Coronavirus | Bars et restaurants: comment ils rouvriront pendant la désescalade

Le plan de désescalade approuvé par le Conseil des ministres comprend l’un des secteurs les plus touchés par la pandémie de coronavirus: celui de l’hôtellerie. Les restaurants, bars et cafés ont vu la quasi-totalité de leur activité disparaître depuis le déclenchement de l’état d’alerte le 14 mars. Cependant, comme l’a annoncé le Premier ministre, Pedro Sánchez, lors de sa comparution devant les médias mardi, le processus de réactivation de ces établissements commencera dans un proche avenir. Ci-dessous, nous détaillons comment il se développera dans chacune de ses quatre phases.

-Phase 0: C’est la période où nous sommes déjà et La désescalade débutera par la réouverture des restaurants et cafés avec un service de livraison de plats à emporter. Dans cette phase de préparation, la consommation ne sera pas autorisée dans ces locaux.

-Phase 1: Il commencera le 11 mai dans toutes les provinces qui remplissent les conditions requises et commencera sur les îles de Formentera, La Graciosa, La Gomera et El Hierro le 4 mai. Il comprendra l’ouverture de terrasses, bien qu’avec des restrictions. Ainsi, il sera limité à 30% des tables autorisées les années précédentes sur la base de la licence municipale, garantissant le respect des distances de sécurité. Ces locaux peuvent disposer d’un plus grand nombre de tables si leur mairie permet plus d’espace disponible, en respectant un ratio table / surface de 30% et avec une augmentation proportionnelle de l’espace piéton sur le même tronçon de voie publique.

-Phase 2: Cela pourrait commencer vers le 25 mai. Les cafétérias, bars et restaurants pourront ouvrir des espaces intérieurs. Plus précisément, le plan du gouvernement précise que la consommation sera autorisée dans ces locaux, avec service à table, respectant la séparation requise entre eux et entre les clients. Les limites de capacité seront de 1/3 de l’établissement. La consommation doit se faire en position assise. Ces entreprises vendent également des plats à emporter.

-Phase 3: Il devrait avoir lieu dès juin. La capacité des locaux sera étendue à un maximum de la moitié de leur capacité. De plus, les clients seront autorisés à se tenir au bar, mais il doit y avoir une séparation minimale de 1,5 mètre entre les personnes qui s’y trouvent. Dans les terrasses, la capacité sera limitée à 50% des tables autorisées les années précédentes sur la base de la licence municipale. Ces négociateurs pourront disposer de plus de tables si leur conseil municipal laisse plus d’espace en respectant un ratio table / surface de 50%.