Coronavirus en Italie: 178 972 infectés et 23 660 décès

Le coronavirus a laissé un total de 178 972 infections en Italie depuis le début de la pandémie, dont 108 257 sont actives. En outre, 23 660 personnes sont décédées et 47 055 ont été libérées, tandis que 80 589 sont isolées. Ce sont les données que la Protection civile du pays transalpin a offert ce samedi dans son bulletin quotidien.

En une journée, 3 047 nouvelles infections et 433 nouveaux décès ont été enregistrés, contre 482 signalés hier, selon les données publiées par la Protection civile.

En Espagne, 195 944 cas de contagion par coronavirus, 20 453 décès et 77 357 patients récupérés ont été enregistrés, ce qui représente déjà 39,4% du nombre total de personnes infectées. Ce sont les chiffres que le ministère de la Santé a publiés dans le bilan quotidien à 11h30 ce dimanche alors que 36 jours sont dans un état d’alerte prolongé.

Recommandations santé

Le Département de la santé a recommandé une hygiène des mains fréquente (lavage à l’eau et au savon ou avec des solutions alcoolisées), en particulier après un contact avec des personnes malades ou leur environnement. Ils recommandent également d’éviter tout contact avec des personnes présentant des signes de troubles respiratoires, tels que toux ou éternuements, se couvrir la bouche et le nez avec des mouchoirs jetables, ou tousser ou éternuer et se laver les mains. Les mêmes mesures génériques qui sont fréquemment recommandées pour lutter contre la propagation d’autres maladies respiratoires comme la grippe.

Parallèlement, la Commission européenne a lancé un site Web contenant des recommandations sur la santé et des informations sur le coronavirus. Vous pouvez le vérifier ici.

Données contre la désinformation

Dans ce lien, vous pouvez suivre, à travers une infographie interactive, l’évolution du coronavirus à travers la planète, avec des chiffres officiels de personnes infectées, décédées et également de personnes qui se sont rétablies après avoir souffert de Covid-19, également connue sous le nom de pneumonie de Wuhan . Dans ces cas, l’information est aussi nécessaire que la lutte contre la désinformation. Nous avons compilé ici, ici et ici les plus gros canulars à ce sujet. Et dans cet espace, vous pouvez consulter le résumé de toutes les informations et vérifications que nous avons publiées.

