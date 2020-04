Conseils pour planifier un voyage au Brésil

Beaucoup aiment voyager, sortir de l’ornière et avoir accès à de nouvelles personnes, cultures, aliments et lieux typiques. Voyager est toujours une excellente occasion de loisir et de plaisir.

Cependant, la situation actuelle résultant de la pandémie ne permet pas de voyager. Au contraire, en raison du nouveau coronavirus, ce qui devrait être fait est de rester à la maison pour réduire la propagation et la propagation du virus.

Quand tout sera fini, il sera alors possible de reprendre la routine. De cette façon, ceux qui envisagent de voyager après la fin de la pandémie, le moment est venu de planifier. Il n’est jamais trop tôt pour commencer à penser aux destinations. Plus la planification est organisée, plus il sera facile de faire le voyage tant attendu.

VOYAGES AU BRÉSIL

Pour voyager au Brésil, la première étape est de s’organiser. C’est alors que la destination, la date, ainsi que des questions telles que l’hébergement, les visites et le montant pouvant être investi pour que la visite se déroule seront choisies.

Conseils pour les destinations de voyage au Brésil:

RÉGION DU NORD

La première pointe dans le nord du Brésil est la ville de Belém, capitale du Pará, l’une des grandes destinations touristiques du pays, étant la deuxième ville la plus visitée en Amazonie. Il accueille des fêtes religieuses comme Círio de Nazaré, des foires de mode comme Amazônia Fashion Week, entre autres. De plus, il attire l’attention sur ses coutumes, plats typiques et paysages naturels.

L’autre astuce est le JALAPÃO STATE PARK, situé dans la région des villes de Mateiros et São Félix do Tocantins. C’est un endroit différent, sans grandes villes, presque pas de téléphone portable et d’Internet. Ce sont des paysages à couper le souffle, avec un accent sur les dunes de Jalapão et les Fervedouros, qui sont de petits lacs qui naissent au milieu de la savane.

RÉGION DU NORD-EST

Mettez en surbrillance la ville de NATAL, connue sous le nom de la mariée du soleil dans le nord-est du Brésil. Les plages, comme Ponta Negra, Artistas et Forte méritent des journées qui leur sont réservées. Les sites historiques et les plats typiques ne manquent pas.

La ville de SALVADOR, capitale de Bahia, doit être incluse dans l’itinéraire de voyage. L’une des destinations touristiques les plus célèbres du pays, elle rassemble des sites saisissants tels que Farol da Barra, Elevador Lacerda et Mercado Modelo.

RÉGION DU CENTRE-OUEST

BONITO, une ville du Mato Grosso do Sul, est très populaire auprès des touristes qui souhaitent visiter le Midwest du Brésil. C’est l’un des points forts de l’écotourisme brésilien, alliant paysages charmants et contact avec la nature.

CALDAS NOVAS est située dans le Midwest, dans l’État de Goiás, la ville est connue pour ses thermes, c’est-à-dire ses piscines d’eau chaude naturelles et artificielles. Cela attire plusieurs touristes, principalement curieux de ce phénomène. Vous y trouverez des parcs, des spas et des stations balnéaires qui offrent un accès aux sources thermales.

RÉGION SUD-EST

Fuyant les grands centres est PETRÓPOLIS, une ville de la région métropolitaine de Rio de Janeiro. Elle a la marque d’être considérée comme la municipalité la plus sûre de Rio, en plus de rassembler des bâtiments historiques de la période coloniale.

GUARUJÁ, à São Paulo, est l’une des meilleures options de plage. Située à Baixada Santista, la ville est le point de rencontre de la plupart des touristes qui souhaitent sortir de l’agitation de la capitale de São Paulo. Ses magnifiques paysages naturels lui ont valu le surnom de Perle de l’Atlantique.

RÉGION SUD

Il est impossible de parler de la région sud du Brésil sans mentionner GRAMADO et CANELA. Les villes voisines ne sont séparées que par 10 kilomètres et font partie de la Serra Gaúcha, en plus d’être toujours en tête de liste des meilleures destinations hivernales du pays.

Passant du froid à la chaleur, il vaut la peine de profiter des plages de FLORIANÓPOLIS. La capitale de Santa Catarina est connue comme Ilha da Magia en raison de ses belles plages et de ses paysages naturels. Il dispose également d’une bonne infrastructure.

