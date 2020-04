Coronavirus: Bonus Santé et Vie au Venezuela: quel est le montant et comment savoir si je suis bénéficiaire?

Nicolás Maduro a communiqué le mercredi 22 avril le début de la livraison du bonus santé et vie via le système de cartes Homeland. Face à cette situation alarmante du coronavirus, le régime vénézuélien a disposé d’une somme d’argent pour venir en aide à la population. L’aide financière est de 350 000 bolivars, le montant équivalent à 2,41 dollars. La Banque centrale du Venezuela est chargée d’effectuer le change.

Prérequis

Pour bénéficier de cette aide financière, vous devez être inscrit dans l’instrument de protection sociale. La date limite pour demander l’aide sera du 22 avril au 30 avril inclus.

La famille recevra l’argent via la plateforme Patria et progressivement au cours des jours indiqués par le régime vénézuélien.o. Avant d’aller retirer de l’argent, le régime enverra un SMS avec le numéro 3532 via l’application “veMonedero”. Le montant que vous recevez peut être utilisé pour payer des factures Corpoelec ou tout autre service.

Avant de procéder à cette aide, la Homeland Platform conseille à l’utilisateur d’évaluer sa participation au système d’échange ou les différentes options à enregistrer avant d’envoyer la ressource à la banque.

Aide Guaidó

D’un autre côté, le président par intérim du VenezuelaJuan Guaidó a informé la société vénézuélienne que les services médicaux recevraient un revenu mensuel de 100 $ pour les trois prochains mois. Guaidó a annoncé mercredi dernier cette mesure accordant aux travailleurs un délai de dix jours pour demander cette aide financière.