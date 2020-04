Comment lutter contre la prise de poids pendant la pandémie (au-delà du régime alimentaire et de l’exercice)

Les avantages de l’exercice pendant la quarantaine 3:32

Note de l’éditeur: Le Dr Melina Jampolis est un spécialiste de la nutrition médicale certifié et interniste et l’auteur de plusieurs livres, dont “Spice Up, Slim Down”.

(.) – La vie en quarantaine est pour le moins difficile, et nous nous débattons tous mentalement, émotionnellement et physiquement. Personne ne vous blâmerait pour la tentation de renoncer à votre régime alimentaire et à votre programme d’exercice et de prendre un pot de glace tout en regardant compulsivement ce tigre montrer que tout le monde parle.

Mais les experts en santé vous recommandent fortement de faire tout ce que vous pouvez pour éviter une prise de poids excessive pendant cette période terrifiante et historique.

Le Dr David Buchin, directeur de la chirurgie bariatrique à l’Hôpital Huntington, observe qu’un grand pourcentage de patients combattant le covid-19 dans l’unité de soins intensifs du centre médical sont obèses. Les patients obèses sont particulièrement difficiles à soigner, a-t-il déclaré, car le traitement consiste à les retourner régulièrement pour optimiser la fonction pulmonaire. De plus, une étude récente a révélé que chez les patients de moins de 60 ans, l’obésité doublait le risque d’hospitalisation pour covid-19.

Je ne suggère pas de commencer un régime strict ou un programme d’exercice intense pendant que vous êtes en quarantaine, mais il y a des choses simples que vous pouvez faire pour prévenir la prise de poids et vous protéger non seulement contre les complications liées à Covid-19, mais aussi contre des maladies comme comme le diabète et les maladies cardiaques qui continueront d’être deux des principales causes de décès après avoir surmonté cette pandémie.

Achetez intelligemment

Quand il s’agit de faire du shopping en quarantaine, il est important de s’organiser, surtout quand il s’agit de manger suffisamment de fruits et légumes (si vous le pouvez, essayez d’en manger cinq portions par jour). Achetez un mélange de produits frais, surgelés et en conserve qui durent au moins une semaine ou plus.

Mangez d’abord des produits frais, puis congelés et en conserve. Rincez les légumes en conserve pour réduire le sodium et assurez-vous de manger des fruits frais ou surgelés quotidiennement, car la teneur en vitamine C des fruits et légumes en conserve, qui est importante pour la santé et l’immunité, est inférieure à celle des fruits frais ou congelés.

Le chef Devin Alexander, qui a chuté de 30 kilogrammes il y a des décennies et ne les a pas remis, a d’excellents conseils pour acheter à petit budget et gérer les envies de quarantaine. Lors de l’achat de produits, par exemple, contrairement à la plupart des autres articles, il a suggéré de rechercher les articles en vente.

La pastèque et les baies sont en vente en été car elles sont de saison et donc très abondantes. C’est aussi quand ils ont le meilleur goût, vous pouvez donc faire des desserts incroyables sans avoir besoin d’ajouter une tonne de sucre.

Alexander a également recommandé d’avoir la salade de chou à portée de main pour quand les envies salées arrivent. Sa recette de salade de coriandre et de chou orange, disponible sur son site Web, satisfait ce désir de manger quelque chose de salé et croustillant d’une manière qui est vraiment bonne pour votre santé. Cela aide si vous vous versez une portion ou deux de légumes, et cela pourrait vous empêcher d’avoir «besoin» de manger un paquet de croustilles. De plus, le chou et les carottes sont économiques, durent des semaines et sont chargés de nutriments qui soutiennent le système immunitaire.

Lorsque vous rentrez du magasin, assurez-vous de mettre des aliments plus sains dans des endroits plus faciles à voir dans votre cuisine. Les envies de nourriture et la faim peuvent être déclenchées simplement en les regardant, alors gardez les aliments les plus indulgents hors de vue et, espérons-le, hors de votre esprit, sur l’étagère supérieure des armoires, à l’arrière du réfrigérateur ou au fond du congélateur.

Gérer le stress

Pendant cette crise mondiale, il est encore plus important que jamais de trouver des moyens de surmonter le stress et de gérer l’anxiété.

Je sais, ce n’est pas facile. Équilibrer les études à domicile, les difficultés financières, la claustrophobie, l’isolement social et la maladie est stressant, mais le stress peut contribuer à une mauvaise alimentation et augmenter la graisse dans l’abdomen (sous les muscles) qui peut contribuer à les maladies cardiaques et le diabète, encore plus que la graisse qui se trouve directement sous votre peau.

Pratiquez la pleine conscience, ce qui signifie faire de votre mieux pour vivre dans le présent au lieu de trop vous soucier de l’avenir. C’est le conseil de Joanne Koegl, une thérapeute conjugale et familiale agréée qui dit à ses patients de prendre le temps de leur journée pour se concentrer sur des choses simples comme la chaleur du soleil, la beauté d’une fleur, le goût d’une bouchée. de chocolat ou un rire d’enfant.

Koegl a recommandé des applications et des sites Web comme Headspace, Calm, The Tapping Solution (une thérapie auto-administrée basée sur l’acupression chinoise qui peut aider à calmer le système nerveux) et la respiration, une thérapie de l’expert en anxiété, le Dr Jud Brewer. Ces ressources et d’autres offrent des services gratuits axés sur la gestion de l’anxiété et du stress liés à Covid-19.

Vous pouvez également pratiquer des soins de base pour contrôler l’anxiété et soulager le stress. Prenez un bain chaud, trouvez un endroit calme dans votre maison et prenez une tasse de thé; Faites de l’exercice, appelez un vieil ami ou envisagez de faire du bénévolat si cela est sûr. Aider les autres vous donne également un sentiment de but et de joie.

Si vous êtes vraiment aux prises avec l’anxiété, il existe des options de télémédecine en santé mentale comme Doctor on Demand et des hotlines de crise disponibles dans les grandes villes du pays. N’ayez pas peur ou ne soyez pas gêné de demander l’aide d’un professionnel.

Dors bien

Un sommeil excessif et un sommeil insuffisant ont tous deux été liés à la prise de poids, à une augmentation de l’appétit et à une détérioration de la glycémie, alors essayez de ne pas abandonner complètement votre horaire de sommeil en vous levant tard. , dormez jusqu’à midi ou restez debout toute la nuit à regarder la télévision.

Essayez de respecter un horaire de sommeil relativement normal, recommandent les experts. C’est beaucoup plus facile à faire si vous suivez les principes de base du sommeil, comme éviter l’excès d’alcool avant de vous coucher, garder votre chambre aussi sombre que possible et la maintenir à environ 18,3 degrés Celsius, et faire de l’exercice régulièrement. Éteignez les nouvelles (et rangez le téléphone) dans les heures précédant le coucher.

Déplacer plus

Passer autant de temps à la maison a une autre conséquence imprévue. Vous brûlez beaucoup moins de calories dans votre vie quotidienne qu’avant la quarantaine, que vous fassiez de l’exercice quotidiennement ou non.

Assis devant l’ordinateur pendant des heures, qu’il s’agisse d’appels professionnels Zoom ou de socialisation, et de rester à la maison le soir et le week-end à regarder la télévision de manière compulsive, et à faire du shopping et à socialiser en ligne, tout cela fait facilement brûler plusieurs centaines de calories moins chaque jour grâce à l’activité et à l’exercice, qui est souvent plus élevé que l’exercice intentionnel pour la plupart des gens. Il est essentiel d’intégrer plus de mouvement et d’être moins assis tous les jours.

Buchin dit à ses patients de s’engager à faire une certaine quantité d’exercice pour «gagner» leur télévision. Par exemple, pour chaque film qu’ils regardent, ils devraient incorporer 20 minutes d’une forme d’activité qui pourrait être de nettoyer, de jouer avec leur famille, de jardiner ou même de se lever tout en parlant au téléphone ou en participant à un appel Zoom.

J’utilise plus que jamais mon Apple Watch ces derniers temps. J’apprécie le rappel de se lever toutes les heures pendant au moins une minute et la possibilité de suivre mon activité quotidienne générale en plus de l’exercice.

Si vous n’avez pas d’appareil de fitness, réglez une minuterie sur votre téléphone ou même votre micro-ondes pour vous rappeler de vous lever toutes les heures et de vous promener dans la maison, de monter et descendre les escaliers plusieurs fois, ou tout simplement de vous étirer l’endroit avant de vous rasseoir.

Comme nous l’entendons à plusieurs reprises sur les nouvelles, nous sommes tous dans le même bateau, et j’espère qu’avec ces conseils, vous et vos proches pourrez maintenir votre poids et rester en forme, en bonne santé et peut-être même un peu moins stressés pendant cette pandémie mondiale.

