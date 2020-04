Classes pauvres et moyennes, 60% des ménages bénéficieront de soutiens: AMLO

AMLO a annoncé samedi dans un message de cent milliards de dollars en faveur des pauvres, des classes moyennes et inférieures “, puis de tous les autres”. Gouverner pour tous

Message du samedi d’AMLO

Regeneration, 18 avril 2020. Le président du Mexique a lancé un message samedi où il a clarifié les points de sa stratégie pour réactiver l’économie du Mexique.

“Nous avons déjà un plan, tout le monde recevra du soutien» – a déclaré le président.

“Je travaille pour cela, dans un plan pour soutenir 60% des ménages mexicains”, a-t-il expliqué pour commencer.

Dessinez une pyramide

“Malheureusement, notre société est une pyramide”, et il a dessiné un triangle où il a marqué la base “qui est la base, les pauvres, les plus nécessiteux; et la classe moyenne inférieure, et la classe moyenne.

Justement il en a dit: «là, nous soutiendrons et puis tout le monde, les autres«.

– «Ce sera pour tout le monde, c’est gouverner pour tout le monde, mais donner la préférence à ceux qui en ont le plus besoin», assure-t-il.

Quels soutiens seront-ils?

Il a expliqué qu’ils vont intensifier la fourniture de soutien avec les programmes de protection sociale qu’ils ont déjà.

Il a rappelé qu’ils avaient déjà fourni un soutien aux personnes âgées et aux enfants handicapés.

“Nous devons prendre soin de nous, la chose la plus importante, sacrée, sublime, c’est notre vie à tous”, a ajouté le président.

Il a ajouté: “Nous devons également commencer à nous remettre sur le plan économique.”

Actions entre mars et avril

«Nous avons déjà commencé le 10 mars et le 10 avril, nous avions distribué 46 milliards à tous les aînés et environ 1 million d’enfants handicapés “, a rappelé le président dans son message.

En mai, nous ferons de même, au moins “50 milliards; en juin, 50 milliards supplémentaires », a déclaré le président».

En plus de 3 millions de crédits au sol, avec un taux de 6,5% que Banxico a comme base, qu’ils atteindront les microentrepreneurs, qui sont dans l’économie formelle et informelle, avec des installations et un délai de grâce de trois mois.

Et ils feront avancer les bourses à 11 millions d’étudiants.

En outre, un soutien aux producteurs dans le domaine et 180 000 pêcheurs en mai.

“Nous allons commencer à disperser les ressources avec les banques pour qu’il n’y ait pas de concentration” et qui que ce soit qu’elles puissent recevoir sur leurs comptes bancaires.

“Au fur et à mesure que l’épidémie passera, ils pourront se rendre directement dans les succursales”, a-t-il déclaré.

En outre, il a déclaré: “Ceux qui travaillent sur le terrain seront emmenés par les Serviteurs de la Nation avec le soutien de la Garde nationale.”

La sécurité publique déploie plus de 500 éléments dans 27 hôpitaux

Pour assurer la sécurité des utilisateurs et du personnel médical, des troupes ont été déployées dans 21 hôpitaux ISSSTE ainsi que 6 structures de sécurité sociale: SSPC

Soutien de la SSPC dans les hôpitaux contre le coronavirus

Regeneration, 18 avril 2020. Le ministère de la Sécurité publique et de la Protection des citoyens a indiqué qu’il avait déployé 528 éléments du Service fédéral de protection dans 27 établissements de santé du pays.

Il s’agit de “6 établissements de l’Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS)”, comme indiqué dans une déclaration faite par ledit secrétariat.

De même, le détachement a été signalé dans 21 hôpitaux de l’Institut de la sécurité et des services sociaux des travailleurs de l’État (ISSSTE).

Ces propriétés sont situées dans différentes entités du pays.

Les mesures, a indiqué l’agence, «afin d’assurer la sécurité des médecins, des infirmières et des utilisateurs, découlant de la contingence sanitaire de Covid-19«.

L’entraînement

Les éléments déployés disposent des équipements de protection nécessaires, ainsi que d’une formation aux mesures de prévention de la contagion.

Même ils sont formés aux protocoles en situation de conflit ou de crise.

En ce sens, la SSPC a déclaré que lesdits protocoles “privilégient le dialogue et la résolution pacifique des conflits pendant ces moments de contingence sanitaire”.

Recrutement

Le commissaire Manuel Espino a rapporté Le recrutement de 13 000 éléments a été rationalisé.

Identique à eta est en cours et se poursuivra jusqu’en décembre.

En outre, a déclaré que l’institution est en cours de restructuration et que son appareil administratif est affiné.

Ce qui précède, de sorte que les éléments actuellement affectés aux fonctions de bureau puissent être incorporés dans les fonctions opérationnelles.

– «Surtout pendant ces moments d’urgence sanitaire«-, at-il souligné.

De même, les éléments du SPF qui assurent la sécurité de la Caisse nationale d’épargne et des services financiers (Bansefi) jusqu’au 18 avril seront également intégrés à la sécurité des établissements du secteur de la santé.

Il ne faut pas oublier que les jeunes avec une vocation au service du Mexique et qui souhaitent appartenir au SPF sont informés qu’ils peuvent entamer le processus de recrutement.

Idem qui est suivi par voie électronique, pas de présence, afin de prendre les précautions nécessaires pour prévenir les infections à COVID-19.

Les personnes intéressées doivent contacter le 800 0077377, (55) 5484 6733 et al (55) 5484 6700. Poste 68482, 68486 et 68515.

Envoyez également un e-mail:[email protected]

Ou remplissez votre pré-inscription sur https://www.gob.mx/proteccionfederation.

Le secrétaire à la sécurité et à la protection des citoyens par le biais du Service fédéral de protection, appelle la population à respecter le personnel médical qui travaille sans relâche pour assurer la santé et le bien-être des familles.

Il a même honoré: «et que nous reconnaissons pour leurs efforts et leur solidarité dans ces moments d’une importance vitale pour les Mexicains “, a-t-il finalement indiqué.

Châtiment étranger, le gouverneur Bonilla remet en question ses propres chiffres

Au Mexique, les gouvernements des États chargés de signaler les cas de coronavirus et d’autres maladies dans le Système national de surveillance épidémiologique

Gouverneur sans données correctes

Régénération, 18 avril 2020. Suite aux accusations du gouverneur de Baja California, Jaime Bonilla, selon lesquelles le nombre de cas de coronavirus n’est pas exact, le responsable de l’épidémiologie du Mexique, le Dr Alomia, a indiqué que les entités elles-mêmes sont les fournies par les données.

C’est l’explication de José Luis Alomía Zegarra, directeur général de l’épidémiologie au Mexique.

Le médecin a dit que ce sont les données qui les 81 laboratoires enregistrés sur tout le territoire national.

Il a expliqué que les données générées par les laboratoires sont concentrées par les gouvernements des États eux-mêmes qui les communiquent au Système national de surveillance épidémiologique -Sinave.

«…, l’une des communautés les plus actives tout au long de l’année. Dans ces moments où l’on se retrouve dans une pandémie et une épidémie, il est encore trois fois plus actif »: Alomy sur Sinave

Fonctionnement du système national de surveillance épidémiologique:

C’est donc une activité qui naît du local, ça fait partie et c’est ce que fait tout le Système National de Surveillance au jour le jour.

«- volet épidémiologie, volet laboratoire-, a détaillé l’épidémiologiste.

Et c’est précisément des Etats que toutes ces informations circulent, a-t-il ajouté.

Et il a même ajouté: “Ce sont les mêmes États qui capturent leurs cas probables.”

En cas de doute, il a spécifiquement posé des questions sur la capture des données, raison du débat:

–«…, ce sont les mêmes états qui capturent leurs résultats«- condamné catégoriquement.

Laboratoires régionaux

En fait, le responsable de la santé a mentionné qu’il devrait être tenu compte du fait qu’il existe des laboratoires régionaux qui concentrent les échantillons de divers États.

En effet, “ce sont eux qui délivrent les résultats”.

Mais cela se produit dans une systématisation dans laquelle on peut avoir en 48 ou 72 heures «non seulement la notification des cas (suspects), mais aussi les résultats (des tests) qui sont effectués au moment“Il a dit.

Responsabilité fédérale

Ce que nous devons faire au niveau fédéral, c’est coordonner avec chacun d’eux, émettre des lignes directrices, diriger le fonctionnement du système, a-t-il expliqué.

Le Dr Alomia a déclaré sur les revenus de la plateforme que ceux-ci sont déterminés en fonction des “points et dates de coupes”.

Autrement dit, les données sont extraites avec une périodicité connue pour extraire les données intégrées par les gouvernements des États.

«…, avec les points et les dates limites, les heures limites, extraire les informations que les 32 états ont captées …»

«… et pouvoir préparer les produits informatifs que nous vous apportons nuit après nuit …»

“… en plus de ceux émis pour la prise de décision à différents niveaux administratifs”, a-t-il déclaré.

Remerciements au personnel d’épidémiologie

Le Dr Alomía en a profité pour “remercier toute cette communauté, médecins, médecins, épidémiologistes qui font partie du Système National de Surveillance”.

-qui travaillent dur tous les jours, non seulement dans les bureaux intégrant des cas: “mais aussi sur le terrain visitant les patients, faisant des investigations, vérifiant les flambées …”

«…, vu que les chiffres à l’époque sont ce qu’ils devraient être et appliquer …»

«…, aussi, les interventions qui, le moment venu, empêchent cette montée en niveau».

Ils travaillent activement au jour le jour, le week-end, ils ne se sont pas arrêtés ni reposés comme beaucoup depuis que cela a commencé, justement, en passant.

TV Azteca met la population en danger et réclame des sanctions

Paty Navidad et Tumbaburros vous invitent à envahir les hôpitaux et à enregistrer des vidéos. TV Azteca pour ne pas payer d’impôts, appelle à ignorer l’autorité sanitaire

Ils répudient TV Azteca

Regeneration, 18 avril 2020. Télévision Azteca, la deuxième station de radio au Mexique, a publiquement appelé l’autorité sanitaire des coronavirus à “ignorer”. Positionnement après frictions avec le gouvernement face au refus de l’entreprise de payer des impôts.

À l’origine, la chaîne de télévision a été l’une des plus bénéficiées de toutes sortes de privilèges par l’ancien régime néolibéral, des informations aux procureurs.

L’entreprise fait partie d’une liste qui devait jusqu’à 50 milliards de pesos, dont certains ont choisi de se régulariser, promettant de payer 15 milliards.

Sur la base de cette reprise de 15 milliards, 3 millions de crédits ont été alloués aux petites entreprises qui ont conservé leur emploi.

Ils ne paient pas d’impôts et entament des poursuites légales et illégales

Certaines entreprises ont déclaré qu’elles iraient en justice. La même chose a été annoncée par le gouvernement AMLO pour les défaillants qui refusent de payer.

Aztec TV a décidé de lancer une campagne illégale contre l’autorité sanitaire.

L’appel à «ignorer» le Dr Hugo López-Gatell par Ricardo Salinas Pliego met la population en danger grave en appelant à désobéir à l’autorité sanitaire.

La gravité du fait est indéniable. En pleine pandémie de coronavirus, c’est un acte qualifié de criminel et répudié sur les réseaux sociaux.

Ils viennent de violer la loi fédérale sur la radio et la télévision dans son article 101. “Aucune nouvelle, message ou propagande d’aucune sorte ne peut être transmis qui soit contraire à la sécurité de l’État ou à l’ordre public” SEGOB a donc tout pour déchirer cette chaîne de télévision. https://t.co/aY9kSWc832 – Gómmber (@Gommber) 18 avril 2020

Si SEGOB ne fait rien lorsqu’une chaîne de télévision nationale appelle à désobéir à l’autorité sanitaire en pleine pandémie, la légitimité des informations officielles sera entamée. Toute DEMOCRATIE sanctionne ceux qui s’y opposent! #TerrorismoTvAzteca – Abraham Mendieta (@abrahamendieta) 18 avril 2020

Personne n’achète auprès d’elektra ou d’entreprises du groupe Salinas…. c’est incroyable! Ils pourrissent en argent et en veulent plus au prix de la vie des gens! – Nina (@ niniux77) 18 avril 2020

Le sénat, la chambre des députés et le reste des secrétariats DOIVENT se positionner immédiatement avant cette attaque contre la santé de la nation. TV Azteca DOIT avoir une sanction exemplaire de tous les ordres du gouvernement. – Alejandra Thomé (@Modelfenstein) 18 avril 2020

Si @Javier_Alatorre pour ne pas avoir perdu son emploi, il a préféré lancer un message d’irresponsabilité, je peux seulement dire qu’il le perdra de toute façon. Espérons que @SEGOB_mx sanctionne cette station de télévision en supprimant indéfiniment le journal télévisé. https://t.co/Jm1PCJ5yuV – Alan R Santiago (@AlanRichartMart) 18 avril 2020