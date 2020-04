Coronavirus: avez-vous besoin de désinfecter les robinets, boutons et interrupteurs dans la maison?

La taux de contagion élevéio (R0) de nouveau coronavirus, estimé par l’OMS à l’heure actuelle de 1,4 à 2,5, est l’une des raisons qui ont contraint les autorités, tant sanitaires que gouvernementales, non seulement à l’isolement, mais aussi à prendre une série de mesures pour y mettre fin, ou au moins ralentir sa propagation. Nous devons respecter la distance sociale et nous ne pouvons pas quitter la maison pour ne pas être infectés, mais quand nous devons le faire pour les exceptions qui y sont autorisées, le slogan est donc n’introduisez pas le virus à la maison.

En plus de ses voies de propagation, que ce soit par transmission directe ou par des objets, les autorités sanitaires mondiales ont eu un impact sur sa durabilité. Le nouveau coronavirus “Peut survivre sur une surface de quelques heures à plusieurs jours”Les études de l’OMS le soulignent. Ainsi, et selon la plus haute organisation mondiale de la santé, le la prévention, nettoyage y désinfection sont les clés pour supprimer tout vecteur de la COVID-19.

Alors oui, c’est dû nettoyage et désinfection extrêmes de tous les objets d’usage courant susceptibles d’une plus grande utilisation dans nos maisons, comme les boutons, les téléphones, les robinets ou les interrupteurs, pour éviter ou éliminer leur contamination et qu’ils deviennent des surfaces de transmission du virus.

Comment éviter d’introduire le coronavirus à la maison

Bien que la probabilité de nous infecter à travers des surfaces isolées dans une maison est faible, selon l’OMS, “un objet peut être contaminé lorsqu’une personne infectée par COVID-19 le touche, ou tousse ou éternue dessus”. De cette façon, le mantra d’un hygiène méticuleuse cela reste primordial. Pas seul personnelsinon avec notre environnement. Chaque précaution est peu pour réduire les options de contagion.

DOCUMENT (.)

En plus d’instructions telles que retirer nos chaussures, nettoyer les écrans de nos téléphones ou lunettes, porter des gants et un masque ou se laver les mains avec du savon et de l’eau, il est également extrêmement important de transférer ces routines de nettoyage avec des surfaces couramment utilisées telles que boutons, robinets e interrupteurs, qui sont généralement les premiers éléments que nous touchons en entrant dans la maison. “Portes, poignées, chiffons, téléphone ou télécommande, il est essentiel de les désinfecter constamment avec de l’ammoniaque”, partage de Cleaning Services Madrid.

Ces surfaces moins poreuses sont idéal pour le virus à infecter comme première voie d’entrée. Par exemple, une étude récente du «New England Journal of Medicine» a mis la permanence dans le cuivre à 4 heures, 24 en carton, 48 en acier inoxydable et jusqu’à 72 en plastique.

Nettoyer et désinfecter

Il est non seulement nécessaire de nettoyer, mais aussi de désinfecter. Quelque chose d’indissoluble dans le contexte actuel. Idéalement, nettoyez d’abord avec savon et eau, pour éliminer la saleté et la plupart des germes, puis désinfecter, pour tuer les bactéries et autres germes. Pour ces derniers, des agents chimiques tels que l’éther, alcool à 70%, la eau de javel sans détergent, les désinfectants contenant du chlore et l’acide peracétique sont utiles, selon Wang Zhou, médecin en chef du Wuhan Center for Disease Control. Bien que “certains produits remplissent également une fonction de désinfection lingettes bébé, dans la composition de laquelle il y a aussi de l’alcool “, précise les services de nettoyage de Madrid.