Châtiment étranger, le gouverneur Bonilla remet en question ses propres chiffres

Au Mexique, les gouvernements des États chargés de signaler les cas de coronavirus et d’autres maladies dans le Système national de surveillance épidémiologique

Gouverneur sans données correctes

Régénération, 18 avril 2020. Suite aux accusations du gouverneur de Baja California, Jaime Bonilla, selon lesquelles le nombre de cas de coronavirus n’est pas exact, le responsable de l’épidémiologie du Mexique, le Dr Alomia, a indiqué que les entités elles-mêmes sont les fournies par les données.

C’est l’explication de José Luis Alomía Zegarra, directeur général de l’épidémiologie au Mexique.

Le médecin a dit que ce sont les données fournies par les 81 laboratoires enregistrés sur tout le territoire national.

Il a expliqué que les données générées par les laboratoires sont concentrées par les gouvernements des États eux-mêmes qui les communiquent au Système national de surveillance épidémiologique -Sinave.

«…, l’une des communautés les plus actives tout au long de l’année. Dans ces moments où l’on se retrouve dans une pandémie et une épidémie, il est encore trois fois plus actif »: Alomy sur Sinave

Fonctionnement du système national de surveillance épidémiologique:

C’est donc une activité qui naît du local, ça fait partie et c’est ce que fait tout le Système National de Surveillance au jour le jour.

«- volet épidémiologie, volet laboratoire-, a détaillé l’épidémiologiste.

Et c’est précisément des Etats que toutes ces informations circulent, a-t-il ajouté.

Et il a même ajouté: “Ce sont les mêmes États qui capturent leurs cas probables.”

En cas de doute, il a spécifiquement posé des questions sur la capture des données, raison du débat:

–«…, ce sont les mêmes états qui capturent leurs résultats«- condamné catégoriquement.

Laboratoires régionaux

En fait, le responsable de la santé a mentionné qu’il devrait être tenu compte du fait qu’il existe des laboratoires régionaux qui concentrent les échantillons de divers États.

En effet, “ce sont eux qui délivrent les résultats”.

Mais cela se produit dans une systématisation dans laquelle on peut avoir en 48 ou 72 heures “non seulement la notification des cas (suspects), mais aussi les résultats (des tests) qui sont effectués à l’époque”, a-t-il expliqué. .

Responsabilité fédérale

Ce que nous devons faire au niveau fédéral, c’est coordonner avec chacun d’eux, émettre des lignes directrices, diriger le fonctionnement du système, a-t-il expliqué.

Le Dr Alomia a déclaré sur les revenus de la plateforme que ceux-ci sont déterminés en fonction des “points et dates de coupes”.

Autrement dit, les données sont extraites avec une périodicité connue pour extraire les données intégrées par les gouvernements des États.

«…, avec les points et les dates limites, les heures limites, extraire les informations que les 32 états ont captées …»

«… et pouvoir préparer les produits informatifs que nous vous apportons nuit après nuit …»

“… en plus de ceux émis pour la prise de décision à différents niveaux administratifs”, a-t-il déclaré.

Remerciements au personnel d’épidémiologie

Le Dr Alomía en a profité pour “remercier toute cette communauté, médecins, médecins, épidémiologistes qui font partie du Système National de Surveillance”.

-qui travaillent dur tous les jours, non seulement dans les bureaux intégrant des cas: “mais aussi sur le terrain visitant les patients, faisant des investigations, vérifiant les flambées …”

«…, vu que les chiffres à l’époque sont ce qu’ils devraient être et appliquer …»

«…, aussi, les interventions qui, le moment venu, empêchent cette montée en niveau».

Ils travaillent activement au jour le jour, le week-end, ils ne se sont pas arrêtés ni reposés comme beaucoup depuis que cela a commencé, justement, en passant.

TV Azteca met la population en danger et réclame des sanctions

Paty Navidad et Tumbaburros vous invitent à envahir les hôpitaux et à enregistrer des vidéos. TV Azteca pour ne pas payer d’impôts, appelle à ignorer l’autorité sanitaire

Ils répudient TV Azteca

Regeneration, 18 avril 2020. Télévision Azteca, la deuxième station de radio au Mexique, a publiquement appelé l’autorité sanitaire des coronavirus à “ignorer”. Positionnement après frictions avec le gouvernement face au refus de l’entreprise de payer des impôts.

À l’origine, la chaîne de télévision a été l’une des plus bénéficiées de toutes sortes de privilèges par l’ancien régime néolibéral, des informations aux procureurs.

L’entreprise fait partie d’une liste qui devait jusqu’à 50 milliards de pesos, dont certains ont choisi de se régulariser, promettant de payer 15 milliards.

Sur la base de cette reprise de 15 milliards, 3 millions de crédits ont été alloués aux petites entreprises qui ont conservé leur emploi.

Ils ne paient pas d’impôts et entament des poursuites légales et illégales

Certaines entreprises ont déclaré qu’elles iraient en justice. La même chose a été annoncée par le gouvernement AMLO pour les défaillants qui refusent de payer.

Aztec TV a décidé de lancer une campagne illégale contre l’autorité sanitaire.

L’appel à «ignorer» le Dr Hugo López-Gatell par Ricardo Salinas Pliego met la population en danger grave en appelant à désobéir à l’autorité sanitaire.

La gravité du fait est indéniable. En pleine pandémie de coronavirus, c’est un acte qualifié de criminel et répudié sur les réseaux sociaux.

Ils viennent de violer la loi fédérale sur la radio et la télévision dans son article 101. “Aucune nouvelle, message ou propagande d’aucune sorte ne peut être transmis qui soit contraire à la sécurité de l’État ou à l’ordre public” SEGOB a donc tout pour déchirer cette chaîne de télévision. https://t.co/aY9kSWc832 – Gómmber (@Gommber) 18 avril 2020

Si SEGOB ne fait rien lorsqu’une chaîne de télévision nationale appelle à désobéir à l’autorité sanitaire en pleine pandémie, la légitimité des informations officielles sera entamée. Toute DEMOCRATIE sanctionne ceux qui s’y opposent! #TerrorismoTvAzteca – Abraham Mendieta (@abrahamendieta) 18 avril 2020

Personne n’achète auprès d’elektra ou d’entreprises du groupe Salinas…. c’est incroyable! Ils pourrissent en argent et en veulent plus au prix de la vie des gens! – Nina (@ niniux77) 18 avril 2020

Le sénat, la chambre des députés et le reste des secrétariats DOIVENT se positionner immédiatement avant cette attaque contre la santé de la nation. TV Azteca DOIT avoir une sanction exemplaire de tous les ordres du gouvernement. – Alejandra Thomé (@Modelfenstein) 18 avril 2020

Si @Javier_Alatorre pour ne pas avoir perdu son emploi, il a préféré lancer un message d’irresponsabilité, je peux seulement dire qu’il le perdra de toute façon. Espérons que @SEGOB_mx sanctionne cette station de télévision en supprimant indéfiniment le journal télévisé. https://t.co/Jm1PCJ5yuV – Alan R Santiago (@AlanRichartMart) 18 avril 2020