Coronavirus en Italie: près de 200 000 cas et près de 27 000 décès

Un total de 199,414 infections à coronavirus en Italie, 105 813 cas actuellement actifs, 26 977 décédé et 66 624 les patients qui sont sortis après avoir surmonté le virus. Ce sont les données que la Protection civile du pays transalpin a proposé ce lundi dans son bulletin quotidien.

Au cours des dernières 24 heures, ils ont rejoint 1739 nouveaux cas -en face de 2324 la veille- et 333 décédés, un chiffre supérieur aux données de dimanche, qui étaient de 260, bien que inférieures à celles des dernières semaines, selon les données présentées par le chef de la protection civile, Angelo Borrelli.

En ce moment, il y a 20 353 patients hospitalisés présentant des symptômes, tandis que le nombre de patients admis soins intensifs il était de 1 956, ce qui signifie qu’il continue de diminuer par rapport aux jours passés (53 de moins que le dimanche).

Le gouvernement italien a déjà souligné ce dimanche la clés du plan de désescalade; une stratégie graduelle dans laquelle la distance sociale sera maintenue et que commencera le 4 mai avec la réouverture des parcs et jardins et la permission de visiter des proches.

Ensuite, selon Conte, le 18 mai Des musées, des bibliothèques et des magasins de détail ouvriront leurs portes. Et de 1 juin les bars et restaurants ou les salons de coiffure seront autorisés à arborer le panneau «fermé».

En Espagne, des cas confirmés par des tests PCR déjà ils approchent 210 000 et 23 521 ont perdu la vie, Mais la bonne nouvelle est que plus de 100 000 patients ont déjà surmonté la maladie.

