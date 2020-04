Coronavirus en Italie: près de 184 000 infections et 24 648 décès

Un total de 183 957 personnes sont infectées par un coronavirus en Italie, dont 107 709 sont des cas actifs, tandis que 24,648 des gens sont morts depuis le début de la pandémie et 51 600 les patients sont sortis. Ce sont les données mises à jour ce mardi par la Protection civile du pays transalpin.

La nombre de morts par jour notifié ce mardi de 534, Il a connu un rebond par rapport aux trois derniers jours, alors que le deuxième jour de réduction des cas est enchaîné actuellement positif, qui ont tombé en 528 au cours des dernières 24 heures, jusqu’aux 107 709 patients souffrant actuellement du coronavirus.

Le nombre total d’infections depuis l’apparition du foyer en Italie le 21 février s’est élevé à 183,957, ce qui implique une augmentation de 2 729 par rapport à lundi, un peu plus élevée que les données de la veille. Cependant, la tendance à la réduction de la transmission des maladies se poursuit.

Depuis hier, il y a 2723 nouveaux patients COVID-19 qui a reçu le haut et le nombre de personnes hospitalisées et admises aux soins intensifs continue de baisser.

Le président du gouvernement de l’Italie, Giuseppe Conte, a annoncé ce matin sur sa page Facebook qu’à la fin de la semaine, il communiquera plan de réouverture du pays, qu’il espère être lancé du 4 mai. Par la suite, Conte a présenté au Sénat en termes généraux sa stratégie vers la “Phase 2”, qui implique l’utilisation de masques jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin, ainsi qu’une nouvelle aide de 50 000 millions d’euros.

En Espagne, le nombre de personnes infectées dépasse déjà 204 000 et le nombre de personnes décédées est supérieur à 21 000. Depuis lundi, ils ont été informés 3968 nouveaux cas et 430 décès, des chiffres supérieurs aux données quotidiennes d’hier – 3 230 et 399 respectivement – qui peuvent être attribués à ce que les techniciens ont surnommé le “Effet mardi”, ou le retard dans les rapports de cas du week-end.

Recommandations santé

Depuis les soins de santé, ils ont recommandé une hygiène des mains fréquente (lavage à l’eau et au savon ou avec des solutions alcoolisées), en particulier après un contact avec des personnes malades ou leur environnement. Ils recommandent également d’éviter tout contact avec des personnes présentant des signes de troubles respiratoires, tels que toux ou éternuements, se couvrir la bouche et le nez avec des mouchoirs jetables, ou tousser ou éternuer et se laver les mains. Les mêmes mesures génériques qui sont fréquemment recommandées pour lutter contre la propagation d’autres maladies respiratoires comme la grippe.

Parallèlement, la Commission européenne a lancé un site Web contenant des recommandations sur la santé et des informations sur le coronavirus. Vous pouvez le vérifier ici.

Données contre la désinformation

Dans ce lien, vous pouvez suivre, à travers une infographie interactive, l’évolution du coronavirus à travers la planète, avec des chiffres officiels de personnes infectées, décédées et également de personnes qui se sont rétablies après avoir souffert de Covid-19, également connue sous le nom de pneumonie de Wuhan . Dans ces cas, l’information est aussi nécessaire que la lutte contre la désinformation. Nous avons compilé ici, ici et ici les plus gros canulars à ce sujet. Et dans cet espace, vous pouvez consulter le résumé de toutes les informations et vérifications que nous avons publiées.

