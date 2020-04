Comment les singes seraient une partie cruciale d’un vaccin contre le coronavirus – . Miami (51)

Madrid, 23 avril (EFE) .- L’expérimentation animale est l’une des phases fondamentales du développement d’un vaccin et maintenant, une équipe de scientifiques chinois a réussi à protéger un groupe de macaques contre l’infection par le SRAS-CoV-2. , en plus des rats et des souris.

Ce vaccin pilote, avec une version chimiquement inactivée du virus qui cause la maladie de Covid-19, n’a provoqué aucun effet secondaire évident chez les singes – de l’espèce macaque Rhésus.

Les résultats de cette recherche sont publiés dans le référentiel d’articles scientifiques de bioRxiv, dans lequel les textes n’ont pas encore été revus par d’autres experts.

Les chercheurs expliquent qu’ils ont développé un vaccin candidat qui a introduit des anticorps neutralisants spécifiques contre le SRAS-CoV-2 chez les souris, les rats et les primates non humains. Ces anticorps ont neutralisé dix souches représentatives du virus.

Selon eux, cela indique une capacité potentielle de neutralisation du virus plus large contre les souches circulant dans le monde.

La vaccination avec deux doses différentes a fourni une protection partielle ou complète aux macaques; la surveillance ultérieure des signes cliniques, de l’index hématologique et biochimique ou de l’analyse histopathologique chez l’animal suggère qu’il est sûr.

Le magazine Science, dans sa rubrique actualités, fait écho à cet article et explique que les expériences ont été réalisées avec huit macaques, auxquels ont été administrées les deux doses différentes du vaccin.

Trois semaines plus tard, les chercheurs ont introduit le SRAS-CoV-2 dans les poumons des singes par des tubes dans leur trachée, et aucun d’entre eux n’a développé l’infection.

Les singes qui ont reçu la dose la plus élevée de vaccin ont eu la meilleure réponse: sept jours après que les animaux ont reçu le virus, les scientifiques n’ont pu le détecter dans le pharynx ou les poumons d’aucun d’entre eux.

Certains des animaux ayant reçu la dose la plus faible avaient un pic de charge virale mais étaient également capables de contrôler l’infection.

Cependant, les animaux témoins – qui n’ont pas été vaccinés – ont développé des niveaux élevés d’ARN viral et une pneumonie sévère.

“Les résultats nous donnent beaucoup de confiance” que ce vaccin candidat fonctionnera chez l’homme, dit Meng Weining de Sinovac Biotech et auteur de cet article (les tests humains ont commencé le 16 avril).

La science reflète l’opinion sur cet article de Douglas Reed de l’Université de Pittsburgh (USA), qui développe également un vaccin: le nombre d’animaux est trop petit pour produire des résultats statistiquement significatifs.

.