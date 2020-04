Coronavirus: la Chine menace de boycotter les produits australiens si elle enquête sur l’origine de la pandémie

La tension sino-australienne sur le coronavirus continue d’augmenter. Il y a quelques jours, il est apparu que Le pays océanique avait cherché un soutien pour l’ouverture d’une enquête internationale sur l’origine et le développement de la pandémie, et la colère des autorités chinoises pour cette raison continue d’augmenter.

Ensuite, la nation asiatique a accusé l’Australie de suivre les directives des États-Unis pour promouvoir cette initiative et maintenant l’ambassadeur chinois dans le pays dirigé par le Premier ministre Scott Morrison a mis en garde contre d’éventuelles conséquences économiques de cette décision. Plus précisément, le représentant chinois à Canberra, Cheng Jingye, a menacé de boycotter le vin et d’autres produits australiens si ce pays allait de l’avant avec ce projet.

Perte possible du tourisme chinois



“La société chinoise est frustrée et déçue par ce que fait l’Australie”, a déclaré l’ambassadeur de la nation asiatique à l’Australian Financial Review, dans des déclarations recueillies par Europa Press. En outre, il a ajouté que les citoyens de son pays pouvaient choisir d’éviter de se rendre sur son territoire, avec les dommages conséquents pour le tourisme que cela pourrait causer, en plus de se passer de la consommation d’articles australiens. “Vous vous demandez peut-être pourquoi vous devriez boire du vin australien ou manger sa viande”, a déclaré Cheng Jingye.

L’État de l’océan n’a pas tardé à réagir à cet «avis» de l’ambassadeur de Chine par le biais de la ministre des Affaires étrangères Marise Payne. «L’Australie rejette toute suggestion de contrainte économique. Il s’agit d’une réponse inappropriée lorsque ce dont nous avons besoin, c’est d’une coopération mondiale “, a déclaré Payne.