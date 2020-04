Cette carte vous montre la situation du coronavirus dans le monde en temps réel

Pourquoi nous devrions aplatir la courbe de COVID-19 1:43

(.) – Le nombre de nouveaux cas de coronavirus évolue rapidement. Une carte de suivi en temps réel nous montre à quelle vitesse.

La carte du Centre de science et d’ingénierie des systèmes de l’Université Johns Hopkins suit les cas de coronavirus dans le monde entier.

L’outil collecte des données auprès des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. (CDC), l’Organisation mondiale de la santé, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies (CCDC) et le site Web chinois DXY, qui regroupe les données de la Commission nationale chinoise de la santé et du CCDC. Les résultats fournissent un aperçu global des cas de coronavirus en temps réel.

Regardez la carte ici

La carte interactive identifie les régions où les patients ont été diagnostiqués avec un coronavirus: plus il y a de cas dans une région, plus votre point sur la carte sera grand.

La carte suit également les décès, au total et par ville.

Lauren Gardner, directrice du Center for Systems Science and Engineering et professeur de génie civil à Johns Hopkins, a déclaré début février que la carte n’est pas seulement une ressource pour le public: les responsables de la santé peuvent télécharger les données, qui serviront à recherche sur le coronavirus à l’avenir.

“Nous avons créé ce tableau de bord parce que nous pensons qu’il est important pour le public de comprendre la situation de l’épidémie à mesure qu’elle se déroule avec des sources de données transparentes”, a-t-il déclaré. “Pour la communauté de la recherche, ces données deviendront plus précieuses à mesure que nous continuerons à les collecter au fil du temps.”

La carte met également en perspective l’épidémie, avec des milliers de cas confirmés en Chine continentale et dans d’autres parties du monde.

Dans ce graphique, le Johns Hopkins University Center for Systems Science and Engineering montre la confirmation des cas tout au long de l’année dans le monde.

Le CDC met également à jour régulièrement sa carte des cas confirmés de coronavirus, bien qu’il montre les cas par pays plutôt que par région ou ville.

Comment la carte a changé

