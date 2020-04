Comment, qui et quand utiliser les masques selon le dernier guide Santé

Le ministère de la Santé a distribué un guide avec des indications sur l’utilisation des masques. Selon l’institution, bien que la majorité des personnes infectées par COVID-19 soient dues à des contacts avec d’autres personnes présentant des symptômes ”, il existe de plus en plus de preuves du rôle des personnes sans symptômes dans la transmission du virus. ou avec des symptômes légers. ”

Tout d’abord, vous devez distinguer les différents types de masques. Dans ce cas, le Guide de santé fait référence aux masques hygiéniques. “” Un masque hygiénique est un produit non hygiénique qui couvre la bouche, le nez et le menton avec un appuie-tête ou des oreilles. “”

De plus, ils attachent les spécifications techniques de l’UNE pour créer des masques hygiéniques qui peuvent être: non réutilisable pour les les adultes et pour le les enfants ou réutilisable pour les deux.

Qui et quand les utiliser?

Ce type de masque s’adresse à la population sana «générale en bonne santé». Son utilisation est recommandée lorsqu’il est impossible de maintenir la distance de sécurité (1-2 mètres) dans des circonstances telles que le travail, le shopping, à l’intérieur ou dans la rue. Aussi lors de l’utilisation des transports publics.

Compléter l’utilisation avec d’autres mesures de prévention

Gardez à l’esprit que l’utilisation de masques est plus efficace si les mesures de prévention établies sont également suivies, telles que: le maintien d’une distance de 1 à 2 mètres entre les personnes; se laver les mains quotidiennement, également avant et après l’utilisation du masque; évitez de toucher le masque pendant son utilisation, ainsi que de ne pas toucher vos yeux, votre nez ou votre bouche; et couvrez votre bouche avec votre coude lorsque vous toussez.

Recommandations sur le masque hygiénique

Il est recommandé à son tour de ne pas porter le masque pendant plus de 4 heures. Jetez le masque lorsqu’il est mouillé ou détérioré et ne le réutilisez pas s’il n’est pas indiqué. Dans le cas où il peut être réutilisé, les instructions du fabricant doivent être suivies pour le laver.

Pour retirer le masque, il faut le retirer de l’arrière (sans toucher le devant), le jeter dans un seau fermé et enfin se laver les mains.

