Conte.

Les mesures drastiques pour arrêter la pandémie ont paralysé l’économie italienne et selon les prévisions du gouvernement, l’Italie entrera en récession cette année, avec une baisse de 8% de son produit intérieur brut (PIB).

Le déficit public augmentera donc cette année de 10,4%, contre 2,2% attendu avant l’épidémie du virus, tandis que la dette publique devrait atteindre 155,7% du PIB, vingt points de plus que le pourcentage estimé avant l’épidémie.