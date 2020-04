Conseils d’alimentation pour surmonter la quarantaine Covid-19

Froid, bureau à domicile et peur de grossir! La nutritionniste explique quel est le métabolisme de notre corps, comment il fonctionne dans le froid et la chaleur.

La mise en quarantaine à cause de covid-19 a changé notre vie, nos heures de travail et cela a un impact sur notre état émotionnel ainsi que sur le métabolisme de notre corps.

À la maison, sans le souci de sortir tous les jours pour de nombreuses activités différentes nous sommes plus sédentaires et plus détendus avec les horaires quotidiens. Le bureau à domicile et la peur de grossir et, pour compliquer un peu plus la vie, le froid a tendance à augmenter.

Pourquoi mange-t-on plus dans le froid? Comment fonctionne le métabolisme de notre corps dans le froid et la chaleur? Pourquoi veux-tu manger ce bonbon?

Aliments biologiques sur le marché libre (Photo: Rovena Rosa / Agência Brasil – Photos publiques)

Avec la prolongation de la période de quarantaine, qui nous restreint beaucoup en mouvement, une alimentation saine et réglementée est certainement un excellent allié pour surmonter la quarantaine Covid-19.

Beaucoup d’eau et moins d’aliments préemballés est l’un des conseils donnés par la nutritionniste Izabel Lamounier, la nouvelle interviewée de la météorologue Josélia Pegorim pour le podcast “Clima entre nos”

Izabel Lamounier est maître en nutrition expérimentale à l’USP et également spécialiste en nutrition clinique, métabolisme sportif et nutrition entérale et parentérale.

