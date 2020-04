CIO: Il y aura des Jeux Olympiques en 2021, seulement si Covid-19 le permet

L’agence a indiqué qu’elle s’est engagée à tenir le salon dans un environnement sûr, pour lequel elle suivra les mesures de gestion et d’atténuation des risques établies par l’OMS.

Le bug a le dernier mot …

Le Comité International Olympique (CIO) a affirmé que si le Pandémie de C0vid-19 jusqu’à l’été 2021 prendrait la décision sur le principe de l’organisation Jeux olympiques de Tokyo 2020 dans un environnement sûr pour tous.

Le CIO, l’IPC, le comité d’organisation de Tokyo 2020 et le gouvernement métropolitain de Tokyo annoncent de nouvelles dates pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa – Jeux olympiques (@Olympics) 30 mars 2020

Les Jeux de Tokyo 2020 a dû être différé de23 juillet au 8 août 2021 à cause de la pandémie Le nombre de personnes infectées dans la capitale japonaise a augmenté.

Le IOC ds’il a publié une liste de questions et réponses, et l’un d’eux est que se passera-t-il si la pandémie n’est pas encore maîtrisée pour l’été 2021 et répond que suivra les mesures de gestion et d’atténuation des risques établi par le Organisation mondiale de la santé (OMS).

Ce Q&A a été conçu pour fournir des réponses actuelles aux questions liées au report des Jeux Olympiques @ Tokyo2020. Il continuera d’être mis à jour afin de tenir compte de la nature changeante de la situation. https://t.co/mABq12BQBF – CIO MEDIA (@iocmedia) 20 avril 2020

“Nous continuerons de suivre le principe qui a guidé toutes nos décisions jusqu’à présent, qui est organiser des Jeux Olympiques dans un environnement sûr pour toutes les personnes impliquées. Nous nous engageons à suivre ce principe à l’avenir. “, a souligné l’organisme.

VNR pour les médias: de nouvelles dates pour les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 dévoilées. Téléchargez-le ici https://t.co/cmirlVlW49 @ Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/JjCWDc97jW – CIO MEDIA (@iocmedia) 30 mars 2020

Cette question a également été recadrée en ce sens que personne ne peut garantir que la pandémie sera sous contrôle, Pourquoi ne pas simplement reporter les jeux de Tokyo 2020 à 2022? le CIO donne une réponse qui avait déjà été donnée par son président, le président allemand Thomas Bach.

“Nos partenaires japonais et le Premier ministre ont clairement indiqué que Le Japon n’a pas pu gérer un report au-delà de l’été prochain, car en premier lieu, le village olympique et les scénarios où les compétitions auront lieu doivent être garantis », a-t-il rappelé.

À ce stade, un programme d’événements déjà établi est également présenté, car en 2022, Jeux d’hiver de Pékin et Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar.

(Avec des informations de Notimex)