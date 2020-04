C’est l’heure de la solidarité, le coronavirus en phase d’accélération

Dans les semaines à venir, une augmentation des cas. Il est essentiel de maintenir une distance sociale. Si vous souffrez d’une détresse respiratoire aiguë, consultez un médecin

Prendre des précautions contre la phase accélérée

Régénération, 20 avril 2020. Le Mexique entame la phase d’accélération “il ne faut pas se confondre en pensant que l’épidémie est finie, on peut reprendre des activités normales”, a déclaré hier soir Hugo López-Gatell.

– “Non, en aucun cas”, normalité: “Pour cette raison, nous avons décidé que la période de distance saine, la Journée nationale de la distance saine, devrait être prolongée jusqu’au 30 mai”, a-t-il déclaré.

Et a insisté “En aucun cas je pense que l’épidémie est déjà sur le déclin, elle est en voie de disparition, nous avons déjà peu de cas. Non, l’épidémie est juste dans sa phase d’accélération ».

–“Ce n’est pas quelque chose que quelqu’un aime“”, A reconnu le médecin.

Il a expliqué pourquoi ils ont postulé actions préventives au moment de leur effet bénéfique maximum possible:

«…, C’est pourquoi dès la phase 2 ici nous mettons en œuvre des mesures de distance saines »– a précisé l’épidémiologiste.

Précisément car c’est le moment de l’effet positif maximum dans la réduction des infections, clarifié.

Réduire l’impact de l’hôpital

Mais les contagions vont continuer et ce que nous devons réaliser, c’est qu’elles sont à une vitesse plus lente pour que cette courbe soit de plus en plus aplatie.

«L’occasion n’est pas perdue, l’opportunité est continue. Rester à la maison, rester à la maison est toujours en vigueur et le restera jusqu’au 30 mai »: Hugo López-Gatell.

Numeralia

Au Mexique, il y a eu 8261 cas de Covid-19 et 687 décès. Près de 50 000 personnes ont été étudiées.

Dans Mexico il y a plus de cas et l’état de Quintana Roo il se distingue parmi ceux dont l’incidence est la plus élevée.

Données municipales

Les personnes de plus de 60 ans continuent de souffrir le plus des complications de la maladie.

L’une des maladies chroniques les plus marquantes du Mexique est l’obésité, liée à une mauvaise alimentation dans le pays, a-t-il expliqué.

Le sous-secrétaire a expliqué longuement que, pour cette raison, contrairement à d’autres pays, Le Mexique a des cas graves enregistrés chez les jeunes adultes.

Ce qui est dû à des maladies commeou obésité, diabète, hypertension, entre autres.

De même, 5,6 pour cent des personnes présentant Covid-19 ont eu besoin d’une intubation.

Celui d’un total de 15% des personnes sérieusement hospitalisées pour un coronavirus.

Avec les symptômes de Covid et un essoufflement grave, n’attendez pas, appelez le 911

TOUTE PERSONNE de tout âge souffrant de détresse respiratoire aiguë devrait consulter un médecin immédiatement ou appeler le 911. N’ATTENDEZ PAS

Coronavirus: avec une détresse respiratoire sévère, n’attendez pas

Régénération, 20 avril 2020. Le sous-secrétaire à la Santé, Hugo López-Gatell a souligné qu’avant les signes de détresse respiratoire, il devrait aller chez le médecin, dans son cas, appeler le 911

Donc, nous nous souvenons de ces signes d’une extrême importance – a souligné Gatell:

«… Toute personne de tout âge dans n’importe quelle condition clinique, si elle souffre de détresse respiratoire, devrait consulter un médecin».

Si vous avez des questions sur l’endroit où aller, »… 911, 911 est le numéro de téléphone national d’urgence» pour vous conseiller sur les COVID et les soins, a déclaré le médecin.

Si vous ne savez pas quoi faire ni où aller, appelez le 911

Il a même souligné le mode exemple: «Si vous ne savez pas où vous devez aller, vous êtes traditionnellement allé avec un médecin privé, et maintenant vous êtes au milieu de la nuit, vous ne savez pas quoi faire, appelez le 911, appelez le 911, il s’agit d’une urgence et vous recevrez des conseils où aller ».

Identifier la détresse respiratoire aiguë

Le responsable de la santé au Mexique lors de la pandémie de coronavirus, Hugo López-Gatell a souligné les caractéristiques de la détresse respiratoire aiguë.

Les personnes qui identifient une détresse respiratoire devraient consulter un médecin:

L’essoufflement est un terme médical qui parle du sentiment que la respiration est insuffisante.

Manifestations les difficultés respiratoires courantes sont la fatigue avec un effort minimal, Je marche dans le couloir de la maison et je suis déjà fatigué ou je respire plus vite.

Respiration accélérée:

La perception que la respiration est accélérée est relativement facile à identifier et qui parle de détresse respiratoire, essayer de respirer plus fort, avoir à respirer fortement.

Il est perçu que vous n’avez pas assez d’air, même le déplacement des coins des lèvres par avoir à aspirer plus intensément.

La pâleur est un signe clinique de détresse respiratoire ou la couleur foncée de la peau comme violet, bleuâtre, c’est un élément grave de la manifestation clinique de détresse respiratoire.

Douleur thoracique Cela peut également être une manifestation de la complication de la maladie COVID.

Le rappel s’adresse à toutes les personnes, pas seulement aux groupes à risque.

Nous rappelons à toutes les personnes susceptibles de souffrir de COVID “, même lorsqu’elles ne présentent aucun signe ni facteur de risque (âge, grossesse ou maladies chroniques, s’ils souffrent de détresse respiratoire, c’est une raison suffisante pour le considérer comme un soin émergent à toute heure du jour ou de la nuit. »