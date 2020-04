Coronavirus de dernière minute | Le gouvernement et les communautés se mettront d’accord mardi sur les prix maximum des masques

La Commission interministérielle des prix des médicaments, qui comprend divers ministères et différents départements de toutes les communautés autonomes, aura lieu mardi le prix maximum de vente de masques, gants et gels hydroalcooliques, lors d’une réunion télématique qui débutera à 17 h 00.

Une fois la décision prise concernant les montants, la Direction Générale du Portfolio Commun des Services du SNS et de la Pharmacie préparera un document avec l’accord, tel que publié au BOE dimanche dernier. Cette commande, en outre, oblige tous ces articles à être étiquetés avec des informations sur les consommateurs telles que leur nom, leur composition, la durée d’utilisation recommandée ou des instructions sur la façon de les installer, les utiliser et les entretenir, les manipuler et les éliminer.

Qui appellera les pourparlers pour la reconstruction économique et sociale de l’Espagne?

Le Congrès des députés. Cela a été confirmé par la porte-parole du gouvernement et ministre des Finances, María Jesús Montero, lors d’une conférence de presse. Interrogé sur le format des soi-disant nouveaux pactes de la Moncloa, Montero a indiqué que “le moins est le format de cette réunion”, mais “qu’il y ait un dialogue” et “vous pouvez travailler dès que possible”. “Pour le gouvernement, l’important est qu’un accord soit produit, peu importe qu’il s’agisse d’une table de fête ou d’une commission”.

Cela a été expliqué lors de sa comparution après la fin du cycle de consultations des partis entamé par le Premier ministre, Pedro Sánchez, qui a rencontré ce matin le chef de l’opposition, Pablo Casado. Enfin, et comme Casado l’avait prévu, ces «conversations pour la reconstruction économique et sociale de l’Espagne», telles que Montero les a définies, commenceront comme une commission du Congrès, qui décidera «du jour, de l’heure et de la le format de la réunion, que le gouvernement souhaite le plus tôt possible ».

Montero a ajouté que Sánchez a également rencontré la Fédération espagnole des municipalités et provinces (FEMP), avec laquelle il a accepté de se réunir tous les 15 jours et qu’il s’est montré “avec une main tendue vers la coordination et la coopération”.

Dans quelles conditions Casado a-t-il mis Sánchez à participer au tableau sur le coronavirus?

Qu’il se développe dans une commission parlementaire, principalement. Après avoir rencontré ce matin le Premier ministre, Pedro Sánchez, le chef de l’opposition, Pablo Casado, a demandé que la réédition des pactes de Moncloa soit “une commission au Congrès pour discuter des mesures économiques, sociales et sanitaires” .

Cette commission, a déclaré Casado, devrait être “ouverte aux experts”, et a donné comme exemple la commission sur les pactes de Tolède. De même, il a demandé à la commission de représenter les partis “proportionnellement aux résultats des dernières élections”. De plus, la commission proposée par Casado devrait pouvoir “soumettre des propositions” au Parlement.

De même, Casado a avancé les demandes qu’il a adressées à Sánchez pour soutenir la prolongation de l’état d’alarme que l’exécutif prévoit de demander ce mercredi. Parmi ces mesures, qu’il a présentées en “trois blocs”, il y a d’abord, sur l’urgence sanitaire, “garantir un matériel suffisant aux agents de santé et aux travailleurs”, la réalisation rapide de tests massifs et le “respect de nos morts”, fournissant les chiffres “d’une manière fiable”, et déclarant le deuil national.

Dans le domaine économique, il a demandé un «paiement immédiat» aux personnes ayant souscrit à un ERTE, une liquidité suffisante pour les travailleurs indépendants et les entreprises, et une exonération du paiement des droits de succession pour les héritiers des victimes du coronavirus.

Concernant ce qu’il a défini comme des «libertés démocratiques», Casado a demandé à Sánchez de «réhabiliter le portail de la transparence», en y incluant le procès-verbal du comité d’experts. De même, il a transféré que la “liberté d’expression”, la neutralité de la télévision publique et une plus grande transparence vis-à-vis des médias privés doivent être garanties.

Quelle ordonnance la Cour suprême a-t-elle rendue au gouvernement?

Qu’elle adopte «toutes les mesures à sa disposition pour qu’elle se déroule efficacement la meilleure la protection signifie la distribution des professionnels de la santé »et de faire rapport à la Haute Cour sur ces mesures tous les 15 jours. Il s’agit d’une mesure conservatoire propre imposée par la troisième chambre de la Cour suprême, afin de “préserver le droit fondamental à l’intégrité physique et le droit à la santé des professionnels de santé”.

Dans le même ordre, il est estimé que l’exigence de la Confédération des syndicats médicaux (CESM) de demander instamment aux centres de santé de fournir ces mesures de protection sans objet.

Quel montant la Generalitat paiera-t-elle aux hôpitaux prévus pour chaque sortie de l’unité de soins intensifs?

Un total de 43 400 euros pour chaque patient qui sort après avoir traversé une unité de soins intensifs (USI) dans un hôpital concerté. Ceci est ordonné par un décret-loi annoncé par le gouvernement qui comprend des mesures budgétaires pour le système de santé complet à usage public en Catalogne (SISCAT), dont le système de paiement a été temporairement suspendu. Les centres affiliés au SISCAT recevront «mensuellement un acompte correspondant à la facturation du mois de février 2020, en acompte».

En plus des 43 000 euros pour l’inscription à l’USI, ils seront payés 2500 euros si le patient a été hospitalisé hors soins intensifs jusqu’à 72 heures, et 5000 si ce sont des séjours plus élevés. Pour chaque sortie dans les hôpitaux de campagne, 1 381,30 euros seront payés; 942,08 euros pour les hospitalisations à domicile et 93 euros pour les tests PCR.

Quel est le montant que l’Espagne demandera au Conseil européen?

Entre un billion et 1,5 billion d’euros. Telle est la proposition que l’Espagne soumettra au Conseil européen ce jeudi, à condition qu’elle soit financée par une dette européenne perpétuelle, pour faire face à la reprise économique après la pandémie, rapporte Efe.

Le fonds servirait, soutient le gouvernement, à financer des mesures de reconstruction en accordant une attention particulière aux secteurs les plus touchés par la fermeture des activités ou par des mesures de confinement, comme les transports et le tourisme. De même, il demandera que les éléments de ce fonds soient versés aux pays sous forme de transferts directs et non de prêts, pour protéger la dette publique.

Qu’est-ce qui a été décidé lors de la réunion du gouvernement et de la FEMP?

Comme l’a expliqué le président de la Fédération espagnole des municipalités et provinces (FEMP), également maire de Vigo Abel Caballero, les municipalités vont pouvoir utiliser l’excédent de 2019, ce qui représente une 3 830 millions d’euros et 7 000 millions de restes des années précédentes pour la «reconstruction sociale et économique» de chaque commune dans la crise des coronavirus. Pour déterminer comment cet investissement sera abordé et avec quelles mesures concrètes, la FEMP rencontrera cette semaine le ministre de la Santé, Salvador Illa, et avec le quatrième vice-président et chef de la transition écologique, Teresa Ribera, chargé de coordonner l’assouplissement des mesures restrictives pour contenir le COVID-19.

Quelles sont les perspectives pour la Banque d’Espagne si l’internement se poursuit?

Très négatif. Dans un rapport publié par l’institution, on s’attend à ce que les économies espagnoles se contractent en 2020 entre 6,6% et 13,6% en raison de l’effet de la crise de la coronavirus. La clé pour que l’impact soit plus ou moins important, explique la Banque d’Espagne, réside dans la durée de l’emprisonnement. De même, le rapport indique que le déficit public se clôturera cette année entre 7% et 11% du PIB, contre 2,6% en 2019, et que la dette publique pourrait toucher 120% du PIB, contre 95,5 % du PIB en 2019.

Par étapes, le rapport de la Banque d’Espagne explique que si le confinement dure 8 semaines, le PIB se contractera entre 6,6% et 8,7%, selon que l’activité se normalise ou non avant la fin de l’année. Dans l’hypothèse où l’internement durerait jusqu’à 12 semaines, la contraction économique passerait à 13,6%, si elle atteignait également fin 2020 sans parvenir à une normalisation de l’activité, notamment dans les secteurs de l’hôtellerie et des loisirs.

Qu’a-t-on dit lors de la conférence de presse du comité technique à propos du discours prononcé dimanche par le chef d’état-major de la garde civile?

EFE / MONCLOA

Le l’équipement technique a fermé les rangs autour du général José Manuel Santiago. Après son intervention dimanche lors de la conférence de presse quotidienne télématique, au cours de laquelle le chef de cabinet de l’institut armé a évoqué la lutte contre les canulars et «Minimiser ce climat contrairement à la gestion de crise par le gouvernement»Ce qui a suscité la controverse, Santiago a rappelé ses 40 ans d’expérience dans la lutte contre l’ETA et ses missions au Salvador, en Bosnie ou en Libye. Et il a ajouté: «S’il y a une chose que j’ai apprise, c’est que la première chose est les gens et qu’il n’y a pas d’idéologies. Tout d’abord, les gens. Nous sommes tous ici, vous tous, une équipe », a-t-il dit, avant de recevoir les applaudissements des personnes présentes.

[España supera los 200.000 contagios por coronavirus, que deja más de 20.800 fallecidos]

Le directeur du Centre de coordination des alertes et des urgences sanitaires, Fernando Simón, a affecté le fait que l’équipe technique travaille “avec la plus grande honnêteté possible” et “Très exposé” à toute critique ou éloge. Et ajouté: “Utilisez les défauts dans les discours, utilisez une terminologie ou des phrases lorsque nous sommes à la limite de notre capacité et la résistance à nous nuire, ce n’est pas une chose décente. “

Qu’est-ce que le BOE a publié ce lundi?

Le Journal officiel de l’État (BOE) contient une résolution sur les nouveaux prix de vente avant taxes du gaz de pétrole liquéfiés par canalisation. Cela indique que la durée variable au 21 avril sera de 51,6345 cents le kilo selon ce qui est consommé dans le facture de gaz, soit 16,2682 cents le kilogramme de moins que les dispositions de la résolution du 11 mars 2020.

Le décret royal 463/2020, du 14 mars, déclarant l’état d’alarme, a permis dans son article 17 que le L’État peut fixer les prix du gaz et de l’électricité, décider de la répartition des réserves de pétrole et de gaz, rationner l’approvisionnement en carburant et supprimer les subventions aux énergies renouvelables. Dans ce cas, les prix ont été baissés.

Comment allez-vous désamorcer les vols AENA?

En trois phases, en donnant la priorité aux vols intérieurs, puis à ceux qui partent vers les pays de l’UE et enfin aux correspondances avec les autres pays. C’est ce qu’a déclaré le président de l’AENA, Maurici Lucena, qui a tenu une vidéoconférence avec les rois, selon des sources de la Maison royale. De plus, l’AENA a lancé un plan appelé Operational Recovery Group pour établir des protocoles visant à garantir la protection des passagers dans les zones de contact, telles que les files d’attente. D’autres aspects envisagés par l’AENA lors du redémarrage de l’activité aéroportuaire sont la désinfection des terminaux, la fourniture de masques, de gants et de gels désinfectants, le contrôle de la capacité des commerces et des restaurants et les distances entre les passagers.

Combien de masques sont attendus ce lundi de Chine?

Environ 900 000 et un million de gants. Le directeur du cabinet du chef d’état-major de la défense (Jemad), Carlos Pérez Martínez, a déclaré lors de la conférence de presse du comité technique qu’un avion opéré par le ministère de la Défense atterrirait cet après-midi à la base de Torrejón de Ardoz à partir de de Shanghai. Ces masques s’ajoutent aux 12 millions d’unités qui sont arrivées dimanche lors d’un vol de l’Air Force.

Qu’a annoncé le président de Vox, Santiago Abascal?

Qu’il portera plainte ce lundi contre Pedro Sánchez et le gouvernement, qu’il qualifie de “liberticide”. Il le fera pour les délits de “grave imprudence entraînant la mort, les blessures graves par négligence et les délits contre les droits des travailleurs pour omission des mesures de sécurité”.

Ajoutez également un plainte auprès des tribunaux d’instruction par les déclarations du chef d’état-major de la garde civile ce dimanche sur “la minimisation de ce climat contraire à la gestion de crise par le gouvernement”. Abascal demande que «ceux qui ont donné l’ordre d’allouer des ressources à la garde civile pour« minimiser ce climat »soient clarifiés, enquêtés et condamnés.

Jeudi dernier, le PSOE a présenté au parquet général une plainte de plusieurs tweets Vox entre le 18 janvier et le 7 avril, comprenant que ces messages reflétaient une “incitation manifeste et répétée à la haine” et qu’ils “blessaient” honneur.

Qu’est-il arrivé au directeur de l’Agence espagnole des médicaments et des produits de santé?

La directrice de cette agence rattachée au ministère de la Santé, María Jesús Lamas, était proposition de sanction pendant Pâques pour avoir sauté l’état d’alarme quand il se rendait chez lui à Saint-Jacques-de-Compostelle, où il vit avec sa famille. Le ministère de la Santé justifie que Lamas est un “Travailleur essentiel” qu’elle peut déménager de son lieu de travail à son domicile, bien que le directeur de l’Aemps ait indiqué dans un communiqué qu ‘«elle ne souhaite aucun malentendu et, par conséquent, a décidé de respecter toute résolution, y compris la paiement dérivé d’un fichier, si c’était le cas ».

Combien d’admissions et de sorties ont eu lieu dimanche à l’hôpital de campagne IFEMA?

25 et 83, respectivement. En d’autres termes, pour chaque personne qui est entrée, trois ont été libérées. Ce sont les données fournies par Twitter par le directeur du centre habilité à l’IFEMA, Antonio Zapatero. Le nombre total d’admissions depuis l’ouverture de l’hôpital est de 3 744, dont 3 230 sont sortis, représentant 86% des patients. Aux premières heures de la journée de lundi, 503 patients ont été admis, dont 8 aux soins intensifs.

Bonjour, 20 avril, # HOSPITALIFEMA, l’activité à ce jour, 3744 revenus totaux, 3230 sorties (86%), hier 25 admissions et 83 sorties. 503 hospitalisés aujourd’hui 8 en USI. Nous continuons💪💪💪 pic.twitter.com/v5Idipy4SO – AntonioZapatero (@ZapateroAntonio) 20 avril 2020

Un bateau de croisière a-t-il atterri lundi dans le port de Barcelone?

Oui, avec un total de 168 passagers espagnols, portugais et français qui a voyagé à bord du navire de croisière Costa Deliziosa à partir de Costa Cruises et n’avait pas mis les pieds sur un terrain solide depuis plus d’un mois. Le ministère de la Santé a autorisé le débarquement de ces personnes, qui s’étaient embarquées au début de l’année pour faire le tour du monde et ont été surprises par les restrictions de mobilité dues à l’urgence sanitaire du coronavirus en haute mer. La dernière fois que ce bateau de croisière a accosté, c’était le 14 mars, alors qu’ils étaient en Australie, et le reste du passage mettra le cap sur Gênes, où ils espèrent arriver le 21 avril.

Comment se terminera la ligue de basket-ball Endesa?

Si les dates le permettent, avec un exprimer la concurrence parmi les 12 meilleurs finalistes au moment de la suspension du tournoi qui se tiendra dans un seul lieu. Cela a été rapporté par le ACB , qui a défini la 31 mai comme date maximale pour décider du calendrier de cette compétition et de son lieu. Un concours qui, en tout cas, se terminerait le 10 juillet comme dernière date. Si ces délais ne peuvent être respectés, le tournoi sera déclaré nul. De même, l’ACB a annoncé que cette année il n’y aura pas de mises à niveau ou de diminutions.

Cela a été convenu par les clubs, selon un communiqué de la compétition elle-même. La ligue express se développerait ainsi: deux groupes seraient créés, A et B, de six équipes qui se joueraient sur un seul tour. C’est-à-dire, cinq matchs. Le leader du groupe A jouerait une demi-finale en un seul match contre le deuxième du groupe B, et le leader du groupe B affronterait le deuxième du groupe A. Les vainqueurs de ce match iraient à la finale, qui se jouerait également en un seul match.

Les équipes qui formeraient les groupes ont déjà été décidées. Dans le groupe A Les concurrents suivants seraient en lice: le FC Barcelone, l’Iberostar Tenerife, le RETABet Bilbao, le KIROLBET Baskonia, Unicaja et Joventut de Badalona. Le groupe B Il serait composé de: Real Madrid, Casademont Zaragoza, MoraBanc Andorra, Valencia Basket, San Pablo Burgos et Herbalife Gran Canaria.

Comment réagissent les marchés ce lundi?

Vers le bas. Le principal indicateur de la Bourse espagnole, l’IBEX35, a chuté de 0,46% au début, à 6 482,20 points, entraînant un effondrement historique du prix du pétrole. A la clôture, la sélection espagnole a étendu diminution de 0,64% jusqu’à 6 831,50 entiers.

Combien de cas de coronavirus existe-t-il dans le monde?

Plus de 2,4 millions d’infections. Cela se reflète dans les données disponibles en temps réel de l’Université Johns Hopkins, qui prévient également que le taux de mortalité est supérieur à 166 000 depuis le début de la pandémie et la élevé dépasse 636 000.

France: Il y a un total de 19718 décès —395 au cours des dernières 24 heures—, 112 606 cas confirmés et 30 610 hospitalisés. Le Premier ministre français, Édouard Philippe, a interprété dimanche ces données comme une diminution progressive des infections et des décès, tout en reconnaissant que la crise sanitaire “n’a pas été surmontée”. Philippe a assuré qu’à partir du 11 mai l’activité dans les entreprises, les commerces, les écoles et les moyens de transport se développera, sans signifier un retour à la normalité. USA: Dimanche, il a atteint 41 379 décès dus à COVID-19 et certains États ont choisi d’assouplir les mesures de distanciation sociale, comme les républicains du Vermont ou du Texas et les démocrates du Minnesota et du Montana. Le président Donald Trump a insisté dimanche qu’il souhaitait envoyer des experts en Chine pour enquêter sur la source de l’épidémie. En outre, les républicains et les démocrates continuent de rechercher un accord pour reconstituer les fonds des petites entreprises.Royaume-Uni: ce lundi a enregistré 449 morts, son plus faible nombre de morts en une journée au cours des deux dernières semaines, selon le ministère de la Santé. Le total des morts atteint 16 509, tandis que les contagions détectées s’élèvent à 124 743 après avoir enregistré 4 676 nouveaux positifs. Après la controverse qui a suivi ce qui a été publié ce dimanche dans le Sunday Times au sujet de la présumée négligence de la pandémie pendant cinq semaines par le Premier ministre, Boris Johnson, Avant de tomber malade, le porte-parole du gouvernement britannique a indiqué que le premier ministre récupère dans sa résidence rurale constamment mis à jour et informé.Allemagne: Les établissements de moins de 800 mètres carrés peuvent ouvrir tant que la distance sociale est garantie et que les éléments de protection sont distribués. Dans ce pays, le cinquième en incidence, il y a 145 742 infections et 4 642 décès.Chine: Le nombre de nouveaux cas continue de baisser, ainsi que dans le cas des cas “importés” d’autres pays. Dimanche, il n’y a eu aucun nouveau décès.Nouvelle Zélande: Il prévoit d’abaisser les mesures de confinement à partir du 28 avril, afin que la porte soit ouverte à des activités telles que la construction, la fabrication et la foresterie mais ne permette pas la vie sociale. Les écoles et l’enseignement préscolaire ouvriront le 29 pour les familles dans le besoin. Avec 1 100 cas et 12 décès, la Nouvelle-Zélande a l’un des taux de contagion les plus faibles, à 0,48%.Danemark: Les coiffeurs et les auto-écoles, entre autres petites boutiques, pourraient commencer à ouvrir ce lundi. Il y a eu 6 879 cas de coronavirus et 321 décès, mais le nombre de personnes admises a diminué ces dernières semaines.

Recommandations santé

Le Département de la santé a recommandé une hygiène des mains fréquente (lavage à l’eau et au savon ou avec des solutions alcoolisées), en particulier après un contact avec des personnes malades ou leur environnement. Ils recommandent également d’éviter tout contact avec des personnes présentant des signes de troubles respiratoires, tels que toux ou éternuements, se couvrir la bouche et le nez avec des mouchoirs jetables, ou tousser ou éternuer et se laver les mains. Les mêmes mesures génériques qui sont fréquemment recommandées pour lutter contre la propagation d’autres maladies respiratoires comme la grippe.

Parallèlement, la Commission européenne a lancé un site Web contenant des recommandations sur la santé et des informations sur le coronavirus. Vous pouvez le vérifier ici.

[A quién y cómo está afectando el COVID-19 en Italia y seguramente España]

Données contre la désinformation

Dans ce lien, vous pouvez suivre, à travers une infographie interactive, l’évolution du coronavirus à travers la planète, avec des chiffres officiels de personnes infectées, décédées et également de personnes qui se sont rétablies après avoir souffert de Covid-19, également connue sous le nom de pneumonie de Wuhan . Dans ces cas, l’information est aussi nécessaire que la lutte contre la désinformation. Nous avons compilé ici, ici et ici les plus gros canulars à ce sujet. Et dans cet espace, vous pouvez consulter le résumé de toutes les informations et vérifications que nous avons publiées.

[Quién está padeciendo el COVID-19 del nuevo coronavirus]