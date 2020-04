Cible des attaques en ligne, le ministre de l’Agriculture demandera à Bolsonaro d’essayer de contenir les “ ennemis ”

L’une des stars du gouvernement, la ministre de l’Agriculture, Tereza Cristina, demandera au président Jair Bolsonaro, ce lundi 20, lors d’une dépêche au Palais Planalto, qu’il intercède auprès des troupes de Bolsonar pour arrêter l’escalade des attaques contre elle. sur Internet après les crises artificielles créées par les secteurs gouvernementaux avec la Chine et principalement après la démission de Luiz Henrique Mandetta du ministère de la Santé. Comme Mandetta,

Bolsonaro a limogé Mandetta jeudi après-midi et cette même nuit tirait déjà sur son nouvel ennemi numéro un, le maire, Rodrigo Maia. Tereza Cristina est du DEM, comme Maia, Mandetta, le président du Sénat, Davi Alcolumbre, et le gouverneur de Goiás, Ronaldo Caiado, qui vient de rompre avec le Plateau.

Elle est également originaire du Mato Grosso do Sul, comme Mandetta, et leader ruraliste, comme Caiado. Son avis identifie des articulations et une augmentation considérable des attaques dénuées de sens contre elle sur Internet, avec le doigt du soi-disant “bureau de la haine”, le groupe du Plateau qui déchaîne des insultes et des faux contre des opposants réels ou imaginaires du président.

Au cours de la première année de gouvernement, le DEM comptait trois ministres: Tereza Cristina, Mandetta et Onyx Lorenzoni, rétrogradés plus tard de la Maison civile au ministère de la Citoyenneté. Face à la guerre de Bolsonaro avec le parti, Onyx ne sait toujours pas s’il doit migrer du DEM vers Aliança, le parti que le président tente de créer. Tereza Cristina est indirectement contrainte de choisir entre le ministère de l’Agriculture et son parti. Un “choix de Sofia” qu’elle n’est pas prête à faire, car elle se sent à l’aise au DEM et entretient de bonnes relations avec Bolsonaro. Comme il le dit toujours, son activité en ce moment est l’agriculture, pas la politique.

La principale différence entre les cas des deux ministres est précisément celle-ci: Mandetta s’est affrontée de front avec le président de la République lui-même en raison de divergences concernant l’isolement social dans la lutte contre le coronavirus, tandis que le problème de Tereza Cristina n’est pas le Bolsonaro. Elle est soutenue par lui, mais la cible des hôtes bolonaristes, en particulier ceux les plus connectés à son secteur, l’Agriculture. L’autre différence est que, comme elle l’a dit à ses alliés et à ses amis, la ministre n’a pas l’intention d’être publiquement “frite” pendant des semaines, comme Mandetta. Si vous devez partir, vous voulez partir bientôt. Avec un mandat d’adjointe, elle traverse l’Esplanada dos Ministérios et revient à la Chambre.

En plus de la question des partis politiques entourant le DEM, il y a aussi la question idéologique impliquant la Chine. Alors que le député Eduardo Bolsonaro et le ministre de l’Éducation, Abraham Weintraub, provoquent contre le plus grand partenaire commercial du Brésil, l’un blâmant la Chine pour la pandémie, l’autre utilisant le personnage comique Cebolinha pour se moquer des Chinois, Tereza Cristina travaille dans la direction opposée: restaurer les ponts.

La Chine est le plus grand importateur de soja au Brésil. L’année dernière, il était responsable de 80% des achats de produits et de l’entrée de 20 milliards de reais dans le secteur. Après tout, souvenez-vous que les membres du Front parlementaire de l’agriculture, principalement des Bolsonaristas et des alliés du ministre, ont 1,5 milliard de bouches à nourrir. Il n’est jamais temps de se battre avec la Chine, encore moins en période de pandémie pour Covid-19 et le monde à l’envers.

La grande préoccupation, non seulement du ministre, mais de toute l’agriculture, est que les États-Unis entrent dans le vide et se qualifient comme le principal exportateur vers la Chine, emportant le marché brésilien. Et ce n’est pas seulement du soja. Le Brésil a également ouvert des échappatoires en Chine pour exporter du bœuf, du poulet et du porc. Si ces lacunes sont comblées, que faire de la production?

Pour cette raison, le ministre a participé à une vidéoconférence de plus d’une heure avec l’ambassadeur américain à Brasilia, le nouveau venu Todd Chapman. Elle n’a pas donné de détails à ses interlocuteurs du Congrès, se contentant de dire que la conversation était “très bonne” et a précisé que la question agricole n’est pas une alliance politique avec tel ou tel pays, mais “le marché”.

Outre le Front, des associations et agences liées à l’agriculture ont défendu le ministre et critiqué les attaques du fils du président et du ministre de l’Éducation contre la Chine. Certains se sont même portés volontaires pour présenter des motions et des manifestes en faveur de Tereza Cristina, qui décourage les initiatives de ce genre et, dans les conversations avec les membres de ces groupes, fait toujours référence à “notre gouvernement”, fait l’éloge du président Bolsonaro et dit que la relation entre ils sont très bons.

L’agro-industrie, cependant, n’est pas un monobloc. En plus des favorables, il y a aussi les opposants au ministre, qui font pression pour plus de ressources et utilisent maintenant la crise pour essayer d’obtenir plus de privilèges. Ce sont eux qui, de l’avis de ses alliés, profitent de l’environnement politique et des frictions du président avec le DEM pour tenter de le miner le long du Plateau. La parole est à Bolsonaro.

