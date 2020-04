chauffeur de taxi est applaudi pour les trajets gratuits vers l’hôpital

La vidéo dans laquelle un chauffeur de taxi qui conduit gratuitement des patients devient ému après avoir été honoré par le personnel médical d’un hôpital en Espagne est devenu viral sur les réseaux sociaux et a atteint plus de 6 millions de vues depuis sa publication samedi 18.

L’équipe a appelé le chauffeur de taxi à l’hôpital pour lui demander de courir. Quand il est arrivé, cependant, plusieurs médecins et infirmières l’ont rencontré et ont formé un couloir pour l’applaudir.

Un chauffeur de taxi reçoit un hommage du personnel médical d’un hôpital en Espagne

Photo: Twitter / @eltaxiunido / Estadão

Par la suite, il a reçu une enveloppe avec une somme d’argent en récompense du travail effectué volontairement.

Le moment a été partagé sur les réseaux sociaux par l’institution à but non lucratif El Taxi Unido, qui vise à “promouvoir une bonne image du taxi et favoriser l’unité des chauffeurs de taxi” en Espagne.

Regardez la vidéo dans laquelle le chauffeur de taxi reçoit l’hommage des médecins et des infirmières ci-dessous:

«Ce fut une surprise que nous avons donnée à un chauffeur de taxi qui a pris des patients sans faire payer l’hôpital. Nous leur avons donné de l’argent et du dévouement. Nous avons dû dire que je devais obtenir un transfert et c’était très excitant. pour fleurir. ” Merci à lui et à eux. pic.twitter.com/CcXX1BVfko – #ElTaxiUnido (@eltaxiunido) 18 avril 2020

