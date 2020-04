comment sont les tests sérologiques et moléculaires pour détecter le covid-19 et quels sont les avantages et les inconvénients

L’un des moyens de lutter contre covid-19 consiste à effectuer autant de tests que possible pour détecter la maladie et isoler les patients et leurs contacts potentiels.

Il existe deux principaux types de tests utilisés par les pays en pleine pandémie: les tests sérologiques – que certains endroits appellent «tests rapides» car ils donnent des résultats en 10 minutes – et les tests moléculaires, qui prennent environ deux à trois heures. .

Il existe également des tests pour les antigènes (protéines) du virus du SRAS-CoV-2 (provoquant la maladie), mais le Organisation mondiale de la santé (OMS) ne recommande pas son utilisation.

En quoi consiste chacun, en quoi diffèrent-ils et quelles informations fournissent-ils?

Tests sérologiques

Au lieu de détecter correctement le virus du SRAS-CoV-2 (la cause de covid-19), le test sérologique détecte notre réponse immunitaire contre l’agent pathogène.



Le test sérologique est appliqué à une goutte de sang du patient. LA PRESSE / .

C’est-à-dire qu’à travers une goutte de sang, le test détecte les anticorps produits par le corps pendant qu’il répond ou a répondu à un moment donné à cette infection.

Ces anticorps sont IgM (immunoglobuline M) et IgG (immunoglobuline G), qui se lient au virus pour le désactiver ou l’éliminer.

Mais “vous ne pouvez pas faire confiance aux tests sérologiques pour nous dire si quelqu’un est infecté en ce moment”, a déclaré le médecin à la BBC Mundo. Elitza theel, directeur du laboratoire de sérologie des maladies infectieuses de la clinique Mayo.

QUI non Il recommande ces tests pour diagnostiquer un patient qui a besoin de soins.

La raison en est que eL’organisme peut prendre au moins dixuonze jours pour libérer les anticorps IgM et IgGIl explique, bien que plus tard “ils puissent rester deux ou trois mois (potentiellement plus longtemps) dans le corps avant d’être indétectables, même si le virus est déjà parti”, explique Theel.

Donc ces tests, étant positif, détectent souvent des «anticorps contre les infections passées ou récentes», indique le médecin.

Pendant ce temps, si le test est effectué au début de l’infection ou si la personne a été infectée la semaine dernière, il y a une forte probabilité que le résultat soit négatif, explique le médecin à BBC Mundo. Bruce Ribner, Directeur médical de l’unité des maladies transmissibles de l’hôpital universitaire Emory.



Les tests sérologiques Covid-19 cherchent à détecter des anticorps tels que les IgG. LA PRESSE / .

Des pays comme le Pérou et la Colombie utilisent ces tests. Mais le ministère colombien de la Santé précise que non Il est considéré comme un test de diagnostic pour une infection en cours, mais est utilisé pour «identifier le contact antérieur d’une personne avec le virus du SRAS-CoV-2».

L’Institut national de la santé du Pérou précise également qu’il les utilise pour détecter les infections passées afin de “faciliter la surveillance de la pandémie et d’identifier les potentialités immunologiques”.

Tests moléculaires

Ils sont également appelés tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR) et ce sont ceux recommandés par l’OMS pour confirmer les cas actuels de covid-19, car ils détectent directement l’ARN (acide ribonucléique), c’est-à-dire le matériel génétique du virus, dans les échantillons prélevés dans les sécrétions respiratoires du patient.

“Ce matériel génétique est présent dans le corps avant la formation des anticorps, ce qui signifie que les tests moléculaires peuvent détecter le virus très tôt, dès le début des symptômes”, a déclaré un porte-parole de l’Organisation panaméricaine à BBC News. Santé (OPS).

Contrairement aux tests sérologiques, un résultat positif indique quel patient est actuellement infecté, explique le Dr Theel.

Mais il est également probable que le matériel génétique du virus – bien qu’il soit dans le corps de quelqu’un – n’entre pas dans l’échantillon respiratoire qui est extraitmet en garde Michael Borowitz, directeur de la division de pathologie hématologique de l’hôpital Johns Hopkins.

«Cela peut arriver parce que, par exemple, quelqu’un n’a pas obtenu un bon échantillon de nez. Ou maintenant, nous voyons qu’à mesure que la maladie progresse, le virus peut ne plus être présent dans le nez, mais seulement dans les poumons, donc un échantillon nasal ne contiendra pas de virus “, a déclaré Borowitz à la BBC Mundo.



Le test moléculaire est appliqué à des échantillons des voies respiratoires du patient. LA PRESSE / .

Des pays comme le Mexique, l’Argentine, la Colombie, le Pérou, entre autres dans la région, utilisent ces tests pour détecter les cas de covid-19. Le Brésil utilise également les deux types de tests.

Les tests de l’antigène (protéine) du SRAS-CoV-2 utilisent également des échantillons des voies respiratoires du patient, mais la sensibilité de ces tests varie entre 34% et 80%, selon l’OMS, donc il ne recommande pas leur utilisation.

Le Dr Theel dit également qu’il n’y a jusqu’à présent aucune recommandation d’utiliser ces tests.

Pourquoi des tests rapides sont-ils utilisés s’ils n’excluent pas nécessairement covid-19?

Les tests moléculaires “ne peuvent indiquer que la présence du virus pendant l’infection et n’indiqueront pas si une personne a été infectée puis récupérée”, explique l’Université Johns Hopkins.

En revanche, comme les anticorps persistent lorsque les patients se rétablissent, les tests sérologiques sont utiles pour savoir si une personne – symptomatique ou non – a déjà été infectée et pour avoir une meilleure idée de la véritable propagation de la maladie.



Il n’y a toujours pas de vaccin contre le SRAS-CoV-2. LA PRESSE / .

“Si une personne a été exposée au virus et y a développé des anticorps, cela peut signifier qu’elle a au moins une certaine immunité contre le SRAS-CoV-2”, a déclaré la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA). dans une déclaration envoyée à la BBC Mundo.

“Bien que nous ne sachions toujours pas si la personne est entièrement protégée ou combien de temps dure cette immunité”, ajoute-t-il.

Ces tests peuvent aider les médecins “à mieux comprendre comment se développe la réponse immunitaire contre le virus du SRAS-CoV-2”, explique la FDA, et “peuvent donc également jouer un rôle essentiel dans la lutte contre le covid-19”. »Et dans le calcul de« quand peut-on reprendre le travail et reprendre ses activités normales ».

En outre, “les résultats peuvent également aider à identifier qui peut donner du sang qui peut être utilisé pour fabriquer du plasma convalescent, un produit expérimental pour aider les patients atteints de covid-19 sévères”, poursuit la FDA.

Même l’OMS affirme que les tests sérologiques “seront essentiels pour soutenir le développement de vaccins” contre la maladie.



BBC