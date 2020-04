Cinq propositions pour relancer l’économie après le coronavirus

Un chômage record, une réduction de la capacité de production de l’économie due à la fermeture d’entreprises et l’aggravation des comptes publics devraient composer le tableau de l’économie brésilienne après la crise des coronavirus. L’intensité de l’aggravation de ce scénario économique dépendra de l’efficacité des mesures d’urgence adoptées par le gouvernement.

Avenida Paulista, l’un des principaux centres économiques de São Paulo, vide pendant la quarantaine; les économistes discutent de la façon de récupérer l’économie lorsque le pic de la pandémie passe

Photo: Roberto Parizotti / FotosPublicas / BBC News Brasil

Quant à ces deux déclarations, il semble y avoir un consensus parmi les économistes brésiliens de différents volets. Mais que pouvons-nous faire pour reprendre l’activité économique après la phase la plus aiguë de la crise, lorsque la circulation des personnes peut être rétablie dans les villes? Là, des divergences apparaissent.

“A la fin de la crise, il y a ceux qui pensent que le gouvernement n’aura pas besoin de faire beaucoup plus, que le marché se redressera de lui-même”, explique Nelson Barbosa, professeur à la São Paulo School of Economics de la Fundação Getulio Vargas (EESP-FGV) . “C’est une erreur, car nous aurons des familles et des entreprises avec des revenus plus faibles, plus de dettes et une plus grande incertitude. Il est donc très difficile pour le secteur privé de se rétablir tout seul”, explique Barbosa, qui était ministre des Finances (2016) et de la Planification. (2015) sous le gouvernement Dilma Rousseff (PT).

“Il est clair qu’il faut dépenser temporairement pour la santé, le social et dans certains cas commerciaux. Mais il est clair qu’il n’y a pas de place pour d’autres aventures, d’autres dépenses, car le Brésil n’a pas encore réussi à retrouver sa santé fiscale, ce qui il s’y est perdu en raison de 2014, 2015 “, estime Arminio Fraga, associé chez Gávea Investimentos et ancien président de la Banque centrale sous le gouvernement Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

BBC News Brasil a écouté cinq économistes brésiliens, parmi les hommes et les femmes, libéraux et hétérodoxes, à la recherche de propositions pour récupérer l’activité économique du pays après la crise des coronavirus. Consultez ci-dessous les suggestions de Solange Srour, Samuel Pessôa, Armínio Fraga, Nelson Barbosa et Laura Carvalho.

Reprendre le programme de réforme

Solange Srour, économiste en chef chez ARX Investimentos

Revenir au programme de réforme avant la crise des coronavirus est la solution pour que le pays retrouve une croissance durable, même dans une situation économique pire, avec un chômage plus élevé, une récession économique et une perte de pouvoir d’achat de la population, a déclaré Solange Srour ARX ​​Investimentos.

Fermeture du commerce à Brasilia; l’économiste Solange Srour défend le retour au programme de réformes d’avant la crise, sans expansion budgétaire

Photo: Marcelo Casal Jr / Agencia Brasil / BBC News Brasil

“C’est la seule façon pour nous de croître à nouveau: d’insister sur le programme de consolidation budgétaire et de productivité”, dit Srour, citant comme mesures prioritaires telles que le projet de modification constitutionnelle d’urgence (PEC) – qui permet, entre autres actions, de geler les salaires la fonction publique – et les réformes administratives et fiscales. “Nous ne pouvons pas tomber dans la même erreur que celle que nous avons commise dans l’après-crise de 2008, lorsque nous avons continué d’élargir le système budgétaire, perturbant l’économie.”

Selon l’analyste, s’assurer que l’augmentation des dépenses publiques en réponse à la crise soit temporaire sera essentiel pour regagner la confiance des entreprises au moment de la reprise de l’activité. «Pour vraiment grandir, des investissements seront nécessaires et pour cela, il faut de la confiance», explique Srour.

Ainsi, elle réfute l’idée que la réduction des dépenses publiques dans la période post-crise pourrait aggraver encore la récession attendue. “C’est le manque de confiance qui peut empêcher la reprise.”

Changement possible du plafond de dépenses

Samuel Pessôa, chercheur à l’Institut brésilien d’économie de la Fundação Getulio Vargas (Ibre-FGV)

Samuel Pessôa, de l’Ibre-FGV, parie également sur la reprise du programme de réforme pour que le pays se développe à nouveau, après le pire moment de l’urgence de santé publique liée au coronavirus. Mais il estime que si le Congrès réussit à approuver le PEC d’urgence, réduisant les dépenses obligatoires de l’État, il est possible de penser à un changement de la règle du plafond de dépenses pour faire de la place à l’investissement public, donnant un élan supplémentaire à l’activité économique après l’isolement.

“Les dépenses obligatoires ne peuvent pas croître plus que le PIB, c’est un non-sens et une urgence à résoudre”, explique Pessôa. “En attaquant cela, nous pouvons penser à la proposition de Fabio Giambiagi de déplacer le plafond des dépenses pour libérer des ressources d’investissement”, dit-il.

Fin 2019, Fabio Giambiagi et Guilherme Tinoco, économistes de la Banque nationale de développement économique et social (BNDES), ont présenté une proposition d’assouplissement du plafond actuel, comprenant un traitement différent des dépenses d’investissement. L’investissement public – en ajoutant les trois sphères du gouvernement et des entreprises publiques – a atteint 2,26% du PIB en 2019, près de la moitié des 4,06% de 2013, la dernière année avant la crise précédente, selon une enquête de l’économiste Manoel Pires , de l’Observatoire de politique budgétaire de FGV.

Armínio Fraga défend des interventions stratégiques dans des secteurs durement touchés, comme la restauration, les services personnels, l’hôtellerie et les compagnies aériennes; ci-dessus, restaurant populaire offrant des repas à Salvador

Photo: Vitor Santos / Semper / BBC News Brasil

Interventions ponctuelles dans des secteurs stratégiques

Arminio Fraga, associé chez Gávea Investimentos et ancien président de la Banque centrale

Arminio Fraga, l’un des représentants de la pensée libérale brésilienne, estime qu’à la fin de la crise des coronavirus, des interventions gouvernementales stratégiques pourraient être nécessaires dans certains secteurs les plus touchés par l’arrêt de l’activité. Fraga, qui s’est consacré plus récemment au débat sur la lutte contre les inégalités, estime également qu’un modèle plus complet de protection sociale, qui inclut les travailleurs informels, devrait être à l’ordre du jour.

“Certains secteurs sont déjà très clairs: restaurants, services personnels, hôtels, compagnies aériennes et autres”, répertorie Arminio. “C’est très différent de la politique des” champions nationaux “”, souligne-t-il, se référant à la politique menée par la BNDES pendant les gouvernements de PT sur les prêts bonifiés et l’achat de participations dans les grandes entreprises brésiliennes. “La société doit se demander si certains secteurs, qui ont été détruits par le virus, méritent un certain soutien, si cela a un sens d’un point de vue social et économique.”

Avec l’approbation de l’aide d’urgence de 600 R $ pour les travailleurs informels qui perdent leur revenu en raison de mesures d’isolement social, certains économistes ont défendu que la politique du revenu de base devienne permanente. Arminio dit qu’il a des doutes quant à une prestation universelle, en raison du coût élevé, mais il se félicite de la discussion sur l’élargissement du système public de protection sociale.

“C’est un sujet très important, il est essentiel d’atteindre les sujets informels. Les règles – comment le faire, ce à quoi chacun a droit, qui contribue ou non – doivent être évaluées. Mais je suis sûr que c’est un sujet qui sera à l’ordre du jour “Si ce n’est pas déjà fait”, dit-il.

Fronts de travail et reprise des investissements publics

Nelson Barbosa, professeur à la Fondation Getulio Vargas (FGV) et ancien ministre des Finances et de la Planification

Un front du travail de santé publique et la reprise des travaux arrêtés font partie des propositions de l’économiste Nelson Barbosa pour la reprise d’activité après la fin de l’isolement social imposé par la nouvelle maladie. Pour Barbosa, un programme d ‘”assurance revenu” – comme l’assurance chômage actuelle, mais destiné à tous les travailleurs, y compris les travailleurs informels – est une option pour étendre la protection sociale dans le nouvel environnement.

Pour Nelson Barbosa, un programme «d’assurance revenu» est une option pour étendre la protection sociale dans la nouvelle conjoncture

Photo: Pedro Ventura / Agence Brasilia / BBC News Brasil

“Il faut que le gouvernement adopte un plan de reconstruction. Des mesures temporaires, oui, mais qui dureront probablement plus d’un an”, dit-il. “Par exemple, plusieurs pays envisagent d’adopter une force de travail d’urgence pour surveiller et combattre covid-19 après la pire phase”, dit-il.

Barbosa estime qu’il est possible de créer un espace dans les comptes publics pour la reprise des investissements dans les travaux arrêtés. “Cette crise a montré que, lorsqu’il y a un risque, l’espace budgétaire est généré”, dit-il. “Le gouvernement émettra de la dette et, le moment venu, il est prévu que l’économie se soit déjà rétablie, avec un PIB et une collecte plus élevés, avec lesquels une partie de cette obligation sera payée”, dit-il, citant également le baisse attendue des taux d’intérêt, ce qui devrait réduire le coût de la dette.

Mesures de redistribution et revenu de base permanent

Laura Carvalho, professeur à la Faculté d’économie, d’administration et de comptabilité de l’Université de São Paulo (FEA-USP)

Pour Laura Carvalho, la reprise de l’économie après la fin de l’isolement doit exiger un “nouveau plan Marshall” – référence au plan de relance des pays européens après la Seconde Guerre mondiale. L’économiste, qui a aidé à formuler le programme économique de la campagne Guilherme Boulos (PSOL) pour la présidence en 2018, estime que l’investissement public devrait être utilisé en ce deuxième moment pour lutter contre la crise comme un moyen de répondre aux besoins historiques, comme la santé et l’environnement. assainissement de base.

“Cela nécessiterait une révision du plafond des dépenses et un changement d’orientation de la politique économique, qui jusqu’à présent était orientée vers l’État minimum”, explique Laura. Selon elle, le pari de certains économistes dans la reprise de l’agenda précédent de réduction des dépenses pourrait aggraver la reprise, entraînant une reprise en “L”, lorsque le niveau du produit ne revient pas au niveau d’avant la crise.

Selon l’économiste, ces investissements devraient être financés par une augmentation des revenus. “Je défends des taux d’imposition plus élevés pour les plus riches, qui souffriront beaucoup moins de l’impact de cette crise, avec la fin de l’exonération des dividendes et exonérations pour les secteurs peu touchés”, illustre-t-il, citant également l’imposition des grandes fortunes et les augmentations d’impôts. revenu pour les plus riches.

Carvalho défend également que le revenu d’urgence de base devienne permanent. “Nous avons une informalité record au Brésil et cette crise a tendance à l’aggraver. Nous devons donc réfléchir à la possibilité d’un réseau de protection sociale plus large, universel et permanent.”

