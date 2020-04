MEXIQUE – Les habitants des zones marginalisées de l’État de Jalisco n’ont pas été surpris lorsqu’un groupe de jeunes s’est approché de leur domicile pour livrer un garde-manger au nom de Joaquín “El Chapo” Guzmán, l’ancien chef du cartel de Sinaloa, emprisonné aux États-Unis. .

La livraison du soutien a lieu depuis plusieurs jours, comme cela s’est produit dans d’autres régions du pays où les bénéficiaires reçoivent des garde-manger qu’ils auraient envoyés du Cartel du Golfe ou du Cartel de Jalisco Nueva Generación, entre autres groupes.

Dans le cas de Guadalajara, les cadeaux sont destinés aux personnes touchées par la crise déclenchée par la pandémie COVID-19, et arrivent dans des boîtes avec la légende “El Chapo Guzmán 701”, la marque avec laquelle Alejandrina Guzmán promeut l’image de son père.

La marque, lancée en 2018 avec le numéro “El Chapo” obtenu dans la liste millionnaire Forbes, en plus des vêtements et accessoires pour hommes et femmes, vend de la bière, de la tequila et même des bijoux, et a même été présente à la 72e édition d’Intermoda réalisée en janvier à Guadalajara.

Les photos et vidéos publiées sur la page Facebook de la marque, supposent l’aide fournie, qui comprend, entre autres, des produits tels que du papier toilette, du sucre, des soupes, des huiles, de la purée, des cookies et des haricots.

Bien qu’il n’ait pas dit de nom, López Obrador a indiqué que les attaques provenaient d’une actrice “extrêmement célèbre”, d’un comédien et d’un footballeur “qui m’aimaient auparavant”.

Dans l’une des vidéos, vous pouvez voir plusieurs femmes, dont l’une présentée comme Alejandrina, fille du chef du cartel de Sinaloa.

Les jeunes femmes, qui assemblent les garde-manger qu’elles livreront, portent des masques avec le logo de la marque Alejandrina, qui selon les médias est la fille de María Alejandrina Salazar, avec laquelle le capo se serait marié en 1977.

“N’oubliez pas de porter des masques, de prendre des mesures de précaution pour que cette contingence passe vite, souvenez-vous, il y a toujours une issue, comme dirait le bon Chapo Guzmán”, souligne le message de l’annonceur qui a enregistré la vidéo.

Juste le 29 mars, le président Andrés Manuel López Obrador a visité la communauté de La Tuna, à Badiraguato, Sinaloa, terre de Guzmán Loera, et un espace a été donné pour accueillir la mère de “El Chapo”, Consuelo Loera.

.