Coronavirus | Illa prévient au Congrès: “Il y aura des pas en avant et en arrière”

Le ministre de Saniad, Salvador Illa, a averti ce jeudi en commission parlementaire que l’Espagne peut “avancer et reculer” dans cette phase de l’épidémie de coronavirus. “Il s’agit d’avoir un plan et de l’exécuter”, a-t-il déclaré à propos du manque de mesures de confiance qui sont décrites ces jours-ci pour savoir quand les données leur permettront de commencer à les appliquer.

“La première chose va être la santé des citoyens. Certains marqueurs nous indiqueront quand les conditions pour prendre certaines décisions existent. Nous allons en discuter avec les communautés autonomes, mais les critères et les marqueurs vont être homogènes. Et comme le président l’a dit hier, il y aura des pas en avant et des pas en arrière “, a expliqué Illa, qui a également passé en revue les caractéristiques de la mesure déjà annoncée qui permettra aux mineurs jusqu’à 14 ans de commencer à descendre dans la rue à partir du 27 avril. Ce mois-ci, nous travaillons à rendre ce type de mesure extensible aux personnes âgées dans les plus brefs délais: «Nous travaillons également pour que, dans les meilleurs délais, les mesures de secours atteignent également les personnes âgées, bien sûr avec la plus grande prudence et toutes les garanties de sécurité”.

Dans un autre ordre de choses, le ministre a averti qu’il est possible qu’il y aura une autre prolongation de l’état d’alarme et a annoncé que 17 millions avaient déjà été retournés du contrat signé avec un fournisseur de matériel sanitaire qui a fourni des envois défectueux. Ce matériel n’a pas encore été remplacé par d’autres moyens. Concernant la réalisation des tests de diagnostic, il a indiqué que la validation de trois autres sociétés est en cours de traitement afin qu’elles puissent produire des unités d’extraction et l’utilisation de 17 robots dans différents hôpitaux qui effectuent jusqu’à 4000 PCR par jour. Pour analyser les tests, a-t-il ajouté, il existe déjà 22 centres de recherche transformés en laboratoires. Santé a conclu “deux accords commerciaux avec des sociétés pharmaceutiques pour fournir une quantité supplémentaire importante de tests de diagnostic”, a-t-il annoncé.

Manque de confiance

En assouplissant les mesures qui maintiennent le pays confiné, il a affirmé qu’il fallait une “prudence maximale”, car “nos atouts les plus précieux, la santé des citoyens et l’avenir” sont en jeu: “Plus de progrès reste à faire, nombre d’entre eux fixés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Europe, pour pouvoir lever le confinement “. Parmi eux, “le fait d’avoir un bon système de suivi et de surveillance, d’avoir renforcé la capacité de tous les niveaux de soins dans le système national de santé et d’avoir mis à jour les plans d’urgence”.

À cet égard, des progrès notables ont déjà été enregistrés. “Les données actuelles sur les cas de coronavirus en Espagne montrent qu’ils sortent du tunnel, car le taux actuel d’infections est 10 fois inférieur à ce qu’il était avant l’état d’alarme et plus de 40 pour cent des personnes infectées ont guéri. Si avant le 14 mars, jour de l’entrée en vigueur de l’état d’alarme contre les coronavirus, une personne en a répandu plus de trois en moyenne, actuellement, et grâce aux efforts de tous, elle est inférieure à un “, a-t-il expliqué. Pourtant, la «prudence» et la «prudence» prévalent, car une mauvaise décision pourrait conduire «à une situation encore pire que la situation actuelle».